Cómo votaron los diputados santafesinos en el veto de Milei al aumento jubilatorio

Hubo diez legisladores de la provincia que votaron a favor de mantener la suba, y nueve que se pronunciaron en contra

20 de agosto 2025 · 22:46hs
Cómo votaron los diputados santafesinos en el veto de Milei al aumento jubilatorio

La oposición necesitaba el voto a favor de dos tercios en la Cámara de Diputados para ratificar la ley del aumento a los jubilados y dar de baja el veto del presidente Javier Milei, pero finalmente el oficialismo consiguió mantener el rechazo a la suba de haberes de pasivos luego de que en la Cámara baja se contabilizaran 160 votos afirmativos, 83 negativos y 6 abstenciones.

En ese total, hubo diez legisladores santafesinos que votaron a favor del aumento, y nueve que se pronunciaron en contra, con lo que se posicionaron a favor del veto presidencial. No hubo abstenciones entre los diputados del distrito.

Votaron a favor del aumento a jubilados:

►Florencia Carignano (Unión por la Patria)

►Diego Giuliano (Unión por la Patria)

►Germán Martínez (Unión por la Patria)

►Magalí Mastaler (Unión por la Patria)

►Eduardo Toniolli (Unión por la Patria)

►Mario Barletta (Unidos)

►Esteban Paulón (Encuentro Federal)

►Mónica Fein (Encuentro Federal)

►Melina Giorgi (Democracia Para Siempre)

►Roberto Mirabella (Defendamos Santa Fe9

Votaron en contra del aumento a jubilados:

►Romina Diez (La Libertad Avanza)

►Rocío Bonacci (La Libertad Avanza)

►Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza)

►Alejandro Bongiovanni (PRO)

►Germana Figueroa Casas (PRO)

►Luciano Laspina (PRO)

►José Nuñez (PRO)

►Gabriel Chumpitaz (Futuro y Libertad)

►Verónica Razzini (Futuro y Libertad)

La sesión en Diputados expone un choque frontal entre el plan fiscal del Gobierno y la presión social en el Congreso.

Diputados debate el veto de Milei a las jubilaciones tras la primera derrota por discapacidad

Diputados. El Congreso vivió una jornada clave con amplio respaldo social en las calles para sostener la ley de discapacidad.

La ley de discapacidad que desafió a Milei: cómo votaron los diputados santafesinos

La oposición se encamina a revertir en Diputados el veto de Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad

Revés para Milei: Diputados rechazó el veto a la emergencia en discapacidad

La Cámara de Diputados tendrá nuevas caras santafesinas a partir de diciembre.

Recambio casi total: solo dos diputados por Santa Fe buscan renovar su banca

