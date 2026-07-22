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Pami: cómo es el trámite para que los nietos también tengan cobertura médica

La obra social de los jubilados permite afiliar a nietos de los titulares mientras cumplan una serie de requisitos. Todos los detalles, en esta nota

22 de julio 2026 · 10:52hs
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Pami ofrece cobertura médica a nietos a cargo de sus afiliados

Pami ofrece cobertura médica a nietos a cargo de sus afiliados

El Programa de Atención Médica Integral (Pami) es la obra social de los jubilados por excelencia. Sin embargo, a partir de un programa inclusivo, también los nietos de los afiliados pueden formar parte de Pami y recibir cobertura médica. La medida, por supuesto, exige la adecuación a ciertos requisitos y no aplica a todos los casos.

La institución habilitó esta posibilidad para los nietos mayores de edad que presenten alguna discapacidad física o mental y se encuentren a cargo de la persona afiliada titular exclusivamente. No podrán acceder a la cobertura aquellas personas que ya sean titulares de algún beneficio previsional o de algún tipo de pensión ni aquellos que cuenten con la posibilidad de ingresar a otra obra social por su cuenta.

Esta gestión no tiene ningún costo para el beneficiario, pero para realizar el trámite es preciso recibir atención presencial en una agencia, por lo que se deberá solicitar un turno.

>>Leer más: Cobertura médica para jubilados: cómo afiliarse a Pami

Documentación necesaria para iniciar el trámite

Para iniciar el trámite de afiliación de un nieto en Pami, es preciso contar con una serie de documentos obligatorios. A saber:

  • Documento Nacional de Identidad con domicilio actualizado de la persona afiliada titular.
  • Último recibo de haberes de la persona afiliada como titular.
  • Documento Nacional de identidad de Padre o Madre.
  • Documento Nacional de Identidad del nieto/a, con fecha vigente y con domicilio actualizado. Las personas discapacitadas declaradas judicialmente, quedan exceptuadas y también podrán acreditar identidad y domicilio con Documento Nacional de Identidad libreta.
  • Documentación probatoria del ví­nculo (partida o acta de nacimiento)
  • Certificado Único de Discapacidad (CUD)
  • Constancia de CUIL/CUIT.
  • Constancia negativa de obra social provincial.
  • Constancia Negativa de ANSES
  • Registro Único de Beneficiarios (RUB) del familiar que se solicita la afiliación , debidamente firmado por ANSES con fecha actualizada.
  • Formulario Familiar no Conviviente. Solo si fuese necesario.

En todos los casos de afiliaciones de familiares a cargo, la persona a incluir no puede acceder por sí misma a la cobertura de Obra Social en el orden Nacional, Provincial o Municipal o ser titular de una pensión no contributiva.

>>Leer más: Alerta por estafas en Pami: la guía oficial para evitar engaños a jubilados

Cómo realizar el trámite

Al tratarse de una gestión obligatoriamente presencial, el afiliado deberá reunir la documentación y luego solicitar un turno para atención en agencias. Una vez conseguido, se deberá presentar el día de la cita para presentar los documentos y dar inicio formal a la gestión.

Todo el proceso es gratuito para el afiliado y en principio no poseen fecha de vencimiento. Sin embargo, Pami aclara que existen dos excepciones. En primer lugar, que el Departamento Asesor Científico Pericial lo establezca en su dictamen. En este caso, se deberá cargar la fecha de vencimiento que indique el dictamen. En segundo lugar, que la persona esté tramitando una pensión no contributiva y que la misma no haya sido otorgada al momento de la filiación. Dicha filiación se deberá cargar con vencimiento a un año.

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