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La humedad seguirá en Rosario varios días antes del ingreso de un nuevo frente frío polar

La inestabilidad marcará el pulso de la semana en la ciudad, en donde volverán subir las temperaturas antes de otro cambio brusco en las condiciones climáticas

21 de julio 2026 · 12:06hs
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Las lloviznas estarán presentes en Rosario hasta mitad de semana y se vienen días con mucha humedad.

Celina Mutti Lovera / La Capital

Las lloviznas estarán presentes en Rosario hasta mitad de semana y se vienen días con mucha humedad.

El cielo de Rosario está totalmente cubierto desde hace varios días y se prevé que siga de esa manera, al menos, una semana más. La inestabilidad, con lluvias y lloviznas, dominará la primera parte de la semana antes de un nuevo pulso primaveral con mucha humedad. Luego, se viene otro frente de frío polar.

Este martes, las lloviznas comenzaron temprano en Rosario y la región. Las mismas fueron más intensas según la zona, explicó en su reporte diario en LT8 la meteoróloga Vanessa Balchunas. Además, el frío se sentirá un poco más que este lunes producto del viento del este. Hacia el miércoles, se espera que las condiciones sean casi similares e incluso que pueda haber alguna lluvia aislada durante la madrugada y la mañana.

Hacia el jueves, hay posibilidades de que aparezca nuevamente el sol. Pero Balchunas aclaró que será momentáneo porque se espera que la inestabilidad sea casi una constante, al menos, hasta la semana que viene.

Aumento de temperaturas

"La semana que viene también habrá nubosidad, que va a estar acompañada por humedad en aumento", anticipó la meteoróloga.

En diálogo con La Capital, resaltó que la ciudad atraviesa un "patrón de tiempo mucho más templado para esta época" porque hay ingresos de frentes fríos pero los mismos se alternan con vientos del oeste y ocasionalmente con vientos del este, que traen más humedad. Por lo pronto, anticipó que "no habrá irrupciones polares extremas o persistentes hasta la próxima semana".

Las mañanas serán similares y la mayoría tendrá temperaturas mínimas en torno a los 10º, pero hacia el fin de semana empezarán a subir las máximas. Al respecto, Balchunas dijo: "Comenzarán a superar los 18 o 19 grados y, la próxima semana, superarán los 24 grados ya que el sol volvería pero alternando con nubosidad y mucha humedad, previo a la llegada de un nuevo frente frío".

>> Leer más: Cómo sacar manchas de humedad en las paredes: la técnica alemana definitiva

"Todo indica que comenzaremos agosto sin olas de frío sino episodios de frío con aire polar y acompañados de lluvias a medida que vaya avanzando el mes previo a la primavera, en concordancia con la cercanía de El Niño. Si bien se espera que entre finales de julio y principios de agosto el frente frío con aire polar llegue para dar un cambio a esta situación de inestabilidad y humedad, no se prevé que tenga origen antártico como ocurrió en las primeras semanas de julio, sino que será aire polar que circulará rápidamente y que no tendrá durabilidad en la zona", agregó.

Llega el frío, pero menos intenso

Consultada sobre si este nuevo pulso frío será similar al vivido a principios de julio, cuando las temperaturas se ubicaron muy por debajo de 0º, explicó que ese evento se trató del ingreso de un frente de frío antártico y dijo: "Se genera en el centro del continente antártico y avanza con toda la intensidad y la perdurabilidad de esas mínimas tan bajas hacia el centro del continente (americano) sin ningún tipo de inconvenientes, porque no había bajas presiones ni vientos que impidieran ese avance".

Si bien el frío polar que llegará la semana próxima será menos intenso, la meteoróloga señaló que será "más húmedo" y eso, posiblemente, deje sensaciones térmicas más bajas que las temperaturas registradas.

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