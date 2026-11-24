Presentó una denuncia en los tribunales de Comodoro Py por presunta apología del delito. Críticas de la vicepresidenta Villarruel

Crece la polémica por un homenaje en la UBA Mario Santucho, quien fuera líder del ERP.

El fiscal federal Carlos Stornelli presentó una denuncia para suspender el homenaje al exlíder del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) Mario Roberto Santucho en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) , y busca que se investigue su financiamiento.

El fiscal solicitó averiguar “la eventual comisión de distintos delitos de acción pública” y la posible “responsabilidad penal de los integrantes del Consejo Directivo” de la facultad que intervinieron en la decisión, a los que acusa de apología del delito.

El evento, pactado para el 10 de diciembre próximo, incluye la colocación de una escultura en reconocimiento al líder guerrillero. El mismo fue declarado de interés con el aval de la decana de la facultad, Ana Josefina Arias , y el secretario de Gestión Institucional, Diego Brancoli .

Stornelli apuntó que la decisión adoptada “no quedó circunscripta al ámbito interno de la institución” , ya que fue difundido a través de varios canales de comunicación, lo que consideró como apología del delito.

“En consecuencia, corresponderá examinar si la eventual conducta de apología pudo haberse consumado mediante la difusión pública de aquella resolución y de sus fundamentos, con independencia de la posterior celebración del acto anunciado”, advirtió.

El fiscal Carlos Stornelli. Foto: NA

Para el fiscal, “no se trata de una mera controversia acerca de una personalidad del pasado”. Eso debido a los antecedentes de Santucho, a quien se le atribuyen secuestros, homicidios y ataques armados contra instituciones, incluso bajo gobiernos democráticos.

En esa línea, cuestionó la fecha elegida para el homenaje, ya que el 10 de diciembre se conmemora el Día de la Restauración de la Democracia.

“Esa coincidencia, junto con el carácter institucional conferido al acto, incrementa la necesidad de esclarecer el sentido y alcance de las expresiones de reconocimiento aprobadas”, expresó.

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Por otro lado, Stornelli resaltó el pedido del Foro Argentino de Defensa para que las autoridades de la facultad informen el origen y destino de los recursos destinados a la actividad y la escultura, y si estos provienen de los fondos públicos de la UBA.

La reacción de Villarruel

En tanto, la vicepresidenta Victoria Villarruel aseguró que la decana de la facultad “miente”, a la vez que indicó que el acto en el cual se hará un homenaje a Santucho “es un ataque a la democracia”.

El acto en la UBA donde se da homenaje a Santucho es un ataque contra la democracia misma.



Santucho fue el jefe de una de las dos organizaciones armadas que cometieron mayor cantidad de actos terroristas en los 70. Sus atentados se dieron con mayor profusión durante los… — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) November 24, 2026

“El acto en la UBA donde se da homenaje a Santucho es un ataque contra la democracia misma”, expreso Villarruel a través de un mensaje que difundió en su cuenta de la red social X.

Asimismo, añadió: “Santucho fue el jefe de una de las dos organizaciones armadas que cometieron mayor cantidad de actos terroristas en los 70. Sus atentados se dieron con mayor profusión durante los gobiernos constitucionales de (Juan Domingo) Perón y, en 1989, de Alfonsín, con su desprendimiento del Movimiento Todos por la Patria”.

A su turno, el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, adelantó que las autoridades de esa casa de estudios podrían adoptar medidas para impedir que se realice el homenaje al fundador del Ejército Revolucionario del Pueblo.

Yacobitti aseguró que existe “una mayoría muy, pero muy significativa”, del Consejo Superior de la universidad que no está involucrada con la iniciativa y que la repudia.