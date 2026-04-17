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El índice de salarios registrados volvió a caer en febrero

El Indec informó una suba de 1,8%, contra una inflación de 2,9%. La pérdida ya suma seis meses consecutivos

17 de abril 2026 · 19:59hs
La caída del salario real provoca cada vez más conflictos sindicales.

La caída del salario real provoca cada vez más conflictos sindicales.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que los salarios registrados aumentaron 1,8% en febrero, mes en el que la inflación se posicionó en 2,9%. Se trata de la sexta baja real consecutiva. Los haberes acumulan un recorte de 4,33% en los últimos seis meses.

El índice general de salarios, que incluye a los informales, subió 2,4% en febrero y también quedó por debajo del IPC. La dinámica repitió el patrón de enero, cuando los ingresos crecieron 2,5% frente a una inflación de 2,9%.

Dentro del empleo registrado, el sector privado volvió a mostrar el peor resultado. Los salarios aumentaron 1,6% en febrero, lo que los dejó 1,3 puntos por debajo del IPC. En el sector público, la pérdida fue menor, aunque también negativa. Los ingresos estatales subieron 2,3% en el mes, con una brecha de 0,6 puntos frente a la inflación.

La diferencia se profundizó al interior del Estado. Los trabajadores de la administración nacional recibieron un ajuste de apenas 0,6%, el nivel más bajo entre todos los segmentos relevados. En contraste, los empleados de las administraciones provinciales tuvieron una suba promedio del 2,9%, lo que les permitió empatar la inflación.

Salarios informales

El sector privado no registrado fue el único que logró ganarle a la inflación en febrero. Sus ingresos aumentaron 4,6% mensual, por encima del 2,9% del IPC. La medición del salario informal despierta, no obstante, muchas observaciones de parte de los especialistas. Entre otras cosas, porque tiene un rezago de cinco meses debido a su fuente, que es la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).

En la comparación interanual, el Indec registró un incremento del 75,1% en ese segmento de asalariados, que son los más vulnerables por estar menos protegidos legalmente. Las cifras son más certeras en el sector privado registrado, que mostró subas de 27,6% y el sector público, con alzas nominales del 27,4%. Dentro del Estado, las diferencias se mantuvieron: los salarios provinciales crecieron 30,3% frente al 21,3% del sector público nacional, que fue el segmento con el desempeño más bajo en la medición a doce meses.

La caída del salario va en línea con la del empleo. La Secretaría de Trabajo de la Nación informó esta semana que en el último año se perdieron 124.735 puestos de trabajo registrados (-1,2%). Desde noviembre de 2023, la caída del empleo alcanza a 322.412 personas (-3,1%).

Empleo y salario

En lo que va de la gestión Milei, la caída de los empleos privados registrados alcanzó a 189.839 (-3%), mientras que en el sector público fue de 110.936 puestos (-3,2%) y el trabajo en casas particulares sufrió un recorte de 21.637 empleos (-4,7%). Además, en el sector privado se perdieron 1.632 empleadores durante enero. Esto implica una destrucción de más de 77 empresas por día laboral (21 días).

Por otra parte, el Frente de Sindicatos Unidos (Fresu) presentó su estudio mensual sobre el salario que necesitan los trabajadores para vivir dignamente. Debería alcanzar los $2.802.755 para cubrir la canasta constitucional.

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