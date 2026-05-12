Tumba la casa festeja su primer aniversario

El reggaetón viejo que todos cantan y bailan. La cumbia del 2000 que nunca falla. Y una pista lista para explotar de principio a fin.

Este 24 de mayo, víspera de feriado, Tumba La Casa celebra su primer aniversario con una edición especial en Nómade, esquina de Alvear y Salta, desde las 23 hs, en una noche pensada para bailar, disfrutar y revivir todos esos temas que marcaron una época, la de los 2000.

Después de un año de fiestas, encuentros y pistas llenas, llega el momento de festejar junto a toda la gente que acompañó este proyecto desde el primer día. WN Internet nos acompañará toda la noche como lo viene haciendo desde el inicio. Nuestro sponsor de confianza y el mejor internet de la ciudad.

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Un aniversario que promete música toda la noche, sorpresas, regalos y una selección de clásicos del reggaetón y la cumbia vieja que siguen sonando igual de fuertes que siempre. La cabina también tendrá un valor especial en esta edición aniversario, con DJs que fueron parte de la historia de Tumba La Casa desde el comienzo y que hicieron bailar a miles de personas en cada fecha: Emi Díaz, Milton y Orco Mix serán los encargados de musicalizar una noche cargada de hits y mucha fiesta.

Además, habrá más sorpresas durante la noche. Con una propuesta que mezcla fiesta y canciones que atraviesan generaciones, Tumba La Casa se convirtió rápidamente en uno de los encuentros más elegidos para salir a bailar en Rosario. Y este primer aniversario busca llevar toda esa energía un paso más allá.

El 24 de mayo no será una fecha más. Será una noche para volver a cantar esos temas que todos saben, juntarse con amigos y festejar un año entero de fiestas inolvidables de la mano de Tumba la Casa.

Las entradas están disponibles en Passline, y tenés la opción de comprar el ticket con la jarra de Tumba la Casa.

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