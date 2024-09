El gobierno anticipó que habrá cortes de luz programados durante el verano

“Una cosa no tiene que ver con la otra. Si no hay una generación razonable, no se puede pedir inversión”, remarcó, y agregó: “Hay que aumentar la tarifa porque sino debe subsidiar el Estado y hay que terminar con los subsidios para no tener que generar deuda, emisión, y no tener que generar inflación que es el objetivo fundamental”.

Los dichos de Francos van en sintonía con el anticipo del secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González, quien planteó que “va a ser un verano complicado”. "Tenemos restricciones del sector eléctrico en especial en transmisión. Va a ser un verano complicado", sostuvo al tiempo que identificó que el problema energético estará en la generación que, según aclaró, “va a ser difícil dependiendo de las temperaturas y de la situación hídrica”.

>> Leer más: Verano caliente: la EPE buscará mitigar los cortes de luz cuando arranque el calor

Por su parte, el secretario anunció la puesta en pie de un comité que "está trabajando en medidas de mitigación", al tiempo que aclaró que esas soluciones deben ser "del mercado, las soluciones de fondo van a tomar tiempo".

Qué pasará con los cortes de luz en Santa Fe

Como contó La Capital, el plan de contingencia para mitigar los cortes de luz que puedan presentarse el próximo verano está en marcha. Uno de los puntos clave de la gestión provincial está en la relación con los usuarios al momento de los cortes de luz cuando el servicio esté muy demandado y la adquisición en noviembre de seis grandes generadores de luz montados en trailers para destinarlos a manzanas y zonas que tengan desperfectos prolongados.

"Estamos preparando la empresa para tener el mejor verano posible", destacó la secretaria de Energía de Santa Fe, Verónica Geese. El frente de ataque para impedir que haya apagones que deriven en protestas se hará en tres aspectos: la reorganización de cuadrillas, el mejoramiento del cableado subterráneo y la puesta en servicio de la nueva subestación transformadora Catamarca (Lagos y Catamarca) para abastecer una parte importante de la demanda rosarina.

epe1.jpg Verano 2024-2025, las autoridades diseñaron un plan de acción para reducir los cortes por la fuerte demanda. Foto: Viriginia Benedetto / La Capital

La actual gestión ya trabaja en el diseño de una serie de herramientas para impedir apagones y que los cortes de luz no sean masivos y se prolonguen en el tiempo, con una preeminencia climática de La Niña (altas temperaturas), fenómenos bruscos de tormentas o fuertes ráfagas de viento. Por eso, y tal como indicó la funcionaria, se busca afianzar más la relación con el usuario, y la respuesta y contención de las personas que se queden sin el suministro.