Gabriel Chumpitaz confirmó su candidatura a diputado nacional

El diputado nacional Gabriel Chumpitaz anunció que será candidato por Compromiso Federal en las elecciones de octubre . Su propuesta se centra en los valores del liberalismo, la seguridad y el desarrollo, con la firme decisión de que Santa Fe tenga una representación clara y con carácter en el Congreso.

Chumpitaz siempre estuvo ligado a la competencia y el esfuerzo: fue jugador de rugby profesional, es empresario con más de 30 años de experiencia y en la política ha defendido con firmeza la propiedad privada, el libre mercado y el Estado de Derecho.

“Nunca le tuve miedo a la competencia. La enfrenté en el deporte, en mi empresa y en la política. Ahora vuelvo a competir para que Santa Fe tenga una voz fuerte y con mucha determinación en el Congreso”, afirmó Chumpitaz.

El exconcejal de Rosario señaló que su compromiso es impulsar proyectos que generen inversión, empleo y oportunidades reales para Rosario y toda la provincia.

“Cuando los valores son firmes y el rumbo está definido, nada nos detiene. Vamos a dar esta pelea con decisión para que Santa Fe sea sinónimo de progreso y futuro”, concluyó.

El diputado, siempre relacionado al ámbito de la seguridad, recordó que en el año 2009 anticipó la guerra narco que se gestaba en Rosario, y años más tarde denunció las cinco licencias de taxi que se encontraban en manos de la banda narcocriminal más poderosa de la Argentina.

chumpitaz.jpg Gabriel Chumpitaz fue concejal de Rosario

Desde que decidió involucrarse en política, su agenda estuvo siempre vinculada a las ideas de centro-derecha, con respaldo a la policía y a las instituciones que garantizan el orden, además de impulsar el crecimiento del sector privado como motor del desarrollo.

Esta campaña que hoy inicia tiene un sello distintivo: el uso de la inteligencia artificial al servicio de la seguridad de la provincia y como herramienta para transformar la política en un instrumento mucho más poderoso, imparcial y cambiador de realidades, evitando la ideologización de políticas públicas que deben ser 100% analizadas en base a datos y no en función de quién las ejecute.

“Hace más de una década advertí que Rosario se encaminaba hacia una guerra narco. No me equivoqué. Por eso mi compromiso es seguir defendiendo el orden, respaldando a la Policía y fortaleciendo a las instituciones. Ahora damos un paso más: vamos a poner la inteligencia artificial al servicio de la seguridad y de la política, para que las decisiones se tomen con datos, sin ideología y pensando únicamente en transformar la realidad de los santafesinos”, afirmó Chumpitaz.

Finalmente, subrayó que su candidatura busca representar a quienes creen en una Argentina de esfuerzo, orden y libertad, alejada del populismo y la improvisación. “El futuro no se construye con consignas vacías, sino con trabajo, reglas claras y decisiones firmes. Esa es la pelea que vamos a dar por Santa Fe en el Congreso”, sostuvo.