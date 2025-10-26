La Capital | Economía | gobierno

El gobierno, sin dólares pero con votos para el ajuste

En medio de una economía golpeada, el apoyo del Tesoro de EEUU fue clave. Buscará avanzar con las reformas laboral y previsional

Alvaro Torriglia

Por Alvaro Torriglia

26 de octubre 2025 · 22:58hs
Scott Bessent

Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, dio un apoyo clave al presidente Javier Milei.

La política lo dio vuelta. La economía llegó detonada a las elecciones, con el dólar al galope, la inflación en alza, la actividad estancada y el empleo y los ingresos en declive. El pánico cambiario de las últimas semanas era propio de un juego terminado. Pero con la ayuda del Tesoro de EEUU, el resultado de los comicios le da aire al gobierno nacional para administrar el reseteo de su programa y al mismo tiempo profundizar el plan de ajuste.

La plata de Scott Bessent llegó justo cuando el esquema de dólar barato sin reservas, sostenido con deuda y carry trade, había perdido la confianza de muchos inversores, al punto de poner en cuestión la sostenibilidad de la deuda. Desde la devaluación fundacional de diciembre de 2023 a la intervención norteamericana, el plan corcoveó entre conejos sacados de la galera. El rescate del FMI, en medio de la crisis de abril, fue paradójicamente el punto de partida de una fuga en masa de dólares. En medio de cuatro corridas cambiarias se fue, por distintas vías, el equivalente a una cosecha.

La intervención de EEUU

El gobierno se quedó sin nafta y el gobierno de Estados Unidos intervino como actor de última instancia. Pese a los cuestionamientos dentro de su país, Donald Trump apostó y ganó. Scott Bessent vendió casi u$s 2.000 millones en el mercado cambiario mientras su jefe advertía que no habría más si La libertad Avanza perdía las elecciones. El CEO del JP Morgan desembarcó en Buenos Aires y exploró garantías para respaldar la operación de recomprar deuda argentina por u$s 20 mil millones. De yapa, otro de sus ex ejecutivos escaló en el gabinete. Con Pablo Quirno como canciller, la política exterior alinea subordinación financiera y geopolítica. El rescate no será gratis.

En la semana preelectoral abundaron las especulaciones sobre el día después, desde los vaticinios de grandes devaluaciones hasta los rumores de dolarización. El ministro de Economía, Luis Caputo, dijo después de votar que el programa se mantendrá. El dólar cripto operó a la baja. En el cortísimo plazo, la deadline es el vencimiento de los contratos más próximos de dólar futuro. Un asesor financiero razonó: “Con un buen resultado, las bandas cambiarias se van a mantener la semana siguiente a la elección aunque noviembre es otro cantar porque es menor el costo financiero de eliminarlas”.

En todo este proceso de rescate, el FMI no dejó de insistir en la necesidad de acumular reservas. En esa lógica, economistas como Matías Kulfas entienden que el techo del sistema de flotación “debería desaparecer o extenderse un poco”. La realidad es que hay votos pero no hay dólares. El blindaje internacional es la única posibilidad de afrontar los abultados vencimientos del próximo año. No habrá divisas genuinas hasta la próxima liquidación de cosecha gruesa.

Escenario recesivo

Tampoco hay muchos pesos, lo cual garantiza la extensión del escenario recesivo. Los números van convergiendo en ese sentido. Según el último informe de la comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Diputados de la provincia, entre diciembre de 2023 y julio de 2025 se cerraron 2.120 empresas en Santa Fe, a un ritmo de tres y media por día. En el mismo período se perdieron 15.128 puestos de trabajo en el sector privado formal. La UOM de Rosario advirtió que hay más de 30 establecimientos metalúrgicos operando en la región bajo el paraguas del régimen de suspensión, la última barrera contra una crisis del empleo que, de todos modos, ya se llevó 2 mil puestos formales metalúrgicos en la gestión de Javier Milei.

Tampoco los precios vienen tranquilos. Los últimos índices mayoristas muestran que, pese a que el gobierno niega el pass through, lo que hay es una pelea entre los eslabones de la cadena comercial para repartir el traslado del movimiento cambiario. El aumento del costo de la canasta alimentaria en Rosario, según la Usina de Datos de la UNR, se aceleró al 2,6 % en septiembre.

Los aliados

El oficialismo dejará que esos problemas estallen en provincias y municipios mientras, con la tutela de Trump, arremetará contra el cerco que le puso el Congreso en los últimos meses y avanzar con el plan de ajuste en la estructura productiva y las reformas previsional, fiscal y laboral.

El tratamiento legislativo del proyecto de presupuesto 2026 ofrece un primer campo de maniobras. El buen resultado electoral y el mal debut de Provincias Unidas le permitirá restaurar la disciplina en el panoficialismo parlamentario. De hecho, el presidente convocó anoche a los gobernadores a retomar el Pacto de Mayo.

La propuesta presupuestaria pondrá a prueba la “fatiga social” por el ajuste. Por caso, propone la desindexación de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la limitación en el acceso a sus beneficios. La devaluación del único programa social que preservó de la furia ajustadora reducirá aún más lo que queda de la red de contención. Le seguiría el cambio de la fórmula de actualización de jubilaciones, una segunda ronda de motosierra para los salarios públicos y la eliminación de los subsidios que quedan.

El ajuste perpetuo es un mito fundante y a la vez consecuencia del modelo. Sostener el superávit exige cada vez más esfuerzo. Las urnas avalaron más rigor sobre una economía golpeada, que va a entrar a 2026 con actividad negativa. Ahora, el termómetro será la calle.

Noticias relacionadas
Reforma laboral: el Ejecutivo busca vincular los aumentos salariales con el mérito y la productividad

Reforma laboral: qué son los "salarios dinámicos" que propone el gobierno

La difusión del escrutinio provisorio genera un nuevo conflicto entre el gobierno y la oposición  

Tensión entre el gobierno y la oposición por cómo se difundirán los resultados provisorios de las elecciones

La Policía Federal Argentina detuvo a Fred Machado para proceder a su extradición a Estados Unidos.

"Si hablo, se cae el país": las explosivas amenazas al gobierno de Milei del narco Fred Machado

cuenta regresiva con la macro expectante y el frente financiero bajo maxima tension

Cuenta regresiva con la macro expectante y el frente financiero bajo máxima tensión

Ver comentarios

Las más leídas

Rosario ya tiene siete barrios que se perfilan como polos gastronómicos

Rosario ya tiene siete barrios que se perfilan como polos gastronómicos

Cerraron los comicios y empieza el suspenso: expectativa por un resultado que redefinirá el mapa político del país

Cerraron los comicios y empieza el suspenso: expectativa por un resultado que redefinirá el mapa político del país

La Libertad Avanza ganó en 16 de los 19 departamentos de Santa Fe: qué pasó en Rosario

La Libertad Avanza ganó en 16 de los 19 departamentos de Santa Fe: qué pasó en Rosario

Contundente triunfo de La Libertad Avanza: ganó la provincia de Buenos Aires y obtuvo más del 40% de los votos en todo el país

Contundente triunfo de La Libertad Avanza: ganó la provincia de Buenos Aires y obtuvo más del 40% de los votos en todo el país

Lo último

Romina Diez: No hay escenario de tercios, La Libertad Avanza es la alternativa

Romina Diez: "No hay escenario de tercios, La Libertad Avanza es la alternativa"

Milei celebró el triunfo y convocó a los gobernadores a debatir reformas

Milei celebró el triunfo y convocó a los gobernadores a debatir reformas

El gobierno, sin dólares pero con votos para el ajuste

El gobierno, sin dólares pero con votos para el ajuste

Elecciones legislativas: con el 40% de los votos, La Libertad Avanza tiñó de violeta a Santa Fe

Pasadas las 21 se publicaron los resultados del escrutinio provisorio. Fuerza Patria quedó en segundo lugar y Provincias Unidas en tercero

Elecciones legislativas: con el 40% de los votos, La Libertad Avanza tiñó de violeta a Santa Fe
La Libertad Avanza ganó en 16 de los 19 departamentos de Santa Fe: qué pasó en Rosario
Política

La Libertad Avanza ganó en 16 de los 19 departamentos de Santa Fe: qué pasó en Rosario

Agustín Pellegrini: Los santafesinos volvieron a acompañar el modelo del presidente Milei
Política

Agustín Pellegrini: "Los santafesinos volvieron a acompañar el modelo del presidente Milei"

Pullaro y el resultado de Provincias Unidas: Fue una elección muy difícil

Pullaro y el resultado de Provincias Unidas: "Fue una elección muy difícil"

No pudimos, pero sepan que no están solos, le dijo Caren Tepp al peronismo
Política

"No pudimos, pero sepan que no están solos", le dijo Caren Tepp al peronismo

Quiénes son los nueve diputados nacionales electos por Santa Fe
Política

Quiénes son los nueve diputados nacionales electos por Santa Fe

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Rosario ya tiene siete barrios que se perfilan como polos gastronómicos

Rosario ya tiene siete barrios que se perfilan como polos gastronómicos

Cerraron los comicios y empieza el suspenso: expectativa por un resultado que redefinirá el mapa político del país

Cerraron los comicios y empieza el suspenso: expectativa por un resultado que redefinirá el mapa político del país

La Libertad Avanza ganó en 16 de los 19 departamentos de Santa Fe: qué pasó en Rosario

La Libertad Avanza ganó en 16 de los 19 departamentos de Santa Fe: qué pasó en Rosario

Contundente triunfo de La Libertad Avanza: ganó la provincia de Buenos Aires y obtuvo más del 40% de los votos en todo el país

Contundente triunfo de La Libertad Avanza: ganó la provincia de Buenos Aires y obtuvo más del 40% de los votos en todo el país

Elecciones legislativas: La Libertad Avanza gana en Santa Fe, según datos del gobierno provincial

Elecciones legislativas: La Libertad Avanza gana en Santa Fe, según datos del gobierno provincial

Ovación
Un VSC insólito le impidió a Franco Colapinto volver a superar a Pierre Gasly en el final de México

Por Gustavo Conti
Ovación

Un VSC insólito le impidió a Franco Colapinto volver a superar a Pierre Gasly en el final de México

Un VSC insólito le impidió a Franco Colapinto volver a superar a Pierre Gasly en el final de México

Un VSC insólito le impidió a Franco Colapinto volver a superar a Pierre Gasly en el final de México

Central transita su mejor año en la historia jugando en condición de visitante

Central transita su mejor año en la historia jugando en condición de visitante

Rugby: con el ascenso al Top 14 de la Urba, Atlético del Rosario reafirmó su identidad

Rugby: con el ascenso al Top 14 de la Urba, Atlético del Rosario reafirmó su identidad

Policiales
Seis detenidos con droga en un allanamiento en barrio Empalme Graneros
Policiales

Seis detenidos con droga en un allanamiento en barrio Empalme Graneros

Zona oeste: se peleó con su novio, lo acuchilló y la detuvieron con casi un kilo de cocaína

Zona oeste: se peleó con su novio, lo acuchilló y la detuvieron con casi un kilo de cocaína

Zona sur: incautan decenas de dosis de cocaína listas para ser comercializadas

Zona sur: incautan decenas de dosis de cocaína listas para ser comercializadas

Imputaron a un joven de Roldán que golpeó a un chico en la puerta de la escuela

Imputaron a un joven de Roldán que golpeó a un chico en la puerta de la escuela

La Ciudad
La UNR ofrece 206 plazas en sus residencias para los estudiantes del interior: cómo anotarse
La Ciudad

La UNR ofrece 206 plazas en sus residencias para los estudiantes del interior: cómo anotarse

Maestras jardineras, una vocación no siempre suficiente para elegir la carrera

Maestras jardineras, una vocación no siempre suficiente para elegir la carrera

Sexualidad y pareja: cuando el deseo está atado a la crisis económica

Sexualidad y pareja: cuando el deseo está atado a la crisis económica

Rosario ya tiene siete barrios que se perfilan como polos gastronómicos

Rosario ya tiene siete barrios que se perfilan como polos gastronómicos

Perlitas de las elecciones: la diputada que llegó sin DNI, el voto de Mirtha y un Spiderman en Santa Fe
Información General

Perlitas de las elecciones: la diputada que llegó sin DNI, el voto de Mirtha y un Spiderman en Santa Fe

Elecciones: baja participación electoral, poco voto joven y jornada tranquila en Santa Fe
Política

Elecciones: baja participación electoral, poco voto joven y jornada tranquila en Santa Fe

Tragedia en Misiones: nueve muertos tras la caída de un micro a un arroyo en la ruta 14
Información General

Tragedia en Misiones: nueve muertos tras la caída de un micro a un arroyo en la ruta 14

La UNR ofrece 206 plazas en sus residencias para los estudiantes del interior: cómo anotarse
La Ciudad

La UNR ofrece 206 plazas en sus residencias para los estudiantes del interior: cómo anotarse

Seis detenidos con droga en un allanamiento en barrio Empalme Graneros
Policiales

Seis detenidos con droga en un allanamiento en barrio Empalme Graneros

Javkin valoró la Boleta Única en todo el país: Más transparente, ágil y termina con las trampas
Política

Javkin valoró la Boleta Única en todo el país: "Más transparente, ágil y termina con las trampas"

La madre de Javier Milei casi se queda sin votar por un insólito motivo
politica

La madre de Javier Milei casi se queda sin votar por un insólito motivo

Diputados: cuánto arriesga cada fuerza y la polarización que viene
Política

Diputados: cuánto arriesga cada fuerza y la polarización que viene

Llegan nuevos nombres al Senado y se retiran varios históricos
Política

Llegan nuevos nombres al Senado y se retiran varios históricos

El detrás de escena: cómo se gestó la entrevista de Nicki Nicole en la escuela Pestalozzi

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

El detrás de escena: cómo se gestó la entrevista de Nicki Nicole en la escuela Pestalozzi

El tiempo en Rosario: domingo templado y despejado como anticipo de una semana otoñal
La Ciudad

El tiempo en Rosario: domingo templado y despejado como anticipo de una semana otoñal

Pablo Javkin invitó al papa León XIV a que visite Rosario
La Ciudad

Pablo Javkin invitó al papa León XIV a que visite Rosario

Se terminó el misterio: el bar de Urquiza y Maipú reabrirá como Pasaporte x Justo

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Se terminó el misterio: el bar de Urquiza y Maipú reabrirá como "Pasaporte x Justo"

Zona oeste: se peleó con su novio, lo acuchilló y la detuvieron con casi un kilo de cocaína
Policiales

Zona oeste: se peleó con su novio, lo acuchilló y la detuvieron con casi un kilo de cocaína

Scrabble, un deporte de la mente que cuenta con un tricampeón mundial residente en Rosario

Por Matías Petisce
La Ciudad

Scrabble, un "deporte de la mente" que cuenta con un tricampeón mundial residente en Rosario

Zona sur: incautan decenas de dosis de cocaína listas para ser comercializadas
Policiales

Zona sur: incautan decenas de dosis de cocaína listas para ser comercializadas

Imputaron a un joven de Roldán que golpeó a un chico en la puerta de la escuela
Policiales

Imputaron a un joven de Roldán que golpeó a un chico en la puerta de la escuela

Tras el temporal, las ramas y los árboles caídos lideraron los reclamos
La Ciudad

Tras el temporal, las ramas y los árboles caídos lideraron los reclamos

La recesión llegó a los eventos de fin de año: caída interanual de un 30% y menú low cost

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

La recesión llegó a los eventos de fin de año: caída interanual de un 30% y menú low cost

Balacera contra el Heca: incautan celulares y ropa en allanamientos en zona oeste
Policiales

Balacera contra el Heca: incautan celulares y ropa en allanamientos en zona oeste