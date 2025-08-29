La actividad económica cayó 0,5% en julio y acumula tres meses en baja

El indicador que elaboran las Bolsas de Rosario y de Santa Fe mostró retrocesos en industria, consumo e inversión

El Centro de Investigación del Ciclo Económico (Cicec), que depende de las Bolsas de Santa Fe y Rosario, publicó su medición de actividad correspondiente a julio. El ICA ARG (Indice Compuesto Coincidente de Actividad Económica Argentina) mostró una caída mensual de la actividad económica de 0,5%, la tercera consecutiva y cuarta en lo que va del año. Los economistas atribuyeron el retroceso a “la debilidad del consumo e inversión, que se vieron desfavorecidos por las fluctuaciones de las tasas de interés”.

A pesar de este resultado, la comparación interanual se mantiene positiva, con un crecimiento del 3%, mientras que, en el acumulado de los primeros siete meses, el índice se ubica un 0,1% por encima de diciembre de 2024.

El informe detalla que julio repitió la tendencia del mes previo, con caídas en la mayoría de los componentes. La producción industrial disminuyó 0,7% y suma cinco meses consecutivos en baja , aunque se mantiene prácticamente en el mismo nivel que un año atrás, con un crecimiento interanual de 0,6%. La actividad de la construcción retrocedió 0,1% mensual , pero exhibe un incremento interanual del 9,1%, en un contexto de niveles históricamente bajos .

Las importaciones cayeron 1,9% respecto a junio , marcando la cuarta baja consecutiva desde la implementación de la nueva política cambiaria en abril. No obstante, la comparación interanual muestra un crecimiento del 17,8%. En contraste, las exportaciones se recuperaron en los últimos tres meses, mejorando la balanza comercial tras un inicio de año complejo, detalla el informe.

Consumo en alerta

El consumo también mostró señales de debilidad. Las ventas minoristas retrocedieron 0,8% mensual y registraron una caída interanual del 4,9%, borrando la incipiente recuperación iniciada a fines de 2024. Los patentamientos de vehículos nuevos bajaron 1,7% en julio, aunque mantienen un crecimiento interanual del 47%, sosteniéndose en niveles altos desde 2018.

En materia de empleo, los asalariados privados registrados descendieron 0,1% en el mes, manteniéndose alrededor de 140.000 puestos por debajo del máximo histórico. Sin embargo, en términos interanuales, el indicador continúa con una mejora del 0,5%. La tasa de entrada al mercado laboral se mantuvo estable en julio, con un aumento del 26,4% respecto al mismo mes de 2024. En cambio, la masa salarial real del empleo privado registrado cayó 2% mensual, su quinta baja consecutiva, aunque acumula un crecimiento del 5,9% interanual.

El Índice Compuesto Líder de Actividad Económica (ILA-ARG), que anticipa los movimientos del ciclo, profundizó la tendencia negativa y cayó 0,6% en julio, sumando cinco meses consecutivos de retrocesos, detalla el informe. Ocho de las doce series líderes se deterioraron, destacándose el tipo de cambio real multilateral, las transferencias de vehículos usados y el índice bursátil en pesos constantes.