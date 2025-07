Caputo anticipó que Milei lanzará medidas para el agro en La Rural: ¿se viene una baja de las retenciones?

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, visitó este jueves la Exposición Rural de Palermo y confirmó que el sábado próximo cuando el presidente Javier Milei participe de la inauguración oficial de la muestra habrá anuncios para el sector. No adelantó de qué se tratarían las medidas pero el arco agropecuario especula con una baja a las retenciones cárnicas.

Al se consultado sobre los anuncios del sábado dijo que no realizaría ningún adelanto pero confirmó que habrá novedades: “Esas son las cosas que va a anunciar el presidente”.

En rigor, dijo que se darán al campo todas las señales posibles y agregó: “Señales que ratifican el rumbo que nosotros les hemos prometido. Nosotros les hemos prometido que vamos a terminar con las retenciones y demás. Entonces, por supuesto, toda la toda señal que uno pueda dar en ese sentido, a ellos les ratifica ese rumbo y el campo reacciona en consecuencia”.

Caputo aprovechó la oportunidad para resaltar que el sector agropecuario “es un sector por el que el gobierno ha hecho ya en estos 18 meses, a pesar del infierno que recibimos, un montón de medidas que los han beneficiado”. Además, se mostró muy conforme porque “agradecen que siempre que levantan un teléfono los escuchamos, los atendemos y por supuesto hacemos el mayor esfuerzo para ir solucionando todos los malos momentos que han que han vivido”.

caputo-rural

Por la mañana, en su habitual conferencia de prensa el vocero Manuel Adorni dijo: “Esperemos las palabras del presidente. Seguramente será un discurso que estará en la tapa y en los medio de todos ustedes”. Adorni ratificó que la eliminación de las retenciones “es uno de los grandes próximos objetivos”, del gobierno.

Durante las últimas horas creció la versión de que Milei hará anuncios sobre el tema retenciones y en particular se apunta a una baja en los derechos de exportación del sector cárnico.

El dólar flota, bajará, subirá

En otro tramo de su contacto con la prensa, el ministro fue consultado sobre el ritmo del dólar y aseguró: “El dólar está muy muy tranquilo, el dólar flota y ya bajará, subirá”.

Respecto a la relación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la revisión del acuerdo dijo: “Tenemos un diálogo bárbaro. Estamos terminando las negociaciones. Están saliendo excelente para el país y como digo, la relación es 10 puntos”.

Sobre la advertencia del FMI sobre el estado de las reservas del Banco Central advirtió que “no es lo que dice el fondo, es un informe de alguien, pero no del Fondo”.

“Nosotros, por supuesto, que trabajamos para reconstruir el nivel de reservas. Ya hoy tenés el Banco Central más capitalizado, mejor capitalizado que nunca, porque entiendan que el balance del Banco Central no es solo la parte de los activos, sino los pasivos. Hoy es la primera vez que Argentina tiene un Banco Central con activos, que sobrerespaldan el nivel de pasivos que tiene, cosa que Argentina no vio nunca. Además, dentro de un marco de una situación económica mucho más estable y mucho más ortodoxa. Hoy tenemos superávit fiscal, hoy no hay emisión monetaria, tenemos un Banco Central capitalizado, inflación bajando, reduciendo impuestos y los sectores lo valoran porque da mucha más planificación”, finalizó el ministro la improvisada rueda de prensa.