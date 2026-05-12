Rosario será sede de un encuentro empresarial sobre sostenibilidad y competitividad La jornada organizada por Pacto Global Argentina contará con referentes del sector privado que compartirán experiencias y casos de gestión vinculados a la agenda ESG y la sustentabilidad empresarial. Inscripción abierta 12 de mayo 2026 · 15:46hs

Pacto Global Argentina invita a empresas de la provincia de Santa Fe a participar del encuentro “Empresas santafesinas por la sostenibilidad” que se realizará el próximo 14 de mayo, de 14 a 16.45, en las oficinas de La Segunda en la ciudad de Rosario.

La actividad está dirigida a empresas interesadas en avanzar en la integración de la sostenibilidad en su estrategia de negocio, así como a aquellas que ya se encuentran trabajando la agenda ESG (Ambiental, Social y de Gobernanza) y buscan fortalecer sus prácticas mediante el intercambio con pares.

En un contexto donde la sostenibilidad se consolida como un eje clave para la competitividad, el encuentro que se realizará en Juan Manuel de Rosas 957 propone un espacio de diálogo para compartir experiencias, desafíos y oportunidades vinculadas a la gestión responsable, así como conocer herramientas concretas para avanzar en este camino.

Dinámica del encuentro de Pacto Global Argentina La jornada incluirá una presentación sobre el rol de la sostenibilidad como motor de competitividad empresarial, a cargo de Flavio Fuertes, director Ejecutivo de Pacto Global Argentina, y un panel de reconocidas empresas de la provincia. En esta oportunidad compartirán casos y aprendizajes desde la práctica las firmas Milicic, La Segunda y Banco Municipal de Rosario.

Además, se presentarán las herramientas y programas de Pacto Global Argentina orientados a acompañar a las empresas en la definición de su estrategia de sostenibilidad y en el inicio y fortalecimiento de su gestión en esta materia. La actividad cuenta con cupos limitados. Aquellos interesados en participar pueden inscribirse a través del siguiente enlace.