Cuándo jugarán Newell's y Central las fechas 8, 9 y 10 del torneo Clausura

Newell's y Central ya saben cuándo y a qué hora enfrentarán sus próximos compromisos del torneo Clausura. Pero además, está el cronograma de las tres fechas siguientes, las cuales fueron dadas a conocer por la Asociación del Fútbol Argentino.
La AFA informó la programación de las próximas tres fechas del torneo Clausura, con Central y Newell's con calendario confirmado para lo inmediato.
Newell's y Central ya saben cuándo y a qué hora enfrentarán sus próximos compromisos del torneo Clausura. Pero además, está el cronograma de las tres fechas siguientes, las cuales fueron dadas a conocer por la Asociación del Fútbol Argentino.
Newell's enfrentó a Barracas Central este viernes por la 7ª fecha y Central visitará el sábado a Sarmiento en Junín. Y para la Lepra, lo primero que se viene será el rival que eliminó en la Copa Argentina, Atlético Tucumán, mientras que al Canalla le tocará Boca, porque la fecha 8 es la interzonal.
Los leprosos jugarán primero, dentro de dos semanas por el parate de eliminatorias, el viernes 12, de nuevo en el Coloso ante Atlético Tucumán. Será a las 21.15.
Mientras que los canallas también serán locales, ante Boca, el domingo 14 de setiembre a las 17.30 en el Gigante.
>>Leer más: Las promesas de Central y Newell's según FIFA
Después, en la fecha 9, Newell's visitará a Belgrano el lunes 22, a las 21. Curiosamente, cuatro días ambos se enfrentarán por los cuartos de final de la Copa Argentina, en sede y hora a determinar.
Central en tanto será local el domingo de la primavera, ante Talleres, a las 19.
Finalmente, por la 10ª fecha, el sábado 27 Central visitará a Gimnasia en La Plata a las 14.30 y Newell's cerrará la jornada el martes 30, a las 19 en el Coloso, ante Estudiantes de La Plata.
Fecha 8 (interzonal)
Jueves 11 de septiembre
20.00 Belgrano – San Martín SJ
Viernes 12 de septiembre
14.30 Deportivo Riestra – Central Córdoba
19.00 Racing – San Lorenzo
19.00 Huracán – Vélez
21.15 Lanús – Ind. Rivadavia Mza.
21.15 Newell’s – Atlético Tucumán
Sábado 13 de septiembre
14.30 Godoy Cruz – Barracas Central
16.45 Independiente – Banfield
19.00 Estudiantes – River
21.15 Sarmiento – Aldosivi
Domingo 14 de septiembre
15.00 Gimnasia – Unión
15.00 Instituto – Argentinos
17.30 Rosario Central – Boca
20.00 Tigre – Talleres
20.00 Defensa y Justicia – Platense
Fecha 9
Viernes 19 de septiembre
17.00 Deportivo Riestra – Gimnasia (Zona B)
19.00 Huracán – Racing (Zona A)
19.15 San Martín SJ – Vélez (Zona B)
21.15 Lanús – Platense (Zona B)
Sábado 20 de septiembre
14.30 Barracas Central – Sarmiento (interzonal)
16.45 Unión – Ind. Rivadavia Mza. (Zona A)
19.00 Tigre – Aldosivi (Zona A)
21.15 Atlético Tucumán – River (Zona B)
Domingo 21 de septiembre
14.30 Independiente – San Lorenzo (Zona B)
16.45 Boca – Central Córdoba (Zona A)
19.00 Argentinos – Banfield (Zona A)
19.00 Rosario Central – Talleres (Zona B)
21.15 Godoy Cruz – Instituto (Zona B)
Lunes 22 de septiembre
19.00 Estudiantes – Defensa y Justicia (Zona A)
21.00 Belgrano – Newell’s (Zona A)
Fecha 10
Viernes 26 de septiembre
19.00 Banfield – Unión (Zona A)
19.00 Platense – San Martín SJ (Zona B)
21.15 Central Córdoba – Tigre (Zona A)
Sábado 27 de septiembre
14.30 Aldosivi – Argentinos (Zona A)
14.30 Gimnasia – Rosario Central (Zona B)
16.45 San Lorenzo – Godoy Cruz (Zona B)
19.00 Defensa y Justicia – Boca (Zona A)
21.15 Talleres – Sarmiento (Zona B)
Domingo 28 de septiembre
15.15 Racing – Independiente (interzonal)
18.00 River – Deportivo Riestra (Zona B)
20.15 Ind. Rivadavia Mza. – Huracán (Zona A)
20.15 Instituto – Lanús (Zona B)
Lunes 29 de septiembre
15.30 Barracas Central – Belgrano (Zona A)
20.00 Vélez – Atlético Tucumán (Zona B)
Martes 30 de septiembre
19.00 Newell’s – Estudiantes (Zona A)
Los abogados del gobernador, querellante en el proceso judicial, también solicitaron que al ex ministro de Seguridad lo inhabiliten para ejercer cargos públicos