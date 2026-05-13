El consumo privado cayó 0,6% en abril y acumula una baja de 1,5% en el año

Un informe de la Universidad de Palermo mostró una desaceleración en el ritmo de caída del consumo. Persisten las bajas en carne vacuna y restaurantes, mientras se enfría el crecimiento de las compras con tarjeta de crédito

El consumo de carne vacuna acumuló nueve meses consecutivos de caída tras registrar en marzo una baja interanual del 7,6%.

El consumo privado en Argentina registró una caída interanual del 0,6% en abril y acumuló una contracción del 1,5% durante el primer cuatrimestre del año, según el Índice de Consumo Privado (ICP-UP), elaborado por la Facultad de Negocios de la Universidad de Palermo.

No obstante, en la comparación mensual desestacionalizada, el indicador mostró estabilidad frente a marzo, lo que evidencia una desaceleración en el ritmo de caída que se venía observando desde mediados del año pasado.

De acuerdo con el informe, el índice “regresó a los niveles de octubre de 2025” luego de varios meses consecutivos de retroceso. El estudio busca anticipar la evolución de los datos oficiales del consumo privado a través de un modelo de regresión lineal múltiple.

Entre los principales indicadores relevados, la recaudación del IVA en términos reales registró en abril su sexta caída interanual consecutiva, con una baja del 1,3%.

Tarjetas explotadas

En paralelo, las compras realizadas con tarjeta de crédito crecieron 1,3% interanual, aunque el avance resultó considerablemente menor al incremento del 12% registrado en enero, lo que refleja una moderación en el ritmo de recuperación del financiamiento al consumo.

El informe también advirtió que el consumo masivo continúa debilitado. En particular, el consumo de carne vacuna acumuló nueve meses consecutivos de caída tras registrar en marzo una baja interanual del 7,6%.

En el segmento de bienes durables, el patentamiento de motos mostró una fuerte recuperación, con un crecimiento interanual del 52,1% en abril. En cambio, el patentamiento de autos retrocedió 14,6% en el mismo período.

En cuanto al sector servicios, el consumo en restaurantes tradicionales de la Ciudad de Buenos Aires registró en marzo su primera caída del año, con un descenso interanual del 6%.

En contraste, algunos rubros semidurables mostraron señales de recuperación. La venta de indumentaria y calzado en centros comerciales había registrado una suba del 3% interanual en la última medición disponible, correspondiente a febrero, detalló el informe.