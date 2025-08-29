La Capital | La Ciudad | aplicaciones

Aplicaciones de delivery: crece el número de repartidores y baja la demanda

Desde el Sindicato de Cadetes de Rosario advirtieron que el número de viajes se redujo un 30 %, acompañando la disminución del consumo que se registra en la ciudad

Carina Bazzoni

Por Carina Bazzoni

29 de agosto 2025 · 06:30hs
Las aplicaciones de delivery incrementaron sus cadetes al compás de la crisis económica.

Las aplicaciones de delivery incrementaron sus cadetes al compás de la crisis económica.
Aplicaciones de delivery: crece el número de repartidores y baja la demanda

Aplicaciones de delivery: crece el número de repartidores y baja la demanda

La necesidad de conseguir un ingreso extra para llegar a fin de mes incrementó en forma notable la cantidad de personas que en el último año pasó a formar parte de las aplicaciones de delivery que funcionan en Rosario. En un contexto de baja demanda, y de diversificación de servicios de reparto, lo que parecía una opción accesible para sumar un nuevo ingreso encuentra sus límites: la cantidad de viajes se redujo en un 30 por ciento, según estiman desde el sindicato que agrupa a los cadetes.

Anotarse como "rider" de Pedidos Ya o Rappi aparece como un refugio económico para estudiantes, desempleados o trabajadores que no llegan a fin de mes. Sin embargo, el rápido crecimiento del número de cadetes y una demanda que se mantiene esquiva crea por estos días un "combo fatal", según lo perciben quienes hace algunos años que están trabajando en las aplicaciones.

"Cuando yo empecé con el delivery, durante la pandemia, la mayoría de mis compañeros estaban desocupados. Hoy te encontrás con gente que tiene trabajo, pero no le alcanza para llegar a fin de mes. Trabajar para las aplicaciones parece fácil, no tenés que invertir mucho y manejas tus horarios de trabajo. Pero, últimamente, los ingresos han mermado mucho", afirma un repartidor con experiencia en varias aplicaciones.

Parte de esa trama se expuso el miércoles pasado cuando un grupo de repartidores de la aplicación Pedidos Ya se movilizaron por el centro de la ciudad en reclamo de mejores condiciones laborales. Con las mismas motos que usan para trabajar a diario y tocando bocina, la caravana llegó hasta las oficinas de la empresa en la zona norte.

>>Leer más: Delivery bajo la lupa: pros y contras de trabajar con las aplicaciones

Allí destacaron dos puntos la necesidad de un aumento real en la tarifa básica y, además, correcciones en la forma de abonar las propinas que los clientes dejan mediante la aplicación y el abono de los pedidos múltiples, cuando la mercadería se retira de un mismo local.

Aplicaciones y crisis económica

Si bien la movilización fue autoconvocada, el Sindicato de Cadetes de Rosario compartió el reclamo y advirtió que la realidad de los cadetes no es exclusiva de la firma Pedidos Ya sino que se repite en otras aplicaciones. "Es una actividad cada vez más precarizada", advierte Nicolás Martínez, secretario general del Sindicato de Cadetes de Rosario.

Para el gremialista, hay dos factores que constituyen un "combo fatal" que impacta en el servicio. "Por un lado cayó la demanda, porque la gente consume menos, y por otro hay cada vez más personas trabajando de delivery". El resultado se hace sentir en la cantidad de viajes que, estima, se redujo un 30 por ciento.

cadete pedidos ya2

"Para sumar un ingreso que nos permita vivir trabajamos 12, 13 y hasta 14 horas por día. Es una actividad ya precarizada y cada vez menos digna, cada vez más lejos de los derechos que reclamamos”, apunta.

Las plataformas de delivery, como las de viajes, son un factor clave para mantener estables las cifras de desempleo. Pero la sobre oferta de la cantidad de repartidores empieza a mostrar los límites del sistema. Los nuevos repartidores ya son tantos que los viajes empiezan a mermar, con la consecuencia disminución del ingreso.

>>Leer más: Cómo operan y cuál es el negocio de las apps Uber y Pedidos Ya

Más cadetes y mayor competencia

"La caída de la demanda de las aplicaciones de delivery no está tan relacionada con la baja del consumo, sino con la cantidad de cadetes que entraron al servicio. En los últimos años, mucha gente se anotó como repartidor para hacerse un extra y ahí empezó la debacle", considera Brandon Catalano, referente de la Asociación de Repartidores Independientes de Rosario (Arir) que representa a repartidores que trabajan tanto en plataformas como en cooperativas o en forma particular. La comunidad alcanza a unos 1.215 cadetes y trabaja en forma estable con unos 60 comercios.

Brandon empezó a trabajar como cadete en 2019, en la empresa Glovo (comprada por Pedidos Ya) y en ese momento, estima, no había más de 150 repartidores trabajando en Rosario. Actualmente, apunta, "ese número subió de forma estrepitosa" y calcula que sólo Pedidos Ya duplicó su cantidad de cadetes en los últimos tres años. "De tener 400 o 500 personas, paso a 800 o mil", señala.

cadetes pedidos ya3

Pero el abrupto crecimiento de la cantidad de cadetes es sólo un aspecto de este nuevo sistema laboral. Catalano advierte que "Durante la pandemia de coronavirus, tres aplicaciones tenían el monopolio del negocio. Y como los cadetes eran pocos podían llegar a ganar a fin de mes el doble que un trabajador formal. Sin embargo, en el último año aparecieron otras opciones como los servicios de Rapiboy, Uber o Didi y cooperativas y cadeterías independientes".

Para el referente de Arir, también hubo un cambio en el uso de aplicaciones de los consumidores. "Si bien la gente ya no se puede dar el lujo de comer siempre por delivery, sigue consumiendo. Pero ya no opta por las aplicaciones, sino que piden por whatsapp directamente a los locales, ya que muchas veces los comerciantes aplican a sus productos la tarifa que les cobran las aplicaciones por hacer el reparto", explica.

Por eso, dice, "si bien mucha gente se acostumbró a las aplicaciones, como sabe que pidiendo al local le sale más barato, cuando el bolsillo empieza a ajustar, pide directamente al local".

Este cambio de costumbre impacta en las aplicaciones y sus "riders". Si bien los pagos por los viajes dependen de distintas variables _como el ranking del conductor (que premia a quienes no llegan tarde, no falten y trabajen en horarios pico), la distancia recorrida y la velocidad de la entrega_ actualmente trabajando ocho horas un repartidor puede llegar a fin de mes con 1.200.000 pesos en el bolsillo, un monto claramente menor que otros años. "Si trabajáramos como en la época de la pandemia estaríamos sacando más de dos millones", apunta Catalani.

Noticias relacionadas
el tiempo en rosario: viernes con niebla y calor antes de un sabado con alerta

El tiempo en Rosario: viernes con niebla y calor antes de un sábado con alerta

Luis Moreno Ocampo, recibirá la importante distinción de la UNR. Foto: Carlos Lujan/Europa Press

La UNR entregará el título doctor honoris causa a Luis Moreno Ocampo, fiscal del Juicio a las Juntas en 1985

Docentes participaron de una actividad desarrollada en el XLab Rosario. 

XLab Rosario: un laboratorio interactivo para explorar y aprender ciencia

El puntapié inicial de las visitas a las casonas de las colectividades se dará este viernes en la Casa Suiza

Lanzan recorridos guiados por casas históricas de colectividades de Rosario

Ver comentarios

Las más leídas

El gobierno definió un cambio para feriados que caigan sábado o domingo

El gobierno definió un cambio para feriados que caigan sábado o domingo

Ángelo Martino llegó a un acuerdo y se irá de Newells: cuál será su próximo equipo

Ángelo Martino llegó a un acuerdo y se irá de Newell's: cuál será su próximo equipo

La AFA reconoció a un hincha de Central como socio vitalicio distinguido

La AFA reconoció a un hincha de Central como "socio vitalicio distinguido"

Lo acribillaron a balazos en barrio Alvear y llegó sin vida al hospital Clemente Álvarez

Lo acribillaron a balazos en barrio Alvear y llegó sin vida al hospital Clemente Álvarez

Lo último

Apps de delivery: crece el número de repartidores y baja la demanda

Apps de delivery: crece el número de repartidores y baja la demanda

Septiembre en plataformas: los estrenos que llegan a Netflix, HBO Max, Amazon, Disney+ y AppleTv

Septiembre en plataformas: los estrenos que llegan a Netflix, HBO Max, Amazon, Disney+ y AppleTv

Newells necesita evidenciar gestos rápidos de reacción antes de que sea tarde para todo

Newell's necesita evidenciar gestos rápidos de reacción antes de que sea tarde para todo

Las escrituras de compraventa inmuebles subieron 76 por ciento en Rosario

El Colegio de Escribanos lo detectó comparando el primer semestre de 2024, e igual periodo de 2025, en las operaciones de compraventa. 
Las escrituras de compraventa inmuebles subieron 76 por ciento en Rosario

Por Lucas Ameriso

Apps de delivery: crece el número de repartidores y baja la demanda

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Apps de delivery: crece el número de repartidores y baja la demanda

Lo acribillaron a balazos en barrio Alvear y llegó sin vida al hospital Clemente Álvarez
Policiales

Lo acribillaron a balazos en barrio Alvear y llegó sin vida al hospital Clemente Álvarez

El día que la barra de NOB extorsionó a productores de eventos en Rosario
Policiales

El día que la barra de NOB extorsionó a productores de eventos en Rosario

Acindar vuelve a paralizar su planta de Villa Constitución y hay nuevas suspensiones
La Región

Acindar vuelve a paralizar su planta de Villa Constitución y hay nuevas suspensiones

El tiempo en Rosario: viernes con niebla y calor antes de un sábado con alerta
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes con niebla y calor antes de un sábado con alerta

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El gobierno definió un cambio para feriados que caigan sábado o domingo

El gobierno definió un cambio para feriados que caigan sábado o domingo

Ángelo Martino llegó a un acuerdo y se irá de Newells: cuál será su próximo equipo

Ángelo Martino llegó a un acuerdo y se irá de Newell's: cuál será su próximo equipo

La AFA reconoció a un hincha de Central como socio vitalicio distinguido

La AFA reconoció a un hincha de Central como "socio vitalicio distinguido"

Lo acribillaron a balazos en barrio Alvear y llegó sin vida al hospital Clemente Álvarez

Lo acribillaron a balazos en barrio Alvear y llegó sin vida al hospital Clemente Álvarez

El día que la barra de NOB extorsionó a productores de eventos en Rosario

El día que la barra de NOB extorsionó a productores de eventos en Rosario

Ovación
Cómo le fue a Central en los últimos años tras ganar el clásico como local

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Cómo le fue a Central en los últimos años tras ganar el clásico como local

Cómo le fue a Central en los últimos años tras ganar el clásico como local

Cómo le fue a Central en los últimos años tras ganar el clásico como local

River se hizo fuerte en los penales ante Unión y se metió en cuartos de final

River se hizo fuerte en los penales ante Unión y se metió en cuartos de final

Más problemas para Newells: pierde a un titular y a otro que concentra siempre

Más problemas para Newell's: pierde a un titular y a otro que concentra siempre

Policiales
Lo acribillaron a balazos en barrio Alvear y llegó sin vida al hospital Clemente Álvarez
Policiales

Lo acribillaron a balazos en barrio Alvear y llegó sin vida al hospital Clemente Álvarez

Cordón industrial : las nuevas bandas y las rutas del narcotráfico en la zona

Cordón industrial : las nuevas bandas y las rutas del narcotráfico en la zona

El día que la barra de NOB extorsionó a productores de eventos en Rosario

El día que la barra de NOB extorsionó a productores de eventos en Rosario

Detenidas en V.G. Gálvez tras allanamientos a una banda de Dani Gordo Noguera

Detenidas en V.G. Gálvez tras allanamientos a una banda de Dani "Gordo" Noguera

La Ciudad
Apps de delivery: crece el número de repartidores y baja la demanda

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Apps de delivery: crece el número de repartidores y baja la demanda

Las escrituras de compraventa inmuebles subieron 76 por ciento en Rosario

Las escrituras de compraventa inmuebles subieron 76 por ciento en Rosario

El tiempo en Rosario: viernes con niebla y calor antes de un sábado con alerta

El tiempo en Rosario: viernes con niebla y calor antes de un sábado con alerta

La UNR entregará el título doctor honoris causa a Luis Moreno Ocampo, fiscal del Juicio a las Juntas en 1985

La UNR entregará el título doctor honoris causa a Luis Moreno Ocampo, fiscal del Juicio a las Juntas en 1985

Cómo será esta primavera en Rosario: descartan una ola de calor extremo

Por Matías Petisce
La Ciudad

Cómo será esta primavera en Rosario: descartan una ola de calor extremo

Paritarias: cuánto cobrarán los empleados de comercio en septiembre de 2025
Información General

Paritarias: cuánto cobrarán los empleados de comercio en septiembre de 2025

Carrió contra Karina Milei tras el escándalo de las coimas: Es la cajera
Política

Carrió contra Karina Milei tras el escándalo de las coimas: "Es la cajera"

El Museo Van Gogh de Ámsterdam podría cerrar por falta de mantenimiento
Información General

El Museo Van Gogh de Ámsterdam podría cerrar por falta de mantenimiento

Moda ultra fast fashion: impulsan una ley contra Shein y Temu en Argentina
Información General

Moda ultra fast fashion: impulsan una ley contra Shein y Temu en Argentina

Ya cumple perpetua y ahora lo condenan por integrar una banda criminal
Policiales

Ya cumple perpetua y ahora lo condenan por integrar una banda criminal

Reforma constitucional: la reelección de Pullaro ensanchó la grieta en el PJ

Por Javier Felcaro
Política

Reforma constitucional: la reelección de Pullaro ensanchó la grieta en el PJ

Cumbre en Rosario de los rectores de universidades públicas por el presupuesto
La Ciudad

Cumbre en Rosario de los rectores de universidades públicas por el presupuesto

El gobierno definió un cambio para feriados que caigan sábado o domingo
Información General

El gobierno definió un cambio para feriados que caigan sábado o domingo

Reforma constitucional: el oficialismo reivindicó las mejoras institucionales
Política

Reforma constitucional: el oficialismo reivindicó las mejoras institucionales

Preocupación de fiscales y funcionarios por cambios en la Justicia de Santa Fe
POLITICA

Preocupación de fiscales y funcionarios por cambios en la Justicia de Santa Fe

Atraparon a Dibu: perfil de uno de los diez prófugos más buscados en Santa Fe
Policiales

Atraparon a Dibu: perfil de uno de los diez prófugos más buscados en Santa Fe

Guía de descanso nocturno: cuántas horas hay que dormir de acuerdo a la edad

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Guía de descanso nocturno: cuántas horas hay que dormir de acuerdo a la edad

Lanzan recorridos guiados por casas históricas de colectividades de Rosario
La Ciudad

Lanzan recorridos guiados por casas históricas de colectividades de Rosario

Reforma constitucional: habilitan a Pullaro a buscar la reelección

Por Thamina Habichayn
Política

Reforma constitucional: habilitan a Pullaro a buscar la reelección

Estudiantes secundarios reciclan plástico para crear objetos de diseño

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Estudiantes secundarios reciclan plástico para crear objetos de diseño

Narcolemia: el Concejo debatirá exigir el test a funcionarios y ediles

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Narcolemia: el Concejo debatirá exigir el test a funcionarios y ediles

Preocupación en Funes por la aparición de zorros muertos

Por Tomás Barrandeguy

la region

Preocupación en Funes por la aparición de zorros muertos

Quini 6: de dónde son y cuánto se llevaron los ganadores del último sorteo
Información General

Quini 6: de dónde son y cuánto se llevaron los ganadores del último sorteo