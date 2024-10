Cortes de energía: sin definiciones de Nación, Santa Fe se desmarca y pide un plan claro

Ya no son trascendidos ni hay lugar para desmentidas: habrá un verano con inconvenientes eléctricos. Sin embargo, el problema principal es la reacción nacional que habrá ante ese escenario, ya que a poco de que lleguen las altas temperaturas no hay definiciones. Preocupación en el gobierno de Santa Fe que pide un plan de contingencia concreto y se ataja: "No tenemos la botonera para evitar los cortes".