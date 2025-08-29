De la acería más moderna del país a Empresa B: el Embajador de Brasil visitó Gerdau en Pérez Gerdau Argentina recibió la visita del Embajador de Brasil en el país, Julio Glinternick Bitelli, en un encuentro protocolar que se realizó en la acería que la compañía desarrolló en la ciudad de Pérez, Santa Fe 29 de agosto 2025 · 00:00hs

El Embajador de Brasil recorrió la acería de Gerdau en Pérez, la más moderna del país, junto a directivos de la compañía

Gerdau, una de las principales productoras de aceros largos de América Latina, con más de 124 años de trayectoria y presencia en Argentina desde 1998, puso en marcha en Pérez la acería más moderna del país, marcando un antes y un después para la siderurgia nacional: fue la primera construcción de una planta de estas características en más de 40 años. Con una inversión de 250 millones de dólares, incorporó tecnología de última generación y los más altos estándares de eficiencia energética, seguridad y compromiso ambiental.

Actualmente, la planta involucra a más de 1.700 empleos entre directos e indirectos, de los más de 5.600 colaboradores que forman parte de toda la operación de Gerdau en Argentina, generando un fuerte impacto económico y social en la región. Desde su llegada al país, la compañía ha contribuido al desarrollo industrial a través de inversiones, empleo calificado y la producción de acero de alta calidad, fortaleciendo la cadena de valor local.

Banco Santa Fe y Sistema B se unen para impulsar un sistema financiero que apoye a empresas de triple impacto Rosario celebra la primavera a puro reggaeton y cumbia en el Hipódromo

Embed - Acería Gerdau Argentina Durante la visita, el Embajador conoció los avances de Gerdau en innovación, sustentabilidad y compromiso comunitario. En este marco, se destacó la reciente certificación como Empresa B, un reconocimiento internacional que acredita el cumplimiento de altos estándares sociales, ambientales y de transparencia. Este sello consolida el compromiso de la compañía de demostrar que es posible combinar el crecimiento industrial con responsabilidad social y ambiental, construyendo junto a las comunidades y la cadena de valor una industria inclusiva, innovadora y sostenible.

“Este tipo de encuentros nos permite mostrar nuestras capacidades productivas y nuestra visión de una industria más sostenible, que nos impulsa a seguir apostando por el desarrollo industrial de Argentina y la región”, destacó Guillermo Maglieri, director ejecutivo de Gerdau Argentina y Uruguay.

Por su parte, el Embajador expresó: “Me impresionó la capacidad tecnológica de la planta y el fuerte compromiso ambiental. Es muy claro que Gerdau trabaja al 100% en esos objetivos, con una integración ejemplar. Para mí es un orgullo ver cómo se concreta ese trabajo conjunto y cómo se convierte en un ejemplo de lo que brasileños y argentinos pueden lograr unidos”. El Embajador Bitelli estuvo acompañado por el Consejero Político de la Embajada de Brasil Adriano Botelho y el Cónsul Honorario de Rosario, Ricardo Diab.