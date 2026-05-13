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El gobierno nacional recortó el fondo de asistencia a provincias

En el marco de la decisión que profundizó la motosierra sobre el gasto público, podó los Aportes del Tesoro Nacional

13 de mayo 2026 · 13:15hs
La caída de la recaudación compromete el superávit fiscal

La caída de la recaudación compromete el superávit fiscal, y Milei avanza con más recortes en áreas sensibles.

El gobierno nacional recortó unos $ 320.000 millones a las provincias. Es el equivalente al 70% de lo que les corresponde por el fondo que financia los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). La medida forma parte del ajustazo que adoptó por medio de una decisión administrativa publicada el lunes en el Boletín Oficial.

El ajuste de gastos alcanzó a 211 programas, entre ellos el número 19, denominado Relación con las provincias y desarrollo regional”. Ese programa contempla mayormayormente el fondo de ATN. Si bien no son transferencias automáticas, como la coparticipación, el fondo se integra con el 1% de la recaudación de los impuestos coparticipables. Es decir, son aportes que hacen las propias provincias para atender emergencias.

Aportes provinciales

El fondo, no se gasta enteramente. Últimamente está en un nivel de entre el 25% y el 30% y constituye una de las principales del Poder Ejecutivo central con los mandatarios. El año pasado los gobernadores propusieron que sea repartido íntegramente. La negociación no prosperó, pero en realidad el reparto se hizo al revés: al final el dinero se lo quedó casi todo la Nación.

El director de Politikon Chaco, Alejandro Pegoraro, explicó que el programa general de Relaciones con las Provincias y Desarrollo Regional tiene un presupuesto vigente de $ 578.200 millones. Dentro de ese programa, los ATN tenían un total de $ 569.400 millones. “Es más del 90% del programa”, explicó.

Calculó que si el fondo de ATN tenía asignados para este año $ 569.000 millones y ya se gastaron, quedaban $ 448.000 millones. Si a eso se le restan $ 320.000 millones del ajuste, quedan apenas $ 128.000 millones. “El recorte es del 70% respecto de lo que todavía se podía gastar”, concluyó.

Al respecto, el analista sostuvo que, si el gobierno mantiene el nivel de envíos del primer cuatrimestre, “quedarían fondos para unos cuatro meses mas”.

Pegoraro no descartó que en algún momento el gobierno actualice el presupuesto por inflación y , vuelva a sumar algo para las provincias pero sin llegar a recuperar los $ 320.000 millones perdidos.

Caída de ingresos

Mientras tanto, los ingresos propios de las provincias no están bien del todo. De acuerdo con la consultora, en enero de este año tuvieron un crecimiento del 7,5% real interanual, pero luego cayó 0,5% en febrero y se desplomó 4% en marzo. “Esas dos caídas fueron las primeras desde marzo 2025, ya que en el resto de los meses de año las recaudaciones provinciales habían mostrado recuperación contra 2024”, señala Politikon Chaco.

En tanto, en el primer cuatrimestre las transferencias automáticas a provincias y Caba sumaron $ 21,9 billones, lo que marcó una caída de 5,7% respecto a igual período de 2025. Además, también quedan por debajo de igual período de 2023 (-12,8%), 2022 (-14,1%) y 2021 (-11,4%), y solo por encima de 2024 (+7,7%).

La motosierra

El lunes, el gobierno nacional modificó el presupuesto 2026 mediante la Decisión Administrativa 20/2026. Los principales cambios incluyen ajustes por deudas previsionales y el plan de retiro de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

Pero también un recorte de casi $ 2,5 billones, que incluyó un fuerte ajuste en lo relativo a educación y universidades. El monto del ajuste equivale aproximadamente a un 1,6% del presupuesto.

El gobierno nacional recortó $ 78.768.179.759 en programas de la Secretaría de Educación y suspendió transferencias para obras de infraestructura en universidades nacionales.

De acuerdo con la planilla anexa de gastos, el principal ajuste impactó sobre el plan nacional de alfabetización, que perdió $ 35.288.051.713. La reducción afectó principalmente las transferencias directas a las provincias para su implementación. Además, el Poder Ejecutivo eliminó el fondo de compensación salarial docente, por $ 8.929.835.294, un mecanismo destinado a equiparar los salarios mínimos de docentes provinciales

Recorte escolar

En infraestructura escolar y equipamiento, el recorte alcanzó los $ 21.686 milllones, mientras que el programa de políticas socioeducativas sufrió una reducción de $ 6.649 millones, incluyendo una baja de más de $ 559 millones en becas estudiantiles.

Las universidades nacionales, impulsoras de la protesta del martes, también resultaron alcanzadas por la reducción presupuestaria. El anexo detalló una poda de $ 5.303 millones en transferencias de capital para infraestructura del conocimiento, afectando obras en trece casas de estudio.

Entre las universidades más afectadas figuran la Universidad Nacional de La Plata, General San Martín y Avellaneda. La medida lleva firma del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo, y abarca también la modificación de créditos presupuestarios del Consejo de la Magistratura.

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