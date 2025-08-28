La Capital | La Ciudad | El tiempo

El tiempo en Rosario: viernes con niebla y calor antes de un sábado con alerta amarillo

La temperatura máxima alcanzaría los 24º, pero el fin de semana habría un descenso junto a las tormentas fuertes pronosticadas para el sábado y el domingo

28 de agosto 2025 · 23:27hs
El tiempo en Rosario: viernes con niebla y calor antes de un sábado con alerta amarillo

Virginia Benedetto / La Capital

El Servicio Meteorológico nacional (SMN) pronosticó para este viernes en Rosario una temperatura máxima de 24º en una jornada que arranca con niebla y tendría cielo parcialmente nublado desde la tarde, en vísperas de un sábado con alerta amarillo por tormentas fuertes.

La madrugada del viernes llega con vientos moderados del noreste, un registro de 13º y neblina que por la mañana se convertirá en niebla, ya con los termómetros marcando 11º. Para la tarde se esperan vientos más intensos, cielo parcialmente nublado y una marca de 24º, bajando a 18º a la noche.

El sábado tiene algunas chances de lluvias aisladas por la mañana y para la tarde se emitió un alerta amarillo por tormentas fuertes que se mantendría hasta la noche. El SMN pronostica lluvias y tormentas embebidas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que pueden estar acompañadas fundamentalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, además de actividad eléctrica, ráfagas y granizo ocasional. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 milímetros, pudiendo ser superados de forma puntual.

La temperatura del sábado estaría entre 19º y 13º.

El domingo tiene una probabilidad de hasta 70 por ciento de tormentas fuertes durante toda la jornada, con una máxima de 16º y una mínima de 12º.

El lunes hay pocas chances de tormentas matinales y para la tarde se espera cielo mayormente nublado, con registros entre 18º y 8º.

El martes seguiría la máxima en ascenso, en torno a los 20º, con una mínima de 7º y cielo parcialmente nublado.

El miércoles presentaría condiciones muy similares: cielo parcialmente nublado, 20º de máxima y 9º de mínima.

