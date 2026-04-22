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Avanza la licitación de la hidrovía: analizan el plan de trabajo de cada oferente

Se abrieron los sobres con los planes de trabajo de Jan de Nul Group y Deme. El próximo paso es la apertura de sobres con la oferta económica

22 de abril 2026 · 15:13hs
Ahora se pondrá el foco en el análisis del denominado “Sobre 2” de la licitación de la hidrovía.

Foto: TELAM

Ahora se pondrá el foco en el análisis del denominado “Sobre 2” de la licitación de la hidrovía.

La licitación de la hidrovía Paraná-Paraguay dio un paso más. Se abrieron los sobres con en donde las compañías que pugnan por la concesión de la Vía Navegable Troncal presentaron su plan de trabajo. En la contienda quedaron las firmas Jan de Nul y Deme, las únicas dos que superaron la etapa de evaluación de antecedentes.

La Agencia Nacional de Puertos y Navegacióna (Anpyn) avanzó este miércoles con la apertura del sobres con las propuestas de trabajo de las empresas precalificadas, lo que permitirá definir la oferta más conveniente para la concesión de uno de los corredores logísticos más relevantes del país. El gobierno nacional desestimó de la oferta de DTA Engenharia, por no haber presentado las garantías necesarias para poder participar de la licitación.

En esta fase, se pondrá el foco en el análisis del denominado “Sobre 2”, el cual implementa un sistema de puntaje para calificar el plan de trabajo de los oferentes. Este mecanismo sigue las recomendaciones de la Unctad (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo) y se basa en las mejores prácticas internacionales para este tipo de licitaciones.

Análisis de planes de trabajo en la licitación

La Anpyn expresó en un comunicado que, de esta manera, la calificación técnica evaluará la viabilidad de las propuestas para profundizar en aspectos críticos como la tecnología de la flota de dragas, los equipos de balizamiento, la logística de ejecución y el perfil de los profesionales que liderarán las tareas, asegurando un estándar de excelencia en la traza.

“El avance del cronograma fue recibido con optimismo por el sector privado que respalda el trabajo realizado, destacando que el proceso actual garantiza un marco de previsibilidad y competitividad que el sistema productivo reclamaba hace años. Entidades como la Unión Industrial Argentina (UIA), el Centro de Exportadores de Cereales y la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA-CEC), la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas (Capym) y la Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC) destacaron el nuevo paso adelante del proceso”, señala el comunicado.

También la Agencia resaltó la transparencia técnica como “el eje central de cada etapa, con una licitación que garantiza que cada decisión está debidamente fundamentada en criterios objetivos, y está abierta al escrutinio de los interesados”.

El avance de esta licitación se da luego del proceso fallido del año pasado, que debió ser declarado desierto tras no consolidarse ofertas válidas para la adjudicación. Aquella instancia estuvo atravesada por cuestionamientos técnicos y diferencias en torno a las condiciones del pliego, lo que derivó en la necesidad de rediseñar el esquema licitatorio. A partir de ese antecedente, el gobierno relanzó la convocatoria con ajustes en los requisitos y mayores exigencias para los oferentes, en un intento por dotar al proceso actual de mayor previsibilidad y transparencia.

Las ofertas económicas

Una vez finalizada la ponderación de los planes de trabajo, se procederá a la Etapa 3 de la evaluación: la oferta económica, con lo que concluirán los requisitos para determinar la adjudicación a una de estas dos firmas que se hará cargo de los trabajos.

“El gobierno reafirma su compromiso y confía en una resolución exitosa de todo este proceso en la seguridad de que dicha culminación representa un cambio de paradigma en la estructura de costos y beneficios concretos para el sector productivo nacional. La modernización de la gestión y la optimización de las tareas de dragado derivarán en una baja directa de los costos logísticos, permitiendo que los productores argentinos accedan a mercados internacionales en condiciones más competitivas”, postuaron desde la Anpyn.

En ese sentido, subrayaron que la reducción de costos en la navegación, acompañada por una fuerte inversión en tecnología moderna, no es solo una mejora operativa, sino un estímulo directo a la inversión privada y el crecimiento de las exportaciones, consolidando a la Vía Navegable Troncal como un motor eficiente para impulsar el valor del trabajo argentino hacia el mundo.

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