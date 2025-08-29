Amplían la convocatoria del concurso para tres cargos de médicos forenses

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe amplió los requisitos para cubrir tres cargos vacantes para desempeñarse como peritos en el Cuerpo Médico Forense. El máximo tribunal aclaró que prestarán funciones en todas las sedes de la provincia conforme a las necesidades y otras disposiciones correspondientes.

El período de inscripción quedó fijado entre el 1º y el 5 de septiembre de 2025, período en el cual los postulantes deberán presentar las respectivas solicitudes en el formulario confeccionado al efecto por la Secretaría de Gobierno de la Corte Suprema de Justicia en Santa Fe.

En rigor, el Alto Cuerpo confirmó que los interesados se desempeñarán en el Cuerpo Médico de Peritos Especializados con asiento en Rosario, para prestar funciones en todas las sedes que se les asigne competencia, conforme las necesidades del servicio judiciario y toda otra tarea que se disponga.

Los requisitos

Entre los requisitos, los postulantes deberán poseer ciudadanía argentina; mayoría de edad; título de médico expedido por una Universidad Nacional Pública o Privada autorizada; título de especialista expedido por autoridad competente en Medicina Legal y en Medicina Laboral; residencia no menor de dos años en Santa Fe si no hubiere nacido en ella; buenos antecedentes de conducta acreditados con el certificado respectivo otorgado por la Policía de Santa Fe; certificación de la Oficina Judicial correspondiente de no hallarse incluido en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; informe de sanciones correspondientes a los últimos diez años por parte del Colegio respectivo para quienes no pertenezcan al Poder Judicial y/o en su defecto, constancia que acredite la no matriculación en el mismo; encuadrarse en las exigencias e incompatibilidades del artículo 197 de la ley 10.160 (t.o. según decreto 0046/98), sin perjuicio de las que correspondieren como integrantes del Poder Judicial (vid. Arts.208 y 212 de la citada normativa), debiendo además prestar funciones con dedicación exclusiva al referido cargo.

El nuevo periodo de inscripciones quedó fijado del 1 al 5 de septiembre del corriente año, ambas fechas inclusive, debiendo los interesados presentar las respectivas solicitudes en el formulario confeccionado al efecto por la Secretaría de Gobierno de la Corte Suprema de Justicia en Santa Fe, mencionando y acompañando en su caso, todos los antecedentes que estimen convenientes, los que deberán ser retirados dentro del plazo de dos meses una vez resuelto el concurso.