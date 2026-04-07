La Capital | Economía | actividad económica

La actividad económica en Santa Fe se estanca y profundiza la caída interanual

El nivel de actividad casi no varió en enero y confirma un escenario de amesetamiento que arrastra desde 2025. En la comparación anual, la contracción se aceleró al 1,4%

7 de abril 2026 · 16:56hs
Actividad económica. La molienda de semillas de soja y girasol en la provincia de Santa Fe se redujo 4

Actividad económica. La molienda de semillas de soja y girasol en la provincia de Santa Fe se redujo 4,3%.

La actividad económica en Santa Fe arrancó 2026 sin señales de recuperación y consolidó un escenario de estancamiento que se arrastra desde el segundo trimestre del año pasado. En enero, el nivel de actividad registró una variación mensual prácticamente nula —con una leve caída del 0,02%—, mientras que en la comparación interanual la contracción se profundizó al 1,4%, según el último informe del Centro de Estudios y Servicios de la Bolsa de Comercio de Santa Fe.

El dato refleja no sólo la falta de impulso en el inicio del año, sino también el impacto de una base de comparación elevada, asociada a los niveles cercanos al último pico de actividad registrado en febrero de 2025. La entidad advierte que si bien en enero se observaron mejoras puntuales en algunos indicadores —como en el consumo de bienes durables, las ventas en supermercados y los recursos tributarios—, estos avances resultan insuficientes para revertir el desempeño general, mientras que la contracción interanual se extiende a la mayoría de las series que integran el ICA-SFE.

Además, resaltaron que el mercado laboral continúa mostrando escaso dinamismo, con un leve crecimiento del empleo registrado en el agregado, caída del salario real y deterioro de las expectativas empresarias. En paralelo, el indicador de producción industrial volvió a registrar una contracción.

"Las perspectivas para los próximos meses son cautas, en el marco de un contexto macroeconómico nacional e internacional complejo", se indicó en el informe.

Actividad por sector económico

En enero de 2026, cinco de los ocho componentes del ICA-SFE registraron variaciones mensuales positivas. Los tres restantes experimentaron caídas. La comparación interanual da cuenta de la contracción de la actividad económica: sólo una serie presenta un leve resultado favorable, el resto se ubicó en terreno negativo.

Las series representativas del consumo de bienes durables mostraron un desempeño positivo durante el primer mes de 2026, luego de un leve período de sucesivos altibajos. El patentamiento de vehículos nuevos marcó una tasa del 1,8% en enero, en comparación con diciembre de 2025. A pesar de esto, la contracción interanual fue del 9,4%. Similar comportamiento presentó el consumo de cemento en la provincia, con una tasa mensual homóloga a la de los patentamientos (1,8%), y una caída interanual del 6,3%.

En cuanto al consumo, las ventas en supermercados de grandes cadenas en la provincia de Santa Fe obtuvieron la segunda tasa mensual positiva consecutiva, en este caso del 0,9%. Las categorías que impulsaron el incremento fueron: carnes; alimentos preparados y rotisería; y verdulería y frutería; mientras disminuyeron bebidas; electrónicos y artículos para el hogar, e indumentaria, calzado y textiles para el hogar. Entretanto la serie disminuyó 3,4% en comparación con enero de 2025.

El impacto en el empleo

Los puestos de trabajo registrados en la provincia de Santa Fe mostraron un leve incremento del 0,3%, en un contexto de estancamiento de la generación de estos en el segmento privado, compensados por el incremento estimado para los puestos del ámbito público, detalló el informe de la Bolsa santafesina. A su vez, esto se traduce en un leve incremento interanual de igual magnitud (0,3%). En cuanto a la masa de salarios reales —remuneración al factor trabajo— durante enero de 2026 se registraron tasas del -0,1 y -1,8%, mensual e interanual, respectivamente.

Por su parte, la demanda laboral —indicador que mide las expectativas empresarias de contratación de personal— se redujo 11,2%, impulsada por una fuerte contracción del índice en el aglomerado Rosario. Este desempeño provocó la aparición de una variación interanual negativa, luego de diecisiete tasas positivas consecutivas. Desde la entidad destacararon que, dada la importante amplitud que presenta la serie, estos últimos datos pueden ser corregidos en sucesivas mediciones.

>> Leer más: Santa Fe convoca a pymes para participar en Agroactiva 2026

En tanto, los recursos tributarios provinciales registraron una suba mensual del 0,8% en enero de 2026, constituyendo el tercer incremento consecutivo de la serie. El aumento de la coparticipación nacional impulsó este resultado, aunque en la comparación interanual la serie cayó 0,8%.

Por último, el indicador referente a la evolución de la producción industrial evidenció una nueva contracción mensual, en este caso del 0,4%, con una tasa interanual del -0,2%.

Además, se relevó que en enero de 2026, el consumo de gas industrial en la provincia registró una tasa mensual prácticamente nula, luego de seis registros previos en terreno positivo. Particularmente, frente a enero de 2025, los niveles se encuentran un 6,3% por debajo. El consumo de hidrocarburos líquidos (excepto naftas y fuel oil) en la provincia de Santa Fe, mejoró en febrero de 2026 con tasas del 0,5% mensual y 11% interanual.

La Bolsa destacó que desde agosto de 2024 la serie presenta una tendencia creciente, aunque cabe destacar que la misma exhibe una volatilidad considerable. Durante el primer bimestre de 2026 se destaca el impulso de la agroindustria.

Por otro lado, continua el recorte en la producción de las empresas lácteas de la provincia. La serie indicativa de la producción de 11 empresas —que, según lo informado, representan el 78,13% de la producción provincial— registró en febrero una variación mensual de -0,2%. De este modo, acumula cuatro caídas consecutivas, aunque con una desaceleración de la tasa en los últimos meses. En términos interanuales, la variación registrada fue de -0,8%.

A pesar de señalar una variación mensual negativa de -0,7%, la faena total de bovinos, porcinos y aves en la provincia de Santa Fe alcanzó en enero el nivel más alto para ese mes en toda la serie. Por su parte, la variación interanual se mantuvo en terreno positivo, con un incremento de 1,1%.

En tanto, en enero de 2026, la molienda de semillas de soja y girasol en la provincia de Santa Fe se redujo en torno a 4,3%. Con una caída en torno a 400.000 toneladas en la molienda de soja respecto a diciembre de 2025, el girasol muestra un salto inédito, superando las 200.000 toneladas procesadas en el territorio provincial, durante el mes de enero. Frente a igual mes de 2025, en términos agregados, se registra una variación levemente negativa de -0,7%.

Durante febrero, la producción de maquinaria agrícola se incrementó 0,7%, consolidando así la segunda variación mensual positiva consecutiva. Por otro lado, la tasa interanual fue de 16,9%, precisó el estudio.

Noticias relacionadas
Menos inversión. La masa salarial en el sector de ciencia y tecnología cayó un 7,3% en el acumulado al tercer mes del año.

La inversión en ciencia y tecnología perforará su mínimo histórico: 0,140% del PBI en 2026

Más de un tercio de los argentinos depende de transferencias o ingresos de otros miembros del hogar.

Brechas de ingresos: el 10% más rico gana 13 veces más que el más pobre

En las anteriores ediciones, 263 firmas de Santa Fe ya iniciaron efectivamente el programa, accediendo a asistencia técnica especializada en comercio exterior.

Convocatoria abierta: Santa Fe impulsa el salto exportador de las pymes

El dato oficial de inflación será difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) el próximo martes 14 de abril.

La inflación de marzo se recalentó y podría volver a superar el 3%, según las consultoras

Ver comentarios

Las más leídas

Hallaron muerto a un joven en Funes que estaba desaparecido desde el viernes

Hallaron muerto a un joven en Funes que estaba desaparecido desde el viernes

Libertadores: Independiente del Valle llega con una duda entre dos ex-Newells en el frente de ataque

Libertadores: Independiente del Valle llega con una duda entre dos ex-Newell's en el frente de ataque

Jugó y dirigió a Central y ahora está por alcanzar una marca que lo pone en la historia de su actual equipo

Jugó y dirigió a Central y ahora está por alcanzar una marca que lo pone en la historia de su actual equipo

Hallaron con vida al joven de Bigand que estaba desaparecido: cayó de un puente con su auto

Hallaron con vida al joven de Bigand que estaba desaparecido: cayó de un puente con su auto

Lo último

Un diputado rosarino y una remera filosa contra Adorni: A deslomarse que esas cuotas no se pagan solas

Un diputado rosarino y una remera filosa contra Adorni: "A deslomarse que esas cuotas no se pagan solas"

Estudiantes de Río Cuarto no pega una: eliminado de la Copa Argentina

Estudiantes de Río Cuarto no pega una: eliminado de la Copa Argentina

La inversión en ciencia y tecnología perforará su mínimo histórico: 0,140% del PBI en 2026

La inversión en ciencia y tecnología perforará su mínimo histórico: 0,140% del PBI en 2026

Juzgan en Rosario a un corredor inmobiliario vinculado a un broker estafador

Mario Ceballos afrontará un juicio disciplinario en el Colegio de Corredores por su presunto vínculo con la firma Lux Negocios Inmobiliarios, apuntada por maniobras fraudulentas. Una estafa a inversores de más de medio millón de dólares.

Juzgan en Rosario a un corredor inmobiliario vinculado a un broker estafador
Transporte en crisis: recortan frecuencias entre Rosario y el interior santafesino por la suba de las naftas
La Ciudad

Transporte en crisis: recortan frecuencias entre Rosario y el interior santafesino por la suba de las naftas

Crimen del chofer de Uber en San Lorenzo: un plan para robarle, matarlo y descartar el cuerpo
Policiales

Crimen del chofer de Uber en San Lorenzo: un plan para robarle, matarlo y descartar el cuerpo

Un diputado rosarino y una remera filosa contra Adorni: A deslomarse que esas cuotas no se pagan solas
Política

Un diputado rosarino y una remera filosa contra Adorni: "A deslomarse que esas cuotas no se pagan solas"

Caja de Jubilaciones: la Nación y Santa Fe firmaron el acuerdo por 120.000 millones de pesos
Politica

Caja de Jubilaciones: la Nación y Santa Fe firmaron el acuerdo por 120.000 millones de pesos

El otro punto del acuerdo con la Nación, que no es plata pero promete disputa

Por Facundo Borrego
La Ciudad

El otro punto del acuerdo con la Nación, que no es plata pero promete disputa

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Hallaron muerto a un joven en Funes que estaba desaparecido desde el viernes

Hallaron muerto a un joven en Funes que estaba desaparecido desde el viernes

Libertadores: Independiente del Valle llega con una duda entre dos ex-Newells en el frente de ataque

Libertadores: Independiente del Valle llega con una duda entre dos ex-Newell's en el frente de ataque

Jugó y dirigió a Central y ahora está por alcanzar una marca que lo pone en la historia de su actual equipo

Jugó y dirigió a Central y ahora está por alcanzar una marca que lo pone en la historia de su actual equipo

Hallaron con vida al joven de Bigand que estaba desaparecido: cayó de un puente con su auto

Hallaron con vida al joven de Bigand que estaba desaparecido: cayó de un puente con su auto

La madre de Ramiro Nast vinculó la muerte de su hijo en Funes con la venta de drogas

La madre de Ramiro Nast vinculó la muerte de su hijo en Funes con la venta de drogas

Ovación
La reserva de Central nunca se resignó y en el final logró una gran victoria frente a Godoy Cruz

Por Guillermo Ferretti
Ovación

La reserva de Central nunca se resignó y en el final logró una gran victoria frente a Godoy Cruz

La reserva de Central nunca se resignó y en el final logró una gran victoria frente a Godoy Cruz

La reserva de Central nunca se resignó y en el final logró una gran victoria frente a Godoy Cruz

Tenis: Venado Tuerto espera a los más chicos para una experiencia inolvidable en el Nacional Sub 10

Tenis: Venado Tuerto espera a los más chicos para una experiencia inolvidable en el Nacional Sub 10

El hijo y sucesor del fundador del taekwondo visitará Rosario entre el 17 y 18 de abril

El hijo y sucesor del fundador del taekwondo visitará Rosario entre el 17 y 18 de abril

Policiales
Condenado a 10 años de prisión por causar la muerte de su pareja al arrojarla bajo un auto
Policiales

Condenado a 10 años de prisión por causar la muerte de su pareja al arrojarla bajo un auto

Crimen del chofer de Uber en San Lorenzo: un plan para robarle, matarlo y descartar el cuerpo

Crimen del chofer de Uber en San Lorenzo: un plan para robarle, matarlo y descartar el cuerpo

Funes: detienen a un sospechoso por el homicidio de Ramiro Nast 

Funes: detienen a un sospechoso por el homicidio de Ramiro Nast 

La madre de Ramiro Nast vinculó la muerte de su hijo en Funes con la venta de drogas

La madre de Ramiro Nast vinculó la muerte de su hijo en Funes con la venta de drogas

La Ciudad
Transporte en crisis: recortan frecuencias entre Rosario y el interior santafesino por la suba de las naftas
La Ciudad

Transporte en crisis: recortan frecuencias entre Rosario y el interior santafesino por la suba de las naftas

Repudio por la eliminación del programa Volver al Trabajo por parte del gobierno nacional

Repudio por la eliminación del programa Volver al Trabajo por parte del gobierno nacional

Una visita guiada por el cementerio El Salvador para conocer a los escritores locales

Una visita guiada por el cementerio El Salvador para conocer a los escritores locales

Juzgan en Rosario a un corredor inmobiliario vinculado a un broker estafador

Juzgan en Rosario a un corredor inmobiliario vinculado a un broker estafador

Homenaje en la Luna: la historia de amor que se coló en la misión Artemis II
Información General

Homenaje en la Luna: la historia de amor que se coló en la misión Artemis II

Litoral Gas realiza un operativo de detección de fugas en veredas y gabinetes
LA CIUDAD

Litoral Gas realiza un operativo de detección de fugas en veredas y gabinetes

Más repartidores y menos pedidos en Rosario: estiman unos 9 mil trabajadores en apps de delivery

Por Nachi Saieg
La Ciudad

Más repartidores y menos pedidos en Rosario: estiman unos 9 mil trabajadores en apps de delivery

Un padre va a juicio oral contra su expareja tras un fallo que desestimó una denuncia por abuso

Por Matías Petisce
La Ciudad

Un padre va a juicio oral contra su expareja tras un fallo que desestimó una denuncia por abuso

Martes con lluvias aisladas a la mañana y viento sur durante todo el día
La ciudad

Martes con lluvias aisladas a la mañana y viento sur durante todo el día

Bienes incautados: piden frenar la subasta de la avioneta de un agente de Bolsa acusado de estafas
La Ciudad

Bienes incautados: piden frenar la subasta de la avioneta de un agente de Bolsa acusado de estafas

Josué Reinatti y la vuelta al arco de Newells: Este triunfo fue un alivio al corazón

Por Hernán Cabrera
Ovación

Josué Reinatti y la vuelta al arco de Newell's: "Este triunfo fue un alivio al corazón"

Elecciones en la UNR: votan representantes para la conducción de los centros de estudiantes

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

Elecciones en la UNR: votan representantes para la conducción de los centros de estudiantes

Caja de Jubilaciones: Pullaro firma este martes el acuerdo por parte de la deuda
Economía

Caja de Jubilaciones: Pullaro firma este martes el acuerdo por parte de la deuda

A los 86 años, murió el distinguido historiador rosarino Miguel Ángel De Marco
La Ciudad

A los 86 años, murió el distinguido historiador rosarino Miguel Ángel De Marco

Escándalo por los créditos hipotecarios a oficialistas: ya hay tres denuncias en la Justicia
Política

Escándalo por los créditos hipotecarios a oficialistas: ya hay tres denuncias en la Justicia

Un jugador de Colón presentó a su novio y marcó un hito en el fútbol argentino
Ovación

Un jugador de Colón presentó a su novio y marcó un hito en el fútbol argentino

Quedó preso por el crimen a puñaladas de un adolescente a la salida de una fiesta
Policiales

Quedó preso por el crimen a puñaladas de un adolescente a la salida de una fiesta

Brechas de ingresos: el 10% más rico gana 13 veces más que el más pobre
Economía

Brechas de ingresos: el 10% más rico gana 13 veces más que el más pobre

La UNR abre la inscripción a la escuela de oficios: ofertas en tecnología, salud y administración
La Ciudad

La UNR abre la inscripción a la escuela de oficios: ofertas en tecnología, salud y administración

Alerta amarillo en Rosario: la semana empieza entre tormentas y bajas temperaturas
La Ciudad

Alerta amarillo en Rosario: la semana empieza entre tormentas y bajas temperaturas

Outlet Rosario: la cuarta edición tuvo 140 mil visitantes y hubo ventas por $1.992 millones
LA CIUDAD

Outlet Rosario: la cuarta edición tuvo 140 mil visitantes y hubo ventas por $1.992 millones

Trump sobre Irán: El país podría ser destruido en una noche y esa noche podría ser mañana
El Mundo

Trump sobre Irán: "El país podría ser destruido en una noche y esa noche podría ser mañana"

Un estudiante llevó un arma de aire comprimido a una escuela de Rafaela
La Región

Un estudiante llevó un arma de aire comprimido a una escuela de Rafaela

La inflación de marzo se recalentó y podría volver a superar el 3%, según las consultoras
Economía

La inflación de marzo se recalentó y podría volver a superar el 3%, según las consultoras