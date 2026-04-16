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Diferencia abismal: el salario mínimo es de $ 357 mil, pero sindicatos dicen que debería ser de $ 2,8 millones

Un estudio del Frente de Sindicatos Unidos fijó en 2.802.755 pesos el salario mínimo, vital y móvil para que los trabajadores puedan vivir dignamente

16 de abril 2026 · 16:19hs
El valor del salario digno para los trabajadores fue realizado durante el Congreso Nacional de Delegadas y Delegados de la UOM

El valor del salario digno para los trabajadores fue realizado durante el Congreso Nacional de Delegadas y Delegados de la UOM, que se realizó en Mar del Plata.

El Frente de Sindicatos Unidos (Fresu) presentó su estudio mensual sobre el salario que necesitan los trabajadores para vivir dignamente. Se indicó que el Salario Mínimo Vital y Móvil debería alcanzar los 2.802.755 pesos. Actualmente, la base salarial para los trabajadores registrados es de $ 357.800 pesos por mes, este monto tiene también un impacto directo en jubilaciones, programas sociales, becas, subsidios y cuotas alimentarias, entre otras prestaciones.

El trabajo del Fresu precisó además que desde el comienzo del gobierno de Javier Milei cada trabajador del sector privado perdió 2,2 millones de pesos y cada trabajador del sector público perdió 11,9 millones de pesos de sus salarios.

Los anuncios fueron realizados durante el Congreso Nacional de Delegadas y Delegados de la UOM, que se realizó en Mar del Plata bajo el lema "Unidad y lucha por la dignidad y la soberanía nacional".

El encuentro reunió a 500 delegados de las 53 seccionales de todo el país, que durante dos días analizaron y debatieron sobre su plan estratégico y negociación colectiva. En ese marco, se confirmó la realización del Plenario Nacional del Fresu, que se desarrollará el próximo de 1º de Mayo.

Al abrir el panel "¿Por qué y para qué nos unimos en lucha por la dignidad?", el secretario general de la UOM, Abel Furlán, dijo que "el Fresu se constituyó para que el movimiento obrero recupere la centralidad".

Junto a Furlán estuvieron los secretarios generales Rodolfo Aguiar (ATE), Pablo Biró (Pilotos), Daniel Yofra (Aceiteros y Desmotadores) y José Ramón Luque (Papeleros).

Yofra aseguró: "Tenemos que enfrentar a este gobierno para que todos los trabajadores tengamos salarios que nos garanticen la salud, la educación, las cuatro comidas diarias, la jubilación, las vacaciones y todas las necesidades que establece la Constitución".

Por su parte, Luque afirmó: "Estamos en este Frente para combatir, no para dialogar. Porque no se puede dialogar cuando te quieren dejar sin nada. No hay otro camino que luchar".

Luego, Aguiar llamó a "enterrar la reforma laboral en los lugares de trabajo" y subrayó: "No la tenemos que cumplir".

Al cierre, Biró dijo: "El FreSU viene a plantarse con dignidad y a decir que nos unimos para que la dignidad de quienes trabajamos sea una realidad y porque hay que cuidar a cada compañera y compañero que son un tesoro que debe ser protegido".

Dossier sobre la reforma laboral

El lunes en Rosario el Fresu presentó el dossier “La reforma laboral: el futuro ya llegó", que muestra el impacto en los trabajadores que tiene la reforma laboral sancionada en el Congreso e impulsada por el gobierno de Javier Milei. La actividad se realizó como una previa al Plenario Nacional del 1º de Mayo. Estuvieron presentes dirigentes de ATE Nacional y local, la CTA Autónoma Rosario, Fesprosa, Siprus, Soear, docentes universitarias en Coad - Conadu, docentes provinciales, y UOM, entre otros

La presentación del dossier comprendió un documento detallando cómo el Estado fue laboratorio de la quita de derechos, el incumplimiento de la estabilidad en el empleo público que establece la Constitución Nacional, los pases a la disponibilidad como antesala de los despidos, el ataque a la organización sindical, el hostigamiento y violencia laboral, entre otras acciones gubernamentales.

Al respecto Lorena Almiron, Secretaria general de ATE Rosario dijo que la actividad tuvo que ver con la “defensa del salario, con la defensa de los puestos de trabajo y contra la precarización laboral”.

rosario-fresu

“La reforma legaliza la precarización y avanza sobre todo el sistema previsional”, apuntó una de las autoras del Departamento de Género de ATE, Julia Campos. En ese marco las mujeres y diversidades son doblemente golpeadas: como trabajadoras que pierden empleo y condiciones, y como usuarias y beneficiarias de servicios que se cierran”, agregó .

Desde el Sindicato de Aceiteros, la Subsecretaría de Género, Carina Savone, resaltó: “Este gobierno no piensa dar marcha atrás y nosotras tampoco. Entonces, lo que tenemos que hacer es un trabajo de concientización para los compañeros y compañeras, y pensar que no solo somos nosotros los trabajadores y trabajadoras formales, sino los trabajadores y trabajadoras informales”.

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