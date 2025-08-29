Cuándo jugarán Newell's y Central las fechas 8, 9 y 10 del torneo Clausura

La AFA informó la programación de las próximas tres fechas del torneo Clausura, con Central y Newell's con calendario confirmado para lo inmediato.

Una imagen del último clásico. Newell's y Central ya tienen fixture para los próximos tres partidos del campeonato.

Newell's y Central ya saben cuándo y a qué hora enfrentarán sus próximos compromisos del torneo Clausura . Pero además, está el cronograma de las tres fechas siguientes, las cuales fueron dadas a conocer por la Asociación del Fútbol Argentino.

Newell's enfrentó a Barracas Central este viernes por la 7ª fecha y Central visitará el sábado a Sarmiento en Junín. Y para la Lepra, lo primero que se viene será el rival que eliminó en la Copa Argentina, Atlético Tucumán, mientras que al Canalla le tocará Boca, porque la fecha 8 es la interzonal.

Los leprosos jugarán primero, dentro de dos semanas por el parate de eliminatorias, el viernes 12, de nuevo en el Coloso ante Atlético Tucumán . Será a las 21.15.

Mientras que los canallas también serán locales, ante Boca, el domingo 14 de setiembre a las 17.30 en el Gigante.

Newell's, dos veces ante Belgrano

Después, en la fecha 9, Newell's visitará a Belgrano el lunes 22, a las 21. Curiosamente, cuatro días ambos se enfrentarán por los cuartos de final de la Copa Argentina, en sede y hora a determinar.

Central en tanto será local el domingo de la primavera, ante Talleres, a las 19.

Finalmente, por la 10ª fecha, el sábado 27 Central visitará a Gimnasia en La Plata a las 14.30 y Newell's cerrará la jornada el martes 30, a las 19 en el Coloso, ante Estudiantes de La Plata.

Las fechas completas del Clausura

Fecha 8 (interzonal)

Jueves 11 de septiembre

20.00 Belgrano – San Martín SJ

Viernes 12 de septiembre

14.30 Deportivo Riestra – Central Córdoba

19.00 Racing – San Lorenzo

19.00 Huracán – Vélez

21.15 Lanús – Ind. Rivadavia Mza.

21.15 Newell’s – Atlético Tucumán

Sábado 13 de septiembre

14.30 Godoy Cruz – Barracas Central

16.45 Independiente – Banfield

19.00 Estudiantes – River

21.15 Sarmiento – Aldosivi

Domingo 14 de septiembre

15.00 Gimnasia – Unión

15.00 Instituto – Argentinos

17.30 Rosario Central – Boca

20.00 Tigre – Talleres

20.00 Defensa y Justicia – Platense

Fecha 9

Viernes 19 de septiembre

17.00 Deportivo Riestra – Gimnasia (Zona B)

19.00 Huracán – Racing (Zona A)

19.15 San Martín SJ – Vélez (Zona B)

21.15 Lanús – Platense (Zona B)

Sábado 20 de septiembre

14.30 Barracas Central – Sarmiento (interzonal)

16.45 Unión – Ind. Rivadavia Mza. (Zona A)

19.00 Tigre – Aldosivi (Zona A)

21.15 Atlético Tucumán – River (Zona B)

Domingo 21 de septiembre

14.30 Independiente – San Lorenzo (Zona B)

16.45 Boca – Central Córdoba (Zona A)

19.00 Argentinos – Banfield (Zona A)

19.00 Rosario Central – Talleres (Zona B)

21.15 Godoy Cruz – Instituto (Zona B)

Lunes 22 de septiembre

19.00 Estudiantes – Defensa y Justicia (Zona A)

21.00 Belgrano – Newell’s (Zona A)

Fecha 10

Viernes 26 de septiembre

19.00 Banfield – Unión (Zona A)

19.00 Platense – San Martín SJ (Zona B)

21.15 Central Córdoba – Tigre (Zona A)

Sábado 27 de septiembre

14.30 Aldosivi – Argentinos (Zona A)

14.30 Gimnasia – Rosario Central (Zona B)

16.45 San Lorenzo – Godoy Cruz (Zona B)

19.00 Defensa y Justicia – Boca (Zona A)

21.15 Talleres – Sarmiento (Zona B)

Domingo 28 de septiembre

15.15 Racing – Independiente (interzonal)

18.00 River – Deportivo Riestra (Zona B)

20.15 Ind. Rivadavia Mza. – Huracán (Zona A)

20.15 Instituto – Lanús (Zona B)

Lunes 29 de septiembre

15.30 Barracas Central – Belgrano (Zona A)

20.00 Vélez – Atlético Tucumán (Zona B)

Martes 30 de septiembre

19.00 Newell’s – Estudiantes (Zona A)