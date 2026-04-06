Convocatoria abierta: Santa Fe impulsa el salto exportador de las pymes

Las empresas de Santa Fe interesadas podrán inscribirse hasta el 15 de abril. El programa de impulso al comercio exterior ya acompañó a más de 260 firmas y logró casos concretos de exportación

En las anteriores ediciones, 263 firmas de Santa Fe ya iniciaron efectivamente el programa, accediendo a asistencia técnica especializada en comercio exterior.

El gobierno de Santa Fe abrió la convocatoria para participar de In Company, el programa para profesionalizar y acompañar a las pequeñas y medianas empresas santafesinas en su expansión hacia mercados globales. Las firmas de la provincia interesadas en participar de la tercera edición podrán inscribirse hasta el miércoles 15 de abril.

Desde el ministerio de Desarrollo Productivo de Santa Fe destacaron que a partir de los resultados de sus dos primeras ediciones, la iniciativa muestra un impacto concreto en el entramado productivo, con alto nivel de participación, inversión estratégica y empresas que ya lograron dar el salto exportador. Ahora la provincia va por el tercer llamado.

En total, 292 empresas se inscribieron en las convocatorias 2024 y 2025 -147 en la primera y 145 en la segunda-. De ese universo, 263 firmas iniciaron efectivamente el programa, accediendo a asistencia técnica especializada en comercio exterior.

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, resaltó que con el lanzamiento de esta tercera etapa la provincia reafirma el compromiso con el sector productivo, “brindando herramientas reales para que la producción santafesina compita con éxito en el mundo, impulsando así un desarrollo económico sostenible y federal”.

"In Company se ha consolidado como una herramienta fundamental para que nuestras pymes den el salto exportador. Hoy ya acompañamos a más de 260 empresas en 90 localidades, demostrando que el potencial de Santa Fe llega a cada rincón de la provincia", agregó.

La propuesta para las pymes

A través de In Company, la provincia realizó una fuerte inversión en acompañamiento técnico, asignando asesores especializados que trabajaron junto a cada empresa en el diseño de estrategias de internacionalización, identificación de mercados y generación de oportunidades comerciales.

Como resultado de este proceso, 98 empresas avanzaron en la elaboración de su plan de exportación, definiendo destinos concretos para sus productos. Mientras que 43 lograron instancias avanzadas de internacionalización, participando en rondas de negocios, ferias y misiones comerciales. En tanto, al menos 10 ya concretaron exportaciones, o iniciaron operaciones comerciales en mercados internacionales.

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Entre los casos destacados se encuentran firmas que lograron ventas en países como Paraguay, Perú, Uruguay y Chile, con operaciones que incluyen desde envíos de productos industriales y alimentos hasta servicios tecnológicos.

Además, más de 100 empresas participaron en actividades de promoción comercial, como el Santa Fe Business Forum y rondas internacionales, fortaleciendo su inserción en mercados externos.

Los principales destinos elegidos por las pymes santafesinas fueron Brasil y Chile, seguidos por otros mercados de América latina, como México y Uruguay, lo que refleja una estrategia de inserción regional progresiva.

Las empresas santafesinas interesadas en participar de la convocatoria deberán inscribirse a través del siguiente link.