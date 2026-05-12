El gobierno de Santa Fe ajusta en las cárceles: "Con Pullaro los presos no tienen más home office"

El gobierno comienza a intentar capitalizar políticamente para 2027 los logros en seguridad y de control penitenciario. Contraste con el peronismo

El gobierno de Santa Fe utilizó el descubrimiento de un boquete en un pabellón de alto perfil para demostrar el control en el sistema penitenciario. Pero sobre todo contrastar con el gobierno anterior que tuvo inconvenientes notorios en las cárceles.

Como se contó la semana pasada, las conferencias de prensa de la vocera Virginia Coudannes empezaron a utilizarse para enviar mensajes políticos y capitalizar los logros en seguridad. En este marco, cae de maduro la estrategia de contrastar con el peronismo en un tema que resbaló.

Esta vez no fue la baja de violencia como la semana pasada, sino el control penitenciario. La vocera reveló que tras una requisa en la Unidad 11 de Piñero se encontró un socavón, una excavación de 70 centímetros en uno de los baños de los patios externos del pabellón de alto perfil, y le dio pie para exponer la política carcelaria.

“Esto tiene que ver con una regularidad del control de las cárceles, con requisas, controles de ingresos y familias, escáneres y medidas de seguridad interna que se han acrecentado”, explicó..

Luego, lanzó el mensaje contra el perottismo. “El peronismo dejaba gobernar a los delincuentes en las cárceles. El gobernador Pullaro y este gobierno hace que no puedan gobernar ni tener un home office en las cárceles”.

“Y esto tiene que ver con un paquete de medidas exhaustivas porque el gobernador puso mano dura en las cárceles y es lo que debe continuar”, sostuvo.

vir coudannes La vocera Virginia Coudannes destacó los números de la baja de violencia. Foto: Gobierno de Santa Fe.

En el gobierno de Pullaro dicen que los índices positivos se consolidarán recién cuando se terminen de implementar todos los recursos del plan y las obras de infraestructura carcelaria. Una de ellas es la Unidad de Piñero de alto perfil denominada como El Infierno.

"Recordarán diciembre de 2023 salían las requisas y nos preguntaban si era la mano dura y era esa porque el que delinque tiene que estar tras las rejas y en muy poco tiempo van a estar en el Infierno", dijo y finalizó: "No es una respuesta espasmódica, es regularidad el control y este procedimiento es consecuencia de ello".

Antecedentes

El sistema penitenciario durante el gobierno de Omar Perotti tuvo dos episodios graves. En mayo de 2021 se fugaron dos presos cubiertos por cajas de cartón de bananas sobre dos carros que empujaban sus parejas durante el horario de visitas. Cruzaron un largo trayecto y varios puestos de vigilancia. Se percataron cuando se contaron a los internos del pabellón.

En junio de 2021 hubo una fuga de gran impacto donde ocho presos escaparon tras un tiroteo con ametralladoras perpetrado por un grupo comando externo que además cortó el tejido perimetral.

La semana pasa expuso la baja de crímenes del primer cuatrimestre y los comparó con los del último año de Perotti: 156 homicidios solosos contra 46 actuales. “Estos números le responden a aquel ministro de Seguridad de la Nación (Aníbal Fernández) que dijo que los narcos habían ganado la batalla. Y por qué no a (Marcelo) Sain, cuando desconfiaba de las políticas de seguridad y del método. Esto es un método Sain, es rendir cuentas a los santafesinos”, soltó Coudannes.