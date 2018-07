Bonfatti rechazó el pago de la deuda con obras

El ex gobernador y diputado provincial Antonio Bonfatti criticó la propuesta nacional para pagar con obras públicas la deuda que mantiene con Santa Fe por la coparticipación. "Es un chiste que no resiste ni un tribunal de cuentas", sentenció el titular del Partido Socialista.

El pasado 31 de marzo venció el plazo establecido en el Compromiso Fiscal para que la Nación acordara con Santa Fe el pago de la deuda generada por la detracción indebida del 15 por ciento de coparticipación. Ese pasivo fue convalidado por un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de fines de 2015, que además instó a las partes a alcanzar un acuerdo por la cancelación.

Dos años después, luego de firmar el último pacto fiscal, el gobierno nacional ofreció una fórmula de cancelación que puso en el papel una vieja iniciativa de pagar con obras públicas. El Ejecutivo provincial contraofertó reclamando bonos hasta que, finalmente, la conversación se encaminó hacia un mix de ambas modalidades.

Bonfatti rechazó ayer esa alternativa y aseguró que lo que intenta hacer el gobierno nacional con la provincia "es como hacer las obras con plata prestada del otro".

En declaraciones al programa de Canal 5 "Los días contados", afirmó: "Financiar con nuestra plata las obras de las rutas nacionales 33, 34, 11 y el puente Santo Tomé es un chiste que no lo resiste ni un tribunal de cuentas".

Esta postura no es nueva. En abril ex ministro de Economía santafesino Angel Sciara había impugnado la propuesta del gobierno nacional ya que, de aceptarse, "no le estarían devolviendo nada: es lo que le corresponde hacer al gobierno nacional".

Recordó que "la deuda que tiene el Estado nacional con Santa Fe es de recursos financieros" porque involucra recursos que el gobierno nacional "se quedó indebidamente y debe reintegrarlos". Y consideró "capcioso" el mecanismo por el cual el deudor busca participar en la decisión sobre en qué gastar esos recursos que debe. "Si vemos el ritmo lento de ejecución que tiene el gobierno central para las obras que son de su interés político no hace falta imaginar mucho cuál será el ritmo que le imprimirá a aquellas donde el interés no sea el suyo, agregó.

También recordó que un 13,4 por ciento de la deuda del Estado nacional le pertenece a los 363 municipios y comunas de la provincia y aconsejó al gobierno de Santa Fe que reserve en cualquier acuerdo con la Nación el derecho de solicitar una mejora en las condiciones de cobro si la Corte Suprema de Justicia de la Nación define un fallo superador en el reclamo que hizo San Luis para que fije el monto de la deuda.