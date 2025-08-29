La Capital | Economía | Vassalli

Vassalli: la empresa intenta trasladar el conflicto al Ministerio de Trabajo de la Nación

La OUM advierte que se quiere politizar el conflicto. Vassalli contrató a la abogada Florencia Arrietto, senadora de Buenos Aires por la Libertad Avanza. Fue a Firmat y mantuvo un duro cruce con los obreros. La firma cerró la planta

29 de agosto 2025 · 16:33hs
En las puertas de la fábrica Vassalli los trabajadores se encontraron con este cartel.

Gentileza: El Correo de Firmat

En las puertas de la fábrica Vassalli los trabajadores se encontraron con este cartel.

El conflicto en la fábrica de cosechadoras Vassalli se recalentó. La empresa dejó de pagar salarios a sus 280 trabajadores -están a punto de cumplirse tres mes al finalizar agosto- y lejos de intentar resolver el problema arremetió con una fuerte provocación. Este viernes estaba pautada una audiencia en la sede rosarina del Ministerio de Trabajo de Santa Fe pero la empresa presentó un escrito para trasladar el conflicto a la cartera laboral nacional.

El escenario venía complicándose en los últimos días. Vassalli contrató a la abogada Florencia Arietto, quien el jueves se presentó en la fábrica e intentó persuadir a los trabajadores reunidos en la puerta para que levanten la medidas de fuerza con el desatinado argumento de que “no están cobrando porque están de paro”.

Además, la abogada -ahora también senadora provincial de Buenos Aires por Libertad Avanza- presentó una denuncia penal contra los dirigentes de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y los acusó de “extorsión, violación de domicilio y amenazar a los trabajadores para que no trabajen”. Arietto dijo: “Cualquier cosa que pase y si se quedan sin el pan, es por responsabilidad exclusiva de la mafia sindical que hace 40 años que está fundiendo compañías”.

El secretario general de la UOM Firmat, Diego Romero, contó que llegaron a la reunión en el ministerio de Trabajo con la expectativa de poder llevar una solución a este conflicto pero no fue así. “Presentaron un escrito ofensivo, queriendo llevarse el conflicto al Ministerio de Nación para politizarlo. Estamos decepcionados. Los trabajadores estuvieron en sus puestos de trabajo hasta hace unos 10 días atrás. Hoy la planta está cerrada. El jueves a las 19 horas los empresarios pusieron un cartel a través del cual anunciaban a los trabajadores que iba a estar la planta cerrada y luego no informaron más nada”, indicó.

Los 280 trabajadores de la fábrica de cosechadoras Vassalli temen por la continuidad de sus puestos de trabajo y se habían autoconvocado espontáneamente frente a la puerta de la planta en Firmat. “Nos encontramos con un cartel en la fábrica que no tiene firma, ni sello, no sabemos quién cerró. Como estamos temerosos que esta gente nos pueda hacer algo, cada uno de los presentes fuimos a la comisaría y a Fiscalía a realizar una exposición para tener un resguardo. Es lo único que hemos hecho esta mañana”, expresó uno de los obreros a El Correo de Firmat.

Romero comentó que habían charlado con los trabajadores que se queden en su casas mientras se realizaba la audiencia pero se autoconvocaron y fueron a hacer vigilia afuera de la fábrica.

abogada-vassalli

Salarios impagos

Sobre la situación del jueves con la abogada en la planta, Romero dijo que Arietto fue a denunciar un bloqueo, mafia sindical que no deja entrar a los trabajadores pero “se dio cuenta de que no era así”.

Tenemos un acta labrada por los funcionarios del Ministerio de Trabajo el día lunes, que constataron que no hay ningún bloqueo ni nadie está persiguiendo a nadie para que no trabaje. Es una decisión personal en asamblea. Los trabajadores y sus familias le hicieron saber cuál es la realidad. Esta persona está equivocada, se piensa que está en Buenos Aires. Nosotros tenemos toda una historia en Vassalli y queremos que siga abierta”, relató el dirigente.

Romero apunto que el problema es que “los trabajadores no están cobrando, deben julio, hoy cierra agosto, se le debe aguinaldo y el retroactivo de aumentos”.

La respuesta de la UOM

El abogado de la UOM Pablo Cerra explicó: “La presentación de la empresa no fue personal, lo cual ya demuestra la falta de vocación al diálogo. Ya el martes no se habían presentado. Hicieron una denuncia penal por un supuesto bloqueo y a esa falacia le agregaron ahora un planteo de Incompetencia sobre el Ministerio de Trabajo de Santa Fe. Un pedido improcedente porque la misma empresa consintió las actuaciones administrativas durante un año y medio. Hace un año y medio venimos con audiencias en el Ministerio de Trabajo de la provincia, al que valoramos. Además, la cartera laboral de la provincia ratificó su competencia. Le llevamos tranquilidad a los trabajadores en relación a eso”.

>> Leer más: La economía se enfría: cayó el 1% en julio y muestra señales de estancamiento

En ese sentido, resaltó que Arietto fue a provocar a Firmat con militantes libertarios. Y el intento de llevar el expediente a la Secretaría de Trabajo de la Nación muestran que su intención es politizar el conflicto. “Esta mujer vino a hacer eso y le salió mal porque claramente llevó un repudio y un rechazo absoluto de parte de los trabajadores”, apuntó Cerra.

Por otra parte, dijo que a todo el escenario se suma ahora otra preocupación, que se dejó planteada en el acta, que es desligar a los trabajadores de presentarse a trabajar. “Tenemos seria sospecha de un vaciamiento de las de las máquinas que están terminadas. Por eso los trabajadores están haciendo guardia fuera de la fábrica, tratando de que no escale la conflictividad. La UOM además está evaluando seriamente iniciar acciones penales contra la empresa en función de todo lo que se dijo, que no puede ser gratuito. Los trabajadores hace casi tres meses que no cobran”, detalló.

El lunes será un día clave, si los trabajadores pueden ingresar a la planta será un escenario. Si las puertas están cerradas será otro.

