Asoma un nuevo aumento del pan: el gobierno eliminó el Fondo Estabilizador del Trigo

Los panaderos dicen que la harina esta semana llegó sin aumento, pero no pueden garantizar que el precio se mantenga con esta inflación.

El Ministerio de Economía oficializó este miércoles la eliminación del “Fondo Estabilizador del Trigo Argentino” y ordenó la liquidación del fideicomiso a través de la Resolución 142/2024 publicada este miércoles en el Boletín Oficial. El fondo había sido creado por el ex presidente Alberto Fernández con el objetivo de estabilizar el costo de la tonelada de trigo adquirida por los molinos argentinos.

Fondo Estabilizador del Trigo: afuera

El texto oficial dispone revocar "el Contrato de Fideicomiso suscripto el día 7 de abril de 2022 entre la ex Secretaría de Comercio Interior y BICE Fideicomisos S.A., conforme el modelo que fuera aprobado por el Artículo 2° de la Resolución N° 355 de fecha 7 de abril de 2022 de la ex Secretaría de Comercio Interior del ex Ministerio de Desarrollo Productivo".