Cómo votaron los diputados santafesinos en el veto de Milei al aumento jubilatorio

Hubo diez legisladores de la provincia que votaron a favor de mantener la suba, y nueve que se pronunciaron en contra

La oposición necesitaba el voto a favor de dos tercios en la Cámara de Diputados para ratificar la ley del aumento a los jubilados y dar de baja el veto del presidente Javier Milei, pero finalmente el oficialismo consiguió mantener el rechazo a la suba de haberes de pasivos luego de que en la Cámara baja se contabilizaran 160 votos afirmativos, 83 negativos y 6 abstenciones.