Billetera Santa Fe: advierten que los cambios no benefician a comerciantes ni consumidores

Los comerciantes apuntaron que las reformas de Billetera Santa Fe no les traen ningún beneficio y que el programa les exige demasiados recursos

El anuncio de las modificaciones de la Billetera Santa Fe no fue bien recibido por los comerciantes de la región, quienes advirtieron que el servicio es muy oneroso para los vendedores y que, si bien no hubo reuniones formales ni acuerdos firmados con ninguna entidad comercial, así presentado el nuevo programa no trae ningún beneficio para sus locales.