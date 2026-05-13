Cómo funciona el plan de deudas de impuestos para familias y empresas de Santa Fe

Es para deudas de Ingresos Brutos, Inmobiliario, Patente y Sellos. Se ofrecen planes de pago con 12 cuotas sin interés y hasta 36 meses

El gobierno de Santa Fe puso en marcha un nuevo Plan Especial de Financiamiento , destinado a regularizar deudas tributarias de empresas y familias santafesinas.

El objetivo es aliviar la carga financiera de los contribuyentes afectados en medio de un escenario económico marcado por la desaceleración de la actividad y las dificultades de financiamiento para el sector privado.

El programa contempla planes de pago de hasta 36 cuotas y beneficios especiales para contribuyentes cumplidores, con esquemas que incluyen hasta 12 cuotas sin interés. La iniciativa alcanza deudas de Ingresos Brutos, Impuesto Inmobiliario Urbano y Rural, Patente Única sobre Vehículos, Sellos e Instituto Becario, incluyendo capital, intereses y multas.

La medida se inscribe dentro de una política de “alivio fiscal” más amplia que la el gobierno provincial viene desplegando durante 2026, con herramientas orientadas a reducir la presión tributaria y acompañar al sector productivo santafesino frente a la desaceleración económica nacional.

“Con la implementación de este plan pensamos en quienes todos los días se levantan para trabajar en un comercio o una industria de la provincia, procurando llevar un sustento a sus familias y generar empleo para otros santafesinos”, sostuvo el ministro de Economía, Pablo Olivares, durante la presentación realizada en Rosario junto a la administradora provincial de API, Daniela Bosco.

Planes

El denominado Plan A está dirigido a pequeños y medianos contribuyentes y contempla hasta 12 cuotas sin interés y financiación de entre 13 y 36 cuotas con una tasa mensual del 1,5%. También estará disponible para familias con deudas de Impuesto Inmobiliario y Patente Automotor que no posean más de dos inmuebles o dos vehículos registrados a nombre de un mismo titular.

Para quienes excedan ese límite patrimonial, se aplicará el Plan B, que ofrece hasta seis cuotas sin interés; de siete a doce cuotas con una tasa mensual del 0,5%; y hasta 36 cuotas con un interés del 2%.

En el caso de los grandes contribuyentes, incluidos en el Plan C, podrán acceder a seis cuotas sin interés; hasta 12 cuotas con una tasa mensual del 0,75%; y hasta 36 cuotas con un interés mensual del 2,5%.

En paralelo, el Plan D alcanzará a empresas que mantengan discusiones administrativas o judiciales abiertas, o incumplimientos como agentes de retención o percepción. Para este universo, la financiación será del 0,5% mensual en seis cuotas; del 1,5% hasta 12 cuotas; y del 3% para planes de hasta 36 cuotas.

Prestadores de discapacidad

El Plan E incorpora un tratamiento diferencial para instituciones y prestadores que brindan servicios asistenciales y de salud a personas con discapacidad. Ese sector podrá acceder a planes de hasta 36 cuotas con 0% de interés mensual.

La adhesión permanecerá abierta durante 90 días y deberá realizarse de manera digital a través del portal oficial de la Provincia. Los contribuyentes deberán contar con CUIT, Clave Fiscal de ARCA y una CBU bancaria para el débito automático de las cuotas.

Paso a paso

Plan especial de regularizacion de deuda - ANEXO I