Científicos rosarinos descubren un mecanismo que puede "frenar" al parásito del Chagas

Importante revelación en el Día Nacional por una Argentina sin Chagas. En qué consiste el descubrimiento de los profesionales del IBR

Florencia O’Keeffe

29 de agosto 2025 · 16:15hs
Investigadores del instituto de Biología Molecular y Celular de la UNR/Conicet avanzan en la lucha contra el Chagas 

Alrededor del 4% de la población argentina está infectada con el trypanosoma cruzi, el parásito que causa el Chagas, una infección que no suele dar síntomas hasta que avanza demasiado. La enfermedad constituye un severo problema de salud en el país, aunque todavía se hable poco de ella y de sus consecuencias.

Ahora, un grupo multidisciplinario de investigadores del Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario (IBR),que depende de Conicet y de la Universidad Nacional de Rosario, publicó en una revista especializada un hallazgo que podría, en el futuro, cambiar la historia de esta patología que altera y acorta la vida de quienes la padecen.

Los científicos lograron localizar un blanco bien concreto para atacar el desarrollo del trypanosoma cruzi, lo que puede acelerar la aparición de nuevos tratamientos para la enfermedad. El trabajo se visualizó en the FEBS Journal, una revista científica internacional que publica artículos de alta calidad y revisiones de expertos en las áreas de bioquímica, biología molecular y biología celular. Fue fundada por la Federación de Sociedades Bioquímicas Europeas (FEBS).

El equipo que logró este objetivo está integrado por Julia Cricco, María Gabriel Mediavilla y Marcelo Merli, del IBR, quienes trabajaron en colaboración con Paul Cobine y Xinyu Zhu, de la Universidad Auburn de Estados Unidos.

Es el primer trabajo que se publicó a nivel mundial sobre este sistema, en trypanosoma cruzi.

En diálogo con La Capital, Julia Cricco, licenciada en Biotecnología y doctora en Ciencias biológicas de la UNR, quien tiene una larga trayectoria en el estudio del parásito que provoca el Chagas, explicó la importancia del estudio, y de la publicación: "Publicar en una revista especializada es una de las formas de validar nuestros resultados; antes de que se visualice (un paper) las revistas envían nuestro trabajo a especialistas para que los revisen". De manera minuciosa esos colegas, que actúan como revisores anónimos, aprueban la metodología, la estrategia experimental elegida por los científicos autores del trabajo, y recién allí lo publican.

El hallazgo que pisa fuerte

Cricco señaló: "Lo que planteamos como hipótesis es que el parásito requiere de algunos compuestos o cofactores para su supervivencia, tanto cuando vive en la vinchuca como en la persona cuando está infectada. En esa lista de cofactores, metabolitos y nutrientes que necesita, están los iones de cobre", que utiliza para sobrevivir y multiplicarse.

El parásito, comentó la experta, "tiene que diseñar un mecanismo para poder usar los iones de cobre; en el ensayo in vitro vimos que si alteramos ese equilibrio, es letal para parásito y afectamos su desarrollo, por lo tanto es un blanco atractivo" para diseñar futuros tratamientos.

Además "vimos que esa proteína que interviene en el proceso de captura y control de los iones, no es la misma en el parásito que en la persona, son mecanismos de captura diferentes. Esto es algo muy importante, porque nos permite pensar que al ser una vía única (la del parásito), uno puede atacarlo sin afectar al hospedador, a la persona".

Cómo se transmite el Chagas

chagas enfermedad vinchuca

El Chagas es un grave problema de salud pública en la Argentina. En ciudades como Rosario, donde la enfermedad no es endémica, igualmente hay muchos pacientes recibiendo atención, personas que han nacido en otras provincias y adquirieron el parásito probablemente de muy jóvenes y con el correr de los años comenzaron a tener complicaciones de salud, especialmente cardíacas, afectado en forma notable su calidad de vida.

El Chagas se transmite principalmente a través de las heces de la vinchuca infectada, que entran en el cuerpo por heridas en la piel o mucosas. Además puede transmitirse de madre a hijo durante el embarazo, transfusiones de sangre, trasplantes de órganos y la ingestión de alimentos contaminados. No se transmite por contacto físico directo (ni por besos, ni abrazos, ni por cercanía con alguien que tiene la infección).

Rosario, con más de 2 mil diagnósticos

En nuestra ciudad hay diagnosticados unos 2 mil pacientes (se estima que hay muchos más que desconocen su condición). En su mayoría en el Hospital Centenario, centro de referencia en la región, que lideró durante años el médico Juan Beloscar. Esta patología, frecuente en Latinoamérica, motivó a otro grupo de investigadoras de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), quienes desarrollaron una vacuna nasal con el objetivo de evitar las principales complicaciones del Chagas. La novedad se conoció en diciembre pasado y fue publicada por este diario.

Después de seis años de arduo trabajo las científicas consiguieron pruebas contundentes en la fase experimental, y van por más. Esos resultados fueron publicados en la prestigiosa revista científica internacional Vaccines.

El estudio mostró que la vacuna ayuda a controlar el parásito y "previene de manera significativa el daño miocardítico agudo y crónico, mejorando la función cardíaca", dijo Pérez.

También es eficaz en la protección de la infección por vía oral. "Hay un tipo de Chagas que se transmite por alimentos, que en el norte de Brasil por ejemplo es cada vez más frecuente y produce formas severas de la enfermedad".

