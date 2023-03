Economía canjeará deuda del sector público para operar dólares financieros

El gobierno nacional canjeará los bonos de deuda en dólares que tienen los organismos públicos en su poder por papeles en pesos ajustados por inflación o tipo de cambio. También consolidará en una sola cuenta las tenencias de títulos en poder del Estado. La operación, por unos u$s 4 mil millones, apunta a contar con herramientas para intervenir en el mercado de los dólares financieros y enfrentar presiones devaluatorias. El principal impacto lo tendrá el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) que maneja la Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés). Desde el Ministerio de Economía aseguraron que esa caja de ahorro para las futuras jubilaciones no sufrirá un perjuicio sino que sus activos se valorizarán en u$s 2 mil millones.