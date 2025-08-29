Newell's lo iba ganando, pero perdió con Barracas Central en el Coloso y agudizó su crisis

La Ciudad
Las escrituras de inmuebles subieron 76 por ciento en Rosario
La Ciudad
Apps de delivery: crece el número de repartidores y baja la demanda
La Ciudad
Demoraron a un conductor alcoholizado tras un choque con dos personas lesionadas
Policiales
El día que la barra de NOB extorsionó a productores de eventos en Rosario
Información General
Definen un cambio en la ley de feriados: ¿qué pasa el 12 de octubre?
La Región
Acindar paraliza su planta de Villa Constitución y hay nuevas suspensiones
La Ciudad
El tiempo en Rosario: viernes con niebla y calor antes de un sábado con alerta
Policiales
Lo acribillaron a balazos en barrio Alvear y llegó sin vida al hospital Clemente Álvarez
Policiales
Ataque con granada a una comisaría: imputan a doce integrantes de banda narco
Policiales
Cordón industrial : las nuevas bandas y las rutas del narcotráfico en la zona
Economía
El dólar tuvo la mayor caída diaria en dos semanas: cómo cerró el blue en Rosario
Política
Reforma constitucional: la Caja de Jubilaciones será intransferible
Ovación
Más problemas para Newell's: pierde a un titular y a otro que concentra siempre
Ovación
Alejo Veliz metió nuevo look tras cumplir la promesa que había hecho en la previa del clásico
Policiales
Detenidas en V.G. Gálvez tras allanamientos a una banda de Dani "Gordo" Noguera
Economía
Las tasas de los plazos fijos no tienen techo: ya hay entidades que pagan 55 %
Política
Karina Milei cerró la campaña en Corrientes y otra vez hubo incidentes
Política
Después de los audios, Diego Spagnuolo "tiene miedo de vida"
Información General
Incidentes en Independiente: denuncian amenazas a argentinos que van a Chile
Información General
Paritarias: cuánto cobrarán los empleados de comercio en septiembre de 2025