Economía enfrenta un duro escenario de vencimientos de deuda

Tras tocar los $ 1.380, el dólar blue cerró sin cambios, a $ 1.365 en la city porteña, en medio de una inquietud cambiaria y financiera que no se termina de despejar. Las dificultades del Banco Central para acumular reservas potencian las dudas frente a vencimientos de deuda en moneda extranjera por u$s 4.500 millones en los próximos dos meses. De hecho, el Ministerio de Economía anunció que utilizará el excedente de financiamiento logrado en la licitación de deuda local de ayer, para realizar parte de esos pagos.

De acá a comienzos de agosto, el gobierno deberá afrontar vencimientos por u$s 4.581 millones. Según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, el 9 de julio el Tesoro debe cancelar u$s 2.558 millones correspondiente al capital y los cupones de intereses de los bonos del canje de 2020. A eso se suma el equivalente a u$s 645 millones de capital al FMI, correspondiente al préstamo de u$s 45.000 millones que tomó Mauricio Macri en 2018. Además, vencen u$s 431 millones con otros organismos.

Si bien no corresponde a la deuda del Tesoro sino del Banco Central, también se iniciará a fin de julio el pago del Bopreal con una primera cuota de alrededor de u$s 167 millones. Por último, en el inicio de agosto cae un nuevo vencimiento de intereses con el Fondo por unos u$s 781 millones.

Con este escenario, todas las miradas apuntan al equipo económico a la espera de algún movimiento ya sea en el esquema cambiario o en algún tipo de incentivo para que el agro acelere sus liquidaciones de agrodólares.

Es que la escalada de los dólares paralelos también es reflejo de las preocupaciones por la escasa acumulación de reservas por parte del BCRA, frente a una agenda intensa de vencimientos de deuda en moneda extranjera. A días de terminar el mes, el BCRA apenas logró comprar en términos netos u$s 115 millones, en momentos en que debería estar sumando entre 15 y 20 veces más por la estacionalidad del agro.

Las dificultades se iniciaron a fines de mayo: al emparejamiento entre los pagos y las importaciones efectivamente realizadas, cierta reticencia de los productores a desprenderse de sus granos y la liquidación del 20% de las exportaciones vía CCL por la vigencia del dólar blend, se agregó el estancamiento de los préstamos bancarios en moneda extranjera, que se habían disparado entre marzo y abril, y su liquidación obligatoria había inflado la oferta de divisas.

Un informe de la consultora C-P explicó así la situación: “Desde finales de mayo, el BCRA dejó de comprar dólares en el mercado de cambios oficial y se estancó la recomposición de reservas, el proceso se corresponde con cierto agotamiento del ciclo de endeudamiento privado (compulsivo y voluntario) que motorizó las compras en la primera parte del año”.

El reporte sostuvo que dos de los pilares de la transición económica (la licuación y la acumulación de reservas) muestran síntomas de fatiga y la inminencia de un acuerdo por más endeudamiento con el FMI “parece haberse enfriado”.

Las metas de reservas netas reformuladas por el gobierno y el Fondo reflejan que para la segunda mitad de año se prevé una pérdida para las arcas del Central de unos u$s 2.200 millones.

Todo esto se da en el marco de un aumento de la deuda externa durante los primeros tres meses del gobierno de Javier Milei. Según el Indec, el stock de deuda externa aumentó u$s 2.160 millones en el período y rozó los u$s 290.000 millones. Debido a este incremento, y por la profunda recesión que atraviesa Argentina, su peso sobre el Producto Bruto Interno (PBI) también creció del 47% a casi 60%.

El mayor aumento se dio en la deuda del sector de sociedades no financieras, por u$s 2.371 millones. El gobierno general sumó u$s 886 millones en los primeros tres meses. La deuda del gobierno central asciende a u$s 143.572 millones, de los cuales 52,8% corresponde a obligaciones con organismos internacionales y el 44% a pasivo con tenedores de títulos.

La Bolsa porteña cayó 0,2%, mientras las acciones argentinas que cotizan en Wall Street bajaron de forma generaliza. Sin embargo, los bonos en dólares subieron. hasta 3,3%. Así, el riesgo país cedió 14 unidades, hasta los 1.429 puntos básicos, según la medición de JP Morgan.