Cómo votaron los diputados santafesinos en el veto de Milei al aumento jubilatorio

La oposición necesitaba el voto a favor de dos tercios en la Cámara de Diputados para ratificar la ley del aumento a los jubilados y dar de baja el veto del presidente Javier Milei, pero finalmente el oficialismo consiguió mantener el rechazo a la suba de haberes de pasivos luego de que en la Cámara baja se contabilizaran 160 votos afirmativos, 83 negativos y 6 abstenciones.
En ese total, hubo diez legisladores santafesinos que votaron a favor del aumento, y nueve que se pronunciaron en contra, con lo que se posicionaron a favor del veto presidencial. No hubo abstenciones entre los diputados del distrito.
Votaron a favor del aumento a jubilados:
►Florencia Carignano (Unión por la Patria)
►Diego Giuliano (Unión por la Patria)
►Germán Martínez (Unión por la Patria)
►Magalí Mastaler (Unión por la Patria)
►Eduardo Toniolli (Unión por la Patria)
►Mario Barletta (Unidos)
►Esteban Paulón (Encuentro Federal)
►Mónica Fein (Encuentro Federal)
►Melina Giorgi (Democracia Para Siempre)
►Roberto Mirabella (Defendamos Santa Fe9
Votaron en contra del aumento a jubilados:
►Romina Diez (La Libertad Avanza)
►Rocío Bonacci (La Libertad Avanza)
►Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza)
►Alejandro Bongiovanni (PRO)
►Germana Figueroa Casas (PRO)
►Luciano Laspina (PRO)
►José Nuñez (PRO)
►Gabriel Chumpitaz (Futuro y Libertad)
►Verónica Razzini (Futuro y Libertad)