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Cartelera económica: el sector maderero debate sobre su futuro en Cañada de Gómez

La agenda de la economía. En un contexto desafiante para la producción, el evento reunirá a empresarios, dirigentes sectoriales y referentes técnicos para abordar la coyuntura económica, las oportunidades de desarrollo y los principales ejes que marcarán el futuro de la industria

7 de mayo 2026 · 06:15hs
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En crisis. El aumento de los costos y la apertura de las importaciones, los fantasmas de los madereros. 

La Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA) llevará adelante el 149° Congreso Maderero de la República Argentina. Se realizará del 7 al 9 de mayo en Cañada de Gómez y el encuentro contará con la participación de las 28 cámaras que integran la entidad a nivel nacional. Como en cada edición, el congreso se consolida como un espacio estratégico para el encuentro, el análisis y la proyección de toda la cadena de valor foresto-industrial. En un contexto desafiante para la producción, el evento reunirá a empresarios, dirigentes sectoriales y referentes técnicos para abordar la coyuntura económica, las oportunidades de desarrollo y los principales ejes que marcarán el futuro de la industria. La agenda combinará instancias de análisis con actividades en territorio, incluyendo visitas a empresas, espacios de intercambio institucional y presentaciones vinculadas a innovación, calidad y desarrollo productivo. La elección de la sede no es casual. Cañada de Gómez es la Capital Provincial de la Industria del Mueble en la provincia de Santa Fe y es reconocida como uno de los principales polos de la industria del mueble del país, con una fuerte tradición productiva y un entramado de pymes que impulsan el desarrollo regional. En este marco, el Congreso permitirá conocer de cerca experiencias industriales locales y el trabajo de instituciones clave como la Cámara de la Industria Maderera y Afines de Cañada de Gómez (Cima), que es la organizadora del Congreso, así como también la Fundación para el Desarrollo de Cañada de Gómez (Fudeca) y el Centro Tecnológico del Mueble (CTM), orientadas a fortalecer la competitividad, la innovación y la calidad en el sector.

Innovación y negocios en un mundo de incertidumbre global

El Foro de Reflexión invita a participar del webinar “Innovación, negocios y economía disruptiva en un mundo de incertidumbre global” que realizará el próximo sábado 9 de mayo, a las 15. El encuentro que es parte del ciclo “Cuarta revolución industrial, retos y oportunidades” contará con la participación del Dr. Ing. Eldon Caldwell. El catedrático realizará un análisis sobre como las empresas iberoamericanas deben adaptarse a los cambios tecnológicos y ambientales para asegurar su competitividad, sostenibilidad y liderazgo en un mundo en constante transformación. Más información en www.forodereflexion.com.ar, e-mail: [email protected].

Llega Vincular Inteligente a Rosario

El gobierno de Santa Fe invita a participar de las rondas de negocios “Vincular Inteligente 2026”, soluciones innovadoras para los gobiernos locales y la producción, conectando demanda con la oferta tecnológica de Santa Fe. La iniciativa busca fortalecer la conexión entre el sector productivo, el ámbito académico y el ecosistema tecnológico, con el objetivo de impulsar la innovación y mejorar la competitividad. El encuentro se desarrollará el viernes 22 de mayo en La Fluvial de Rosario y convocará a empresas, pymes, emprendedores e instituciones interesadas en generar alianzas estratégicas y proyectos colaborativos. La propuesta busca acelerar la adopción de tecnología, promover la transferencia de conocimiento y consolidar redes de trabajo que aporten valor a la economía real. También habrá un ciclo de charlas. Los interesados pueden inscribirse a través del siguiente enlace.

Conferencia Fabricar Futuro

El 28 de mayo las provincias se sientan a debatir el país que quieren fabricar. La Federación Industriales de Santa Fe (Fisfe) junto al gobierno de la provincia invitan a participar del encuentro “Fabricar futuro”, un evento que reunirá a quienes piensan, producen y gestionan: tres miradas que se necesitan mutuamente para construir el futuro del país. El mundo atraviesa transformaciones aceleradas, la transición energética, el cambio tecnológico y la reconfiguración de las cadenas de valor están redefiniendo las reglas del desarrollo: dónde se produce, cómo se organiza el trabajo y quién captura el valor. Y Argentina no puede quedar al margen de este proceso. Inscripción aquí.

Convocatoria para empresas santafesinas de delicatesen

El Ministerio de Desarrollo Productivo de Santa Fe convoca a empresas dedicadas a la producción de delicatesen y productos alimenticios con alto valor agregado, y a emprendedores de productos regionales de todo el territorio provincial, a participar de una nueva edición de la tradicional muestra que se desarrollará del 16 al 26 de julio en Buenos Aires. La inscripción cierra el 29 de mayo. Las empresas interesadas deberán inscribirse mediante el formulario disponible en el sitio del programa Santa Fe Expone, donde además podrán encontrar el calendario de exposiciones y el reglamento de participación aquí.

Convocan a startups para transformar salud y alimentos

Con el objetivo de identificar y potenciar startups de impacto social que desarrollen soluciones innovadoras en salud, agricultura y seguridad alimentaria en América Latinase abrió la convocatoria para una nueva edición de su programa regional Legado 2026. La iniciativa, impulsada por la Fundación Bayer en alianza con Endeavor, salió a la búsqueda de emprendimientos que ya hayan superado una etapa inicial de validación y busquen escalar sus modelos de negocio. Las postulaciones estarán abiertas hasta el 31 de mayo. La edición 2026 amplía su alcance geográfico y se posiciona como una plataforma regional. A los países del Cono Sur —Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay— se suman Colombia, Costa Rica, Guatemala, Panamá y Perú. Legado está dirigido a emprendimientos de base tecnológica o científica que ya cuenten con primeras ventas —o estén próximos a lograrlas— y que busquen dar el salto hacia una mayor escala. El enfoque prioriza proyectos con impacto sistémico, capaces de intervenir en cadenas completas y no solo en problemas aislados. En el eje de salud, se destacan soluciones vinculadas a diagnóstico y prevención de enfermedades, acceso a servicios sanitarios, salud femenina, longevidad y acceso a agua potable y saneamiento. En agricultura y seguridad alimentaria, las prioridades incluyen la reducción del desperdicio de alimentos, la promoción de dietas saludables, la agricultura regenerativa y el fortalecimiento de pequeños y medianos productores. El programa seleccionará diez startups, que accederán a mentorías estratégicas con especialistas de Bayer, Endeavor y referentes del ecosistema emprendedor, además de visibilidad y conexiones a nivel regional. Además, dos emprendimientos recibirán un premio económico de 20.000 dólares cada uno para potenciar su crecimiento. Las startups interesadas pueden inscribirse hasta el 31 de mayo a través del sitio oficial del programa: https://www.conosur.bayer.com/es/legado. El proceso incluye instancias de evaluación, entrevistas y presentaciones, y culmina con un demo day regional hacia fin de año.

La UBA lanza diplomatura virtual en IA

La Universidad de Buenos Aires (UBA) informó que ya se encuentra abierta la inscripción a la diplomatura de posgrado en inteligencia artificial aplicada a la gestión de organizaciones. La propuesta académica busca formar profesionales capaces de comprender, aplicar y gestionar herramientas de inteligencia artificial en un contexto en el que la IA se consolida como un nuevo estándar de competitividad en el mundo laboral. La diplomatura cuenta con una carga horaria de 120 horas y se estructura sobre tres grandes pilares. El primero es la IA tradicional, vinculada al uso de modelos predictivos basados en datos para la toma de decisiones. El segundo es la IA generativa, tecnología que marcó un punto de inflexión en la relación entre las personas, el conocimiento y el trabajo, al funcionar como un potenciador cognitivo capaz de ampliar las capacidades profesionales para crear, analizar, sintetizar y transformar texto, imagen, video, audio, código y otros contenidos digitales. Este enfoque abre nuevas posibilidades para la productividad, la innovación y la toma de decisiones en las organizaciones. El tercero es la IA agéntica, enfocada en el desarrollo de sistemas autónomos capaces de interpretar objetivos, planificar acciones, utilizar herramientas digitales y ejecutar tareas complejas en entornos organizacionales, ampliando las posibilidades de automatización, asistencia y rediseño de procesos. Comienza el 20 de agosto. Aquí para más información.

petro
Petroquímica. El impacto en la ciudad, de 45 mil habitantes, es enorme.

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El desarrollo petroquímico

En medio dela reconfiguración de los mercados y la aceleración tecnológica, el Instituto Petroquímico Argentino (IPA) realizará una nueva edición de la Jornada de la Industria Petroquímica 2026, que se llevará a cabo el martes 9 de junio en el Centro Cultural de la Ciencia (C3), en la ciudad de Buenos Aires. El encuentro reunirá a los principales referentes del sector para analizar los ejes que definirán el rumbo de la actividad en los próximos años. La propuesta estará orientada a una mirada concreta sobre cómo capitalizar la oportunidad energética de la Argentina, avanzando en su transformación en industria y en el desarrollo de cadenas de valor. En línea con la agenda estratégica del sector, esta edición pondrá el foco en la competitividad industrial y en la necesidad de convertir los recursos energéticos disponibles en desarrollo productivo, inversión y generación de valor agregado en la Argentina. La integración de la cadena de valor, la eficiencia operativa y las condiciones para el crecimiento de la petroquímica serán ejes centrales de la discusión. Más información e inscripciones en el link http://jornada-petroquimica.com/ o consultas al email [email protected].

Se viene Agroactiva 2026

La próxima edición de Agroactiva se realizará del 3 al 6 de junio en Armstrong bajo el lema “Una muestra de lo que somos”, una consigna que busca reflejar la identidad del agro argentino y el entramado productivo que lo rodea. Agroactiva 2026 ya cuenta con más de mil expositores y tendrá más de un millón de metros cuadrados de exposición, revelaron los organizadores de la expo. Se espera que unas 270.000 personas recorran el predio para lo cual se dispusieron 62 hectáreas destinadas a estacionamiento. Ya se pueden descargar las invitaciones gratuitas a la muestra ingresando aquí.

Congreso ganadero 2026 en Rosario

El 11 de junio se realizará en Rosario el XIII Congreso Ganadero, un encuentro clave para analizar la situación actual del sector y brindar herramientas a productores. La jornada pondrá el foco en mejorar la eficiencia productiva y aumentar los kilos por animal. El Ing. Agr. Tomás Layús presidente de la Sociedad Rural de Rosario, destacó que el evento buscará “mostrar dónde está parada hoy la ganadería”, con un diagnóstico realista que contemple tanto las oportunidades como las dificultades actuales. Según explicó, el escenario presenta “luces verdes, amarillas y algunas rojas”, lo que obliga a analizar en profundidad cada sistema productivo. El congreso tendrá formato de jornada completa y reunirá a especialistas y referentes del sector, con el objetivo de acercar información técnica y estratégica a los productores. Uno de los ejes centrales será la necesidad de mejorar la eficiencia tranqueras adentro. Entre los temas que se abordarán se destacan el aporte de la genética, la sanidad animal clave para evitar pérdidas productivas y el aprovechamiento de recursos forrajeros en un año que se perfila como húmedo. También se hará foco en el manejo, el seguimiento y el uso de datos como herramientas fundamentales para mejorar los resultados. Inscripción aquí.

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