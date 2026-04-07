La actividad económica en Santa Fe se estanca y profundiza la caída interanual

El nivel de actividad casi no varió en enero y confirma un escenario de amesetamiento que arrastra desde 2025. En la comparación anual, la contracción se aceleró al 1,4%

Actividad económica. La molienda de semillas de soja y girasol en la provincia de Santa Fe se redujo 4,3%.

La actividad económica en Santa Fe arrancó 2026 sin señales de recuperación y consolidó un escenario de estancamiento que se arrastra desde el segundo trimestre del año pasado. En enero, el nivel de actividad registró una variación mensual prácticamente nula —con una leve caída del 0,02%—, mientras que en la comparación interanual la contracción se profundizó al 1,4%, según el último informe del Centro de Estudios y Servicios de la Bolsa de Comercio de Santa Fe.

El dato refleja no sólo la falta de impulso en el inicio del año, sino también el impacto de una base de comparación elevada, asociada a los niveles cercanos al último pico de actividad registrado en febrero de 2025. La entidad advierte que si bien en enero se observaron mejoras puntuales en algunos indicadores —como en el consumo de bienes durables, las ventas en supermercados y los recursos tributarios—, estos avances resultan insuficientes para revertir el desempeño general , mientras que la contracción interanual se extiende a la mayoría de las series que integran el ICA-SFE.

Además, resaltaron que el mercado laboral continúa mostrando escaso dinamism o, con un leve crecimiento del empleo registrado en el agregado, caída del salario real y deterioro de las expectativas empresarias. En paralelo, el indicador de producción industrial volvió a registrar una contracción.

" Las perspectivas para los próximos meses son cautas, en el marco de un contexto macroeconómico nacional e internacional complejo ", se indicó en el informe.

Actividad por sector económico

En enero de 2026, cinco de los ocho componentes del ICA-SFE registraron variaciones mensuales positivas. Los tres restantes experimentaron caídas. La comparación interanual da cuenta de la contracción de la actividad económica: sólo una serie presenta un leve resultado favorable, el resto se ubicó en terreno negativo.

Las series representativas del consumo de bienes durables mostraron un desempeño positivo durante el primer mes de 2026, luego de un leve período de sucesivos altibajos. El patentamiento de vehículos nuevos marcó una tasa del 1,8% en enero, en comparación con diciembre de 2025. A pesar de esto, la contracción interanual fue del 9,4%. Similar comportamiento presentó el consumo de cemento en la provincia, con una tasa mensual homóloga a la de los patentamientos (1,8%), y una caída interanual del 6,3%.

En cuanto al consumo, las ventas en supermercados de grandes cadenas en la provincia de Santa Fe obtuvieron la segunda tasa mensual positiva consecutiva, en este caso del 0,9%. Las categorías que impulsaron el incremento fueron: carnes; alimentos preparados y rotisería; y verdulería y frutería; mientras disminuyeron bebidas; electrónicos y artículos para el hogar, e indumentaria, calzado y textiles para el hogar. Entretanto la serie disminuyó 3,4% en comparación con enero de 2025.

El impacto en el empleo

Los puestos de trabajo registrados en la provincia de Santa Fe mostraron un leve incremento del 0,3%, en un contexto de estancamiento de la generación de estos en el segmento privado, compensados por el incremento estimado para los puestos del ámbito público, detalló el informe de la Bolsa santafesina. A su vez, esto se traduce en un leve incremento interanual de igual magnitud (0,3%). En cuanto a la masa de salarios reales —remuneración al factor trabajo— durante enero de 2026 se registraron tasas del -0,1 y -1,8%, mensual e interanual, respectivamente.

Por su parte, la demanda laboral —indicador que mide las expectativas empresarias de contratación de personal— se redujo 11,2%, impulsada por una fuerte contracción del índice en el aglomerado Rosario. Este desempeño provocó la aparición de una variación interanual negativa, luego de diecisiete tasas positivas consecutivas. Desde la entidad destacararon que, dada la importante amplitud que presenta la serie, estos últimos datos pueden ser corregidos en sucesivas mediciones.

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En tanto, los recursos tributarios provinciales registraron una suba mensual del 0,8% en enero de 2026, constituyendo el tercer incremento consecutivo de la serie. El aumento de la coparticipación nacional impulsó este resultado, aunque en la comparación interanual la serie cayó 0,8%.

Por último, el indicador referente a la evolución de la producción industrial evidenció una nueva contracción mensual, en este caso del 0,4%, con una tasa interanual del -0,2%.

Además, se relevó que en enero de 2026, el consumo de gas industrial en la provincia registró una tasa mensual prácticamente nula, luego de seis registros previos en terreno positivo. Particularmente, frente a enero de 2025, los niveles se encuentran un 6,3% por debajo. El consumo de hidrocarburos líquidos (excepto naftas y fuel oil) en la provincia de Santa Fe, mejoró en febrero de 2026 con tasas del 0,5% mensual y 11% interanual.

La Bolsa destacó que desde agosto de 2024 la serie presenta una tendencia creciente, aunque cabe destacar que la misma exhibe una volatilidad considerable. Durante el primer bimestre de 2026 se destaca el impulso de la agroindustria.

Por otro lado, continua el recorte en la producción de las empresas lácteas de la provincia. La serie indicativa de la producción de 11 empresas —que, según lo informado, representan el 78,13% de la producción provincial— registró en febrero una variación mensual de -0,2%. De este modo, acumula cuatro caídas consecutivas, aunque con una desaceleración de la tasa en los últimos meses. En términos interanuales, la variación registrada fue de -0,8%.

A pesar de señalar una variación mensual negativa de -0,7%, la faena total de bovinos, porcinos y aves en la provincia de Santa Fe alcanzó en enero el nivel más alto para ese mes en toda la serie. Por su parte, la variación interanual se mantuvo en terreno positivo, con un incremento de 1,1%.

En tanto, en enero de 2026, la molienda de semillas de soja y girasol en la provincia de Santa Fe se redujo en torno a 4,3%. Con una caída en torno a 400.000 toneladas en la molienda de soja respecto a diciembre de 2025, el girasol muestra un salto inédito, superando las 200.000 toneladas procesadas en el territorio provincial, durante el mes de enero. Frente a igual mes de 2025, en términos agregados, se registra una variación levemente negativa de -0,7%.

Durante febrero, la producción de maquinaria agrícola se incrementó 0,7%, consolidando así la segunda variación mensual positiva consecutiva. Por otro lado, la tasa interanual fue de 16,9%, precisó el estudio.