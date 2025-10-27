La Capital | Economía | Milei

La victoria de Milei cambió el humor del mercado: dólar desplomado, bonos y acciones vuelan

El triunfo libertario llevó tranquilidad a los hombres de la Bolsa que entendieron una buena señal el aval ciudadano al presidente.

27 de octubre 2025 · 11:52hs
El dólar cae luego del triunfo libertario

El dólar cae luego del triunfo libertario

La victoria de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas tuvo un impacto de lleno en el mercado y en el dólar. Antes de la apertura formal de los mercados, las principales empresas argentinas que cotizan en Wall Street amanecen con subas de hasta dos dígitos.

En la Bolsa de Nueva York, los inversores se mostraron cómodos con los rumores de una victoria libertaria ni bien cerraron los comicios, incluso antes de que se dieran a conocer los resultados de las urnas. Ya con la victoria de La Libertad Avanza pública, la tendencia se consolidó y este lunes se vio reflejado: los papeles de BBVA trepan 42,4%, mientras que Banco Supervielle escala 45%, el Grupo Financiero Galicia avanza 39,9% y Banco Macro, 37,3%.

Se le agrega la victoria en la provincia de Buenos Aires que no estaba en los papeles. Así las acciones de las compañías energéticas también transitaron el lunes al alza. Según La Nación, los ADR de Edenor cotizan con una suba del 39,2%; seguidos por Pampa Energía (+32,6%), YPF (+29,9%) y Central Puerto (+35,7%). Loma Negra repunta un 27,5%. Mercado Libre, que se ve menos afectada por los vaivenes locales debido a su operatoria regional, sobre todo en Brasil, mejora del 5,8%.

El dólar se desploma

Con el batacazo de La Libertad Avanza, el dólar amaneció con una fuerte tendencia a la baja. En la primera rueda de la semana, el tipo de cambio oficial minorista aparece en las pizarras del Banco Nación a $1430.

Esto significa una caída de $85 frente al cierre del viernes (-5,6%), cuando alcanzó los $1515, el valor nominal más alto del que se tenga registro.

En otras entidades financieras, cerca de las 10 de la mañana, se encontraban precios apenas por arriba. Por ejemplo, en el homebanking del Banco Santander se consiguen los dólares a $1400; mientras que también se ofrecen los billetes verdes a $1400 en el Banco Galicia.

Lo mismo se replica en el tipo de cambio oficial mayorista. El viernes cerró a centavos del techo de la banda de flotación, mientras que este lunes abrió a $1405, unos $86,72 menos. El blue en Rosario estaba $1365 para la venta y $1445 para la compra.

Noticias relacionadas
Donald Trump felicitó al líder de La Libertad Avanza.

Donald Trump felicitó a Javier Milei: "Nuestra confianza en él quedó justificada"

La Libertad Avanza ganó en Santa Fe producto de una alianza social entre jóvenes de los sectores populares y franjas de las clases medias y altas del campo y las ciudades. 

Santa Fe: una mayoría silenciosa movida por el apoyo a Milei, el rechazo al pasado y el miedo

Tras el festejo, el líder de LLA encara el diseño de la futura gobernabilidad de la Argentina.

El presidente y un triunfo que resultó inesperado por su magnitud

Un eufórico Javier Milei festeja el triunfo nacional de La Libertad Avanza en las elecciones de medio término.

Categórico triunfo de La Libertad Avanza en todo el país: obtuvo 40,7 % de los votos frente al 31,6 % del peronismo

Ver comentarios

Las más leídas

LLA ganó en 16 de los 19 departamentos de Santa Fe

LLA ganó en 16 de los 19 departamentos de Santa Fe

El nuevo Congreso: los nueve diputados nacionales electos por Santa Fe

El nuevo Congreso: los nueve diputados nacionales electos por Santa Fe

Cerraron los comicios y empieza el suspenso: expectativa por un resultado que redefinirá el mapa político del país

Cerraron los comicios y empieza el suspenso: expectativa por un resultado que redefinirá el mapa político del país

Contundente triunfo de La Libertad Avanza: ganó la provincia de Buenos Aires y obtuvo más del 40% de los votos en todo el país

Contundente triunfo de La Libertad Avanza: ganó la provincia de Buenos Aires y obtuvo más del 40% de los votos en todo el país

Lo último

Con los gobernadores desinflados, Milei arma acuerdos ¿de barro?

Con los gobernadores desinflados, Milei arma acuerdos ¿de barro?

Juntan fondos para que chicos del Politécnico puedan ir a la Olimpiada Nacional de Matemática

Juntan fondos para que chicos del Politécnico puedan ir a la Olimpiada Nacional de Matemática

Elecciones 2025: cómo les fue a los candidatos famosos este domingo

Elecciones 2025: cómo les fue a los candidatos famosos este domingo

Elecciones en Rosario: cómo se repartieron los votos por barrios y seccionales

La ciudad siguió la tendencia nacional y buena parte del mapa se pintó de violeta. Provincias Unidas apenas logró el segundo lugar en un barrio

Elecciones en Rosario: cómo se repartieron los votos por barrios y seccionales
Quién es Agustín Pellegrini, el diputado de La Libertad Avanza de apenas 25 años
Política

Quién es Agustín Pellegrini, el diputado de La Libertad Avanza de apenas 25 años

El nuevo Congreso: los nueve diputados nacionales electos por Santa Fe
Política

El nuevo Congreso: los nueve diputados nacionales electos por Santa Fe

Crimen en la zona sudoeste: asesinan de un disparo en la cabeza a un joven de 19 años
Policiales

Crimen en la zona sudoeste: asesinan de un disparo en la cabeza a un joven de 19 años

Aleart cree que bajar la violencia fue clave para el triunfo de Milei en Santa Fe
Política

Aleart cree que bajar la violencia fue clave para el triunfo de Milei en Santa Fe

Cómo sigue el tiempo en Rosario: ¿se viene una semana fresca o calurosa?
La Ciudad

Cómo sigue el tiempo en Rosario: ¿se viene una semana fresca o calurosa?

Dejanos tu comentario
Las más leídas
LLA ganó en 16 de los 19 departamentos de Santa Fe

LLA ganó en 16 de los 19 departamentos de Santa Fe

El nuevo Congreso: los nueve diputados nacionales electos por Santa Fe

El nuevo Congreso: los nueve diputados nacionales electos por Santa Fe

Cerraron los comicios y empieza el suspenso: expectativa por un resultado que redefinirá el mapa político del país

Cerraron los comicios y empieza el suspenso: expectativa por un resultado que redefinirá el mapa político del país

Contundente triunfo de La Libertad Avanza: ganó la provincia de Buenos Aires y obtuvo más del 40% de los votos en todo el país

Contundente triunfo de La Libertad Avanza: ganó la provincia de Buenos Aires y obtuvo más del 40% de los votos en todo el país

El escándalo de un final que evitó otro Austin de Franco Colapinto y apuntaló al nuevo líder

El escándalo de un final que evitó otro Austin de Franco Colapinto y apuntaló al nuevo líder

Ovación
Un emotivo documental narra el presente del Patón Bauza, referente de Central
Ovación

Un emotivo documental narra el presente del Patón Bauza, referente de Central

Un emotivo documental narra el presente del Patón Bauza, referente de Central

Un emotivo documental narra el presente del Patón Bauza, referente de Central

Boca se pone al día ante Barracas Central en un partido pendiente: horario y TV

Boca se pone al día ante Barracas Central en un partido pendiente: horario y TV

Julián Álvarez emocionó a todos con el gesto que tuvo con un fanático de Atlético de Madrid

Julián Álvarez emocionó a todos con el gesto que tuvo con un fanático de Atlético de Madrid

Policiales
Tres adolescentes heridos en una balacera entre dos bandas en barrio Tablada
POLICIALES

Tres adolescentes heridos en una balacera entre dos bandas en barrio Tablada

Crimen en la zona sudoeste: asesinan de un disparo en la cabeza a un joven de 19 años

Crimen en la zona sudoeste: asesinan de un disparo en la cabeza a un joven de 19 años

Rafaela: comienza el juicio por el crimen de un joven apuñalado cuando se escondía entre pastizales

Rafaela: comienza el juicio por el crimen de un joven apuñalado cuando se escondía entre pastizales

Seis detenidos con droga en un allanamiento en barrio Empalme Graneros

Seis detenidos con droga en un allanamiento en barrio Empalme Graneros

La Ciudad
Juntan fondos para que chicos del Politécnico puedan ir a la Olimpiada Nacional de Matemática
La Ciudad

Juntan fondos para que chicos del Politécnico puedan ir a la Olimpiada Nacional de Matemática

Cómo sigue el tiempo en Rosario: ¿se viene una semana fresca o calurosa?

Cómo sigue el tiempo en Rosario: ¿se viene una semana fresca o calurosa?

Se registraron dos incendios de autos en los barrios Martin y Saladillo

Se registraron dos incendios de autos en los barrios Martin y Saladillo

El tiempo en Rosario: lunes nublado, ventoso y con la máxima en descenso

El tiempo en Rosario: lunes nublado, ventoso y con la máxima en descenso

Comprá, campeón: el dólar cripto se desploma y cae debajo del oficial
Economía

"Comprá, campeón": el dólar cripto se desploma y cae debajo del oficial

Batacazo de Milei: las acciones argentinas vuelan hasta 16 % en Wall Street
Economía

Batacazo de Milei: las acciones argentinas vuelan hasta 16 % en Wall Street

El tiempo en Rosario: lunes nublado, ventoso y con la máxima en descenso
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes nublado, ventoso y con la máxima en descenso

Javkin habló tras el triunfo de LLA: Rosario no quiere volver atrás
Política

Javkin habló tras el triunfo de LLA: "Rosario no quiere volver atrás"

Batacazo de LLA en provincia de Buenos Aires: Santilli ganó por muy poco
Política

Batacazo de LLA en provincia de Buenos Aires: Santilli ganó por muy poco

Córdoba: se confirma el triunfo de LLA y la derrota del schiarettismo
Política

Córdoba: se confirma el triunfo de LLA y la derrota del schiarettismo

Bullrich cosechó el 50 % en la elección de senadores en ciudad de Buenos Aires
Política

Bullrich cosechó el 50 % en la elección de senadores en ciudad de Buenos Aires

Otra victoria de LLA: en Entre Ríos el oficialismo se impuso con el 52 %
Política

Otra victoria de LLA: en Entre Ríos el oficialismo se impuso con el 52 %

Romina Diez: La Libertad Avanza es la alternativa, no hay escenario de tercios
Política

Romina Diez: "La Libertad Avanza es la alternativa, no hay escenario de tercios"

Balance positivo de Kicillof: De 15 diputados, renovamos los 15 y sumamos uno
Política

Balance positivo de Kicillof: "De 15 diputados, renovamos los 15 y sumamos uno"

Decepción en el búnker de Provincias Unidas tras los resultados de Santa Fe
Política

Decepción en el búnker de Provincias Unidas tras los resultados de Santa Fe

Scaglia: Vamos a trabajar para que el kirchnerismo no gobierne nunca más
Política

Scaglia: "Vamos a trabajar para que el kirchnerismo no gobierne nunca más"

Virginia Gallardo será diputada nacional por Corrientes
Política

Virginia Gallardo será diputada nacional por Corrientes

Estamos muy contentos, aseguró Karina Milei desde el búnker de LLA
Política

"Estamos muy contentos", aseguró Karina Milei desde el búnker de LLA

Elecciones: qué pasa si no fui a votar y de cuánto es la multa
Política

Elecciones: qué pasa si no fui a votar y de cuánto es la multa

Votó el 66 % del padrón, la cifra más baja desde el retorno de la democracia
politica

Votó el 66 % del padrón, la cifra más baja desde el retorno de la democracia

Las perlitas: la diputada que llegó sin DNI, el voto de Mirtha y un Spiderman
Información General

Las perlitas: la diputada que llegó sin DNI, el voto de Mirtha y un Spiderman

Santiago del Estero: el zamorismo arrasó la elección de gobernador
Política

Santiago del Estero: el zamorismo arrasó la elección de gobernador

Baja participación electoral, poco voto joven y jornada tranquila en Santa Fe
Política

Baja participación electoral, poco voto joven y jornada tranquila en Santa Fe

Tragedia en Misiones: nueve muertos tras la caída de un micro a un arroyo
Información General

Tragedia en Misiones: nueve muertos tras la caída de un micro a un arroyo