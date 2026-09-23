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El consumo no repunta: cayó 1,5% en agosto y acumula ocho meses en rojo

Las ventas retrocedieron 2,7% en lo que va de 2026, reveló un informe de Scentia. Supermercados, mayoristas, autoservicios y comercios de barrio registraron bajas. El ecommerce marca otro rumbo: creció casi 37% interanual

23 de septiembre 2026 · 16:45hs
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En las cadenas de supermercados

En las cadenas de supermercados, las ventas cayeron 3,3% en agosto frente al mismo mes de 2025 y retrocedieron 0,6% respecto de julio.

El consumo masivo en la Argentina sigue en terreno negativo. En agosto registró una caída del 1,5% interanual y retrocedió 0,7% frente a julio, mientras que en los primeros ocho meses de 2026 acumula una baja del 2,7%, según un informe de la consultora Scentia.

El relevamiento muestra que la contracción se extendió a casi todos los canales de venta. En las cadenas de supermercados, las ventas cayeron 3,3% en agosto frente al mismo mes de 2025 y retrocedieron 0,6% respecto de julio.

Los autoservicios tampoco lograron escapar de la tendencia: registraron una baja del 1,3% interanual y del 2,4% mensual. En los kioscos y almacenes de barrio, en tanto, el consumo disminuyó 1,5% respecto de agosto del año pasado y 0,6% frente al mes anterior.

También tuvieron un desempeño negativo los mayoristas, donde las ventas retrocedieron 1,8% interanual y 2,3% mensual.

El fuerte contraste volvió a estar en el comercio electrónico. Las ventas a través de ecommerce crecieron 36,9% interanual durante agosto y avanzaron 0,6% respecto de julio, prolongando la tendencia positiva que el canal viene mostrando durante los últimos meses.

El relevamiento de Scentia también analiza el comportamiento de las farmacias. En este caso, las ventas aumentaron 1,2% respecto de agosto de 2025, aunque mostraron una caída del 1,8% frente a julio.

De esta manera, mientras los canales tradicionales continúan mostrando dificultades para recuperar los niveles de consumo, las ventas online mantienen un crecimiento significativo.

El desempeño también fue dispar entre las distintas categorías relevadas. La mayor caída interanual se registró en los productos perecederos, con un retroceso del 8,7%.

>> Leer más: La morosidad en los créditos a las familias volvió a subir durante julio

También disminuyeron las ventas de productos de desayuno y merienda, con una baja del 4,8%, mientras que la categoría de productos impulsivos retrocedió 5,3%. Por su parte, limpieza de ropa y hogar registró una contracción del 1,9%.

En la vereda opuesta se ubicaron las bebidas. Las ventas de bebidas con alcohol aumentaron 2,6% interanual durante agosto, mientras que las bebidas sin alcohol avanzaron 2%. También mostraron resultados positivos higiene y cosmética, con un crecimiento del 0,7%, y alimentación, con una mejora del 0,5%.

El consumo acumula ocho meses en baja

El balance de los primeros ocho meses del año también refleja las dificultades que atraviesa el consumo masivo. Entre enero y agosto, las ventas acumulan una caída del 4% en supermercados y del 3,2% en mayoristas, reseña el informe.

En autoservicios, el retroceso acumulado alcanza el 2,7%, el mismo porcentaje que registran los kioscos y comercios tradicionales. Las farmacias, por su parte, se mantienen sin variaciones respecto del mismo período del año anterior. Nuevamente, la contracara es el comercio electrónico: las ventas por este canal acumulan un crecimiento del 35,9% en lo que va de 2026.

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