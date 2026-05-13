La Capital | Economía | deudas

Cómo funciona el plan de deudas de impuestos para familias y empresas de Santa Fe

Es para deudas de Ingresos Brutos, Inmobiliario, Patente y Sellos. Se ofrecen planes de pago con 12 cuotas sin interés y hasta 36 meses

13 de mayo 2026 · 11:14hs
Santa Fe lanzó el plan de alivio fiscal para deudas provinciales

Santa Fe lanzó el plan de alivio fiscal para deudas provinciales

El gobierno de Santa Fe puso en marcha un nuevo Plan Especial de Financiamiento, destinado a regularizar deudas tributarias de empresas y familias santafesinas.

El objetivo es aliviar la carga financiera de los contribuyentes afectados en medio de un escenario económico marcado por la desaceleración de la actividad y las dificultades de financiamiento para el sector privado.

Alivio fiscal

El programa contempla planes de pago de hasta 36 cuotas y beneficios especiales para contribuyentes cumplidores, con esquemas que incluyen hasta 12 cuotas sin interés. La iniciativa alcanza deudas de Ingresos Brutos, Impuesto Inmobiliario Urbano y Rural, Patente Única sobre Vehículos, Sellos e Instituto Becario, incluyendo capital, intereses y multas.

La medida se inscribe dentro de una política de “alivio fiscal” más amplia que la el gobierno provincial viene desplegando durante 2026, con herramientas orientadas a reducir la presión tributaria y acompañar al sector productivo santafesino frente a la desaceleración económica nacional.

“Con la implementación de este plan pensamos en quienes todos los días se levantan para trabajar en un comercio o una industria de la provincia, procurando llevar un sustento a sus familias y generar empleo para otros santafesinos”, sostuvo el ministro de Economía, Pablo Olivares, durante la presentación realizada en Rosario junto a la administradora provincial de API, Daniela Bosco.

Planes

El denominado Plan A está dirigido a pequeños y medianos contribuyentes y contempla hasta 12 cuotas sin interés y financiación de entre 13 y 36 cuotas con una tasa mensual del 1,5%. También estará disponible para familias con deudas de Impuesto Inmobiliario y Patente Automotor que no posean más de dos inmuebles o dos vehículos registrados a nombre de un mismo titular.

Para quienes excedan ese límite patrimonial, se aplicará el Plan B, que ofrece hasta seis cuotas sin interés; de siete a doce cuotas con una tasa mensual del 0,5%; y hasta 36 cuotas con un interés del 2%.

En el caso de los grandes contribuyentes, incluidos en el Plan C, podrán acceder a seis cuotas sin interés; hasta 12 cuotas con una tasa mensual del 0,75%; y hasta 36 cuotas con un interés mensual del 2,5%.

En paralelo, el Plan D alcanzará a empresas que mantengan discusiones administrativas o judiciales abiertas, o incumplimientos como agentes de retención o percepción. Para este universo, la financiación será del 0,5% mensual en seis cuotas; del 1,5% hasta 12 cuotas; y del 3% para planes de hasta 36 cuotas.

Prestadores de discapacidad

El Plan E incorpora un tratamiento diferencial para instituciones y prestadores que brindan servicios asistenciales y de salud a personas con discapacidad. Ese sector podrá acceder a planes de hasta 36 cuotas con 0% de interés mensual.

La adhesión permanecerá abierta durante 90 días y deberá realizarse de manera digital a través del portal oficial de la Provincia. Los contribuyentes deberán contar con CUIT, Clave Fiscal de ARCA y una CBU bancaria para el débito automático de las cuotas.

Paso a paso

Plan especial de regularizacion de deuda - ANEXO I

Plan especial de regularizacion de deuda

Noticias relacionadas
TodoLáctea se desarrollará hasta el jueves 14 en la Sociedad Rural de San Francisco, Córdoba.

Pullaro y Llaryora pidieron eliminar las retenciones al campo en TodoLáctea 2026

La economía de Rosario en números.

Mapa económico de Rosario: menos industria, más servicios y empleo en baja

La Nueva Vicentin comenzó a pagar a los primeros acreedores

La Nueva Vicentin desembolsa pagos para acreedores con plus

Hugo Godoy (CTA - A) y Hugo Yasky (CTA-T) acordaron las medidas.

Las CTA lanzan un plan de lucha federal contra el ajuste del gobierno nacional

Ver comentarios

Las más leídas

Paro bancario nacional: cuándo es y qué trámites no se podrán hacer

Paro bancario nacional: cuándo es y qué trámites no se podrán hacer

Rosario Central vs. Racing por el Torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Rosario Central vs. Racing por el Torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Choque estremecedor y vecinos atrapados: un automovilista murió tras la colisión

Choque estremecedor y vecinos atrapados: un automovilista murió tras la colisión

Multa millonaria para otra mujer que manejó por el paseo de los silos Davis

Multa millonaria para otra mujer que manejó por el paseo de los silos Davis

Lo último

Avioneta con cocaína en Villa Eloísa: piden la captura de dos hermanos roldanenses

Avioneta con cocaína en Villa Eloísa: piden la captura de dos hermanos roldanenses

Cómo funciona el plan de deudas de impuestos para familias y empresas de Santa Fe

Cómo funciona el plan de deudas de impuestos para familias y empresas de Santa Fe

Cuánto ganan Messi y De Paul: la MLS difundió el ranking de los salarios más altos

Cuánto ganan Messi y De Paul: la MLS difundió el ranking de los salarios más altos

Avioneta con cocaína en Villa Eloísa: piden la captura de dos hermanos roldanenses

Juan Cruz Borras (izquierda) y Santiago Emanuel Borras (derecha), sospechosos de formar parte de una red dedicada al contrabando de drogas

Avioneta con cocaína en Villa Eloísa: piden la captura de dos hermanos roldanenses

Por Martín Stoianovich
Vicentin: tras el incendio apagado, continúan las tareas de normalización
LA REGION

Vicentin: tras el incendio apagado, continúan las tareas de normalización

A un año del alerta sanitario, Rosario recuerda a las víctimas del fentanilo contaminado
La Ciudad

A un año del alerta sanitario, Rosario recuerda a las víctimas del fentanilo contaminado

Con más producción estatal, Santa Fe busca cubrir el faltante de medicamentos en hospitales
La Ciudad

Con más producción estatal, Santa Fe busca cubrir el faltante de medicamentos en hospitales

Choque estremecedor y vecinos atrapados: un automovilista murió tras la colisión
La Ciudad

Choque estremecedor y vecinos atrapados: un automovilista murió tras la colisión

Una balacera en una plaza de zona sur dejó a una mujer de 71 años herida en las piernas
POLICIALES

Una balacera en una plaza de zona sur dejó a una mujer de 71 años herida en las piernas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Paro bancario nacional: cuándo es y qué trámites no se podrán hacer

Paro bancario nacional: cuándo es y qué trámites no se podrán hacer

Rosario Central vs. Racing por el Torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Rosario Central vs. Racing por el Torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Choque estremecedor y vecinos atrapados: un automovilista murió tras la colisión

Choque estremecedor y vecinos atrapados: un automovilista murió tras la colisión

Multa millonaria para otra mujer que manejó por el paseo de los silos Davis

Multa millonaria para otra mujer que manejó por el paseo de los silos Davis

Marcha universitaria en Rosario: una multitud le reclamó al gobierno que cumpla con la ley de financiamiento

Marcha universitaria en Rosario: una multitud le reclamó al gobierno que cumpla con la ley de financiamiento

Ovación
Goal line: la herramienta del VAR que funcionará en Central-Racing y debutó en el Apertura
Ovación

Goal line: la herramienta del VAR que funcionará en Central-Racing y debutó en el Apertura

Goal line: la herramienta del VAR que funcionará en Central-Racing y debutó en el Apertura

Goal line: la herramienta del VAR que funcionará en Central-Racing y debutó en el Apertura

La reacción de Nicolás Tagliafico cuando le salió su propia figurita del álbum del Mundial

La reacción de Nicolás Tagliafico cuando le salió su propia figurita del álbum del Mundial

Central le mete otro paso al baile en el que está metido y del que no quiere salir

Central le mete otro paso al baile en el que está metido y del que no quiere salir

Policiales
Avioneta con cocaína en Villa Eloísa: piden la captura de dos hermanos roldanenses

Por Martín Stoianovich
Policiales

Avioneta con cocaína en Villa Eloísa: piden la captura de dos hermanos roldanenses

Descartan riesgo de fuga en la cárcel de Piñero por los boqueteros de alto perfil

Descartan riesgo de fuga en la cárcel de Piñero por los boqueteros de alto perfil

Una balacera en una plaza de zona sur dejó a una mujer de 71 años herida en las piernas

Una balacera en una plaza de zona sur dejó a una mujer de 71 años herida en las piernas

Gendarmería secuestró 47 kilos de cocaína y 20 de pasta base en un micro

Gendarmería secuestró 47 kilos de cocaína y 20 de pasta base en un micro

La Ciudad
Trágico choque en zona sur: los daños que sufrieron las casas por el golpe del auto
LA CIUDAD

Trágico choque en zona sur: los daños que sufrieron las casas por el golpe del auto

A un año del alerta sanitario, Rosario recuerda a las víctimas del fentanilo contaminado

A un año del alerta sanitario, Rosario recuerda a las víctimas del fentanilo contaminado

El sector de la discapacidad se sumó ayer a la Marcha Federal Universitaria en Rosario

El sector de la discapacidad se sumó ayer a la Marcha Federal Universitaria en Rosario

Con más producción estatal, Santa Fe busca cubrir el faltante de medicamentos en hospitales

Con más producción estatal, Santa Fe busca cubrir el faltante de medicamentos en hospitales

Multa millonaria para otra mujer que manejó por el paseo de los silos Davis
La Ciudad

Multa millonaria para otra mujer que manejó por el paseo de los silos Davis

Los concentrados en Central: Marco Ruben va por su segunda citación consecutiva

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Los concentrados en Central: Marco Ruben va por su segunda citación consecutiva

La lista de los futbolistas que no continuarán en Newells se podría extender
Ovación

La lista de los futbolistas que no continuarán en Newell's se podría extender

La mesa política se reunió para intentar ordenar la agenda y bajar la tensión
Política

La mesa política se reunió para intentar ordenar la agenda y bajar la tensión

Mapa económico de Rosario: menos industria, más servicios y empleo en baja

Por Patricia Martino
Economía

Mapa económico de Rosario: menos industria, más servicios y empleo en baja

Hantavirus en un crucero: una pasajera francesa está muy grave
Información General

Hantavirus en un crucero: una pasajera francesa está muy grave

La familia que vivió un mes en plazas céntricas, con problemas de salud y empleo
La Ciudad

La familia que vivió un mes en plazas céntricas, con problemas de salud y empleo

De investigadora del Conicet a subsistir cubriendo reemplazos administrativos

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

De investigadora del Conicet a subsistir cubriendo reemplazos administrativos

Bartolacci: Incumplir la ley de financiamiento es un capricho del Ejecutivo

Por Tomás Barrandeguy
La Ciudad

Bartolacci: "Incumplir la ley de financiamiento es un capricho del Ejecutivo"

Comenzó el juicio al acusado de matar a una vecina de G. Baigorria para robarle
Policiales

Comenzó el juicio al acusado de matar a una vecina de G. Baigorria para robarle

Médicos Sin Fronteras cierra su hospital en Haití ante la ola de violencia
El Mundo

Médicos Sin Fronteras cierra su hospital en Haití ante la ola de violencia

Descubrieron un boquete en un sector de presos de alto perfil de la cárcel de Piñero
POLICIALES

Descubrieron un boquete en un sector de presos de alto perfil de la cárcel de Piñero

Echaron a un perro de la terminal de ómnibus y el video derivó en denuncia
La Ciudad

Echaron a un perro de la terminal de ómnibus y el video derivó en denuncia

Tratamiento de residuos: una industria busca afianzarse en Argentina
Información General

Tratamiento de residuos: una industria busca afianzarse en Argentina

Quién es el empresario argentino que figura en los archivos de Jeffrey Epstein
Información General

Quién es el empresario argentino que figura en los archivos de Jeffrey Epstein

Recortaron $78 mil millones en educación en la previa de la marcha universitaria
Política

Recortaron $78 mil millones en educación en la previa de la marcha universitaria

Javkin acusó a Milei de ejercer violencia política contra las universidades
LA CIUDAD

Javkin acusó a Milei de ejercer "violencia política" contra las universidades

Ajuste en las cárceles: Con Pullaro los presos no tienen más home office
Política

Ajuste en las cárceles: "Con Pullaro los presos no tienen más home office"

Sin mediar palabra, un joven fue baleado en la vereda de su casa: está grave en el Heca
POLICIALES

Sin mediar palabra, un joven fue baleado en la vereda de su casa: está grave en el Heca

La Nueva Vicentin desembolsa pagos para acreedores con plus
Economía

La Nueva Vicentin desembolsa pagos para acreedores con plus