La Capital | Política | Argentina

Argentina perdió el juicio en EEUU por la expropiación de Aerolineas: deberá pagar u$s 390 millones

La Cámara de Apelaciones de Washington ratificó el fallo a favor del fondo Titan Consortium por la estatización de la línea aérea

21 de julio 2026 · 17:40hs
Google Seguir a La Capital en Google
Argentina perdió el juicio en EEUU por la expropiación de Aerolineas: deberá pagar u$s 390 millones

La Cámara de Apelaciones de Washington dictó un fallo adverso contra la República Argentina en el litigio por la estatización de Aerolíneas Argentinas, obligando al Estado a abonar más de 390 millones de dólares al fondo Titan Consortium.

La decisión ratificó la sentencia firme dictada originalmente por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) tras la expropiación concretada en 2008 durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.

Origen del litigio y transferencia de la demanda

El conflicto judicial comenzó con el reclamo del grupo español Marsans, expropietario de la compañía aérea de bandera.

Posteriormente, la demanda fue adquirida por el bufete Burford Capital -reconocido por litigar también en el caso de YPF- que luego vendió los derechos del pleito a Titan Consortium por 107 millones de dólares para encarar el proceso de cobro en los tribunales estadounidenses.

"Esta decisión también reactiva el caso Webuild que estaba suspendido hasta que se decidiera el caso Aerolíneas", explicó el especialista Sebastián Maril, director de Latam Advisors.

Embargos y cambio de estrategia judicial

Aunque en 2024 las partes iniciaron tratativas para cerrar un acuerdo sobre el monto principal y los intereses acumulados, el Gobierno argentino modificó su estrategia de defensa en los tribunales norteamericanos.

Al no presentar una caución sobre la sentencia previa, el tribunal habilitó al fondo acreedor a iniciar formalmente los pedidos de embargo de activos soberanos argentinos en el exterior.

Noticias relacionadas
El venado de las pampas tiene menos de 2.500 ejemplares en Argentina y es uno de los mamíferos más amenazados en la actualidad.

Piden declarar Monumento Natural a un animal que tiene menos de 2.500 ejemplares en Argentina

Lionel Scaloni regresó a Pujato tras el Mundial 2026 con la selección argentina.

Scaloni volvió a Pujato entre ovaciones de los vecinos: "Seguiremos dando batalla"

Samuel L. Jackson calificó a Argentina como el país más racista del mundo. Una investigadora explica por qué esa afirmación simplifica un fenómeno complejo

¿Argentina es un país racista? Claves para debatir la acusación que reavivó Samuel L. Jackson

La foto final. Argentina lamenta la derrota con España de cara a los hinchas. La Scaloneta dio todo lo que tenía.

El taller de la Scaloneta: la intimidad de un grupo valiente que luchó contra el reloj

Ver comentarios

Las más leídas

Furia contra Rosalía por un mensaje contra Argentina: devuelven entradas para los shows de la cantante

Furia contra Rosalía por un mensaje contra Argentina: devuelven entradas para los shows de la cantante

El ídolo en su casa: Leo Messi volvió a Rosario tras la final del Mundial 2026

El ídolo en su casa: Leo Messi volvió a Rosario tras la final del Mundial 2026

Por qué recomiendan tomar mate en invierno

Por qué recomiendan tomar mate en invierno

Dónde y cómo será el descanso de Messi en la Argentina

Dónde y cómo será el descanso de Messi en la Argentina

Lo último

Quiénes son los árbitros que tendrán Central y Newells en el arranque del torneo Clausura

Quiénes son los árbitros que tendrán Central y Newell's en el arranque del torneo Clausura

El gobierno reunió a su mesa política y entró en modo pos-Mundial

El gobierno reunió a su mesa política y entró en modo pos-Mundial

Comenzó el juicio a dos policías acusados de abusar de una nena en Roldán

Comenzó el juicio a dos policías acusados de abusar de una nena en Roldán

Paritaria docente en Santa Fe:  ofrecen un aumento del 15% y llevan la suba anual al 49%

Tras la reunión paritaria para acordar el incremento semestral, la provincia remarcó que en diciembre próximo ningún maestro de grado con 25 horas semanales recibirá menos de $ 1.517.481
Paritaria docente en Santa Fe:  ofrecen un aumento del 15% y llevan la suba anual al 49%
Buscan a Micaela Albornoz en Córdoba: su familia denuncia secuestro y explotación sexual
Policiales

Buscan a Micaela Albornoz en Córdoba: su familia denuncia secuestro y explotación sexual

Paritarias: para UPCN y ATE la propuesta salarial de la provincia resulta razonable
La Ciudad

Paritarias: para UPCN y ATE la propuesta salarial de la provincia "resulta razonable"

Comenzó el juicio a dos policías acusados de abusar de una nena en Roldán
Policiales

Comenzó el juicio a dos policías acusados de abusar de una nena en Roldán

Paritarias: el gobierno de Santa Fe separa halcones de palomas

Por Facundo Borrego
La Ciudad

Paritarias: el gobierno de Santa Fe separa halcones de palomas

Narcomenudeo: piden 8 años de cárcel para un joven detenido con 200 gramos de marihuana
Policiales

Narcomenudeo: piden 8 años de cárcel para un joven detenido con 200 gramos de marihuana

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Furia contra Rosalía por un mensaje contra Argentina: devuelven entradas para los shows de la cantante

Furia contra Rosalía por un mensaje contra Argentina: devuelven entradas para los shows de la cantante

El ídolo en su casa: Leo Messi volvió a Rosario tras la final del Mundial 2026

El ídolo en su casa: Leo Messi volvió a Rosario tras la final del Mundial 2026

Por qué recomiendan tomar mate en invierno

Por qué recomiendan tomar mate en invierno

Dónde y cómo será el descanso de Messi en la Argentina

Dónde y cómo será el descanso de Messi en la Argentina

Paritarias en Santa Fe: ofrecieron un aumento mínimo de $180.000 hasta diciembre

Paritarias en Santa Fe: ofrecieron un aumento mínimo de $180.000 hasta diciembre

Ovación
El Charrúa no pudo repescar a una de sus figuras de 2025, que jugará a préstamo en una liga regional
Ovación

El Charrúa no pudo repescar a una de sus figuras de 2025, que jugará a préstamo en una liga regional

El Charrúa no pudo repescar a una de sus figuras de 2025, que jugará a préstamo en una liga regional

El Charrúa no pudo repescar a una de sus figuras de 2025, que jugará a préstamo en una liga regional

Lionel Messi en casa: familias enteras esperaron bajo el frío su salida del Kentucky

Lionel Messi en casa: familias enteras esperaron bajo el frío su salida del Kentucky

La Fifa no sancionará por ahora a Leandro Paredes, quien golpeó a un jugador español tras la final del Mundial

La Fifa no sancionará por ahora a Leandro Paredes, quien golpeó a un jugador español tras la final del Mundial

Policiales
Narcomenudeo: piden 8 años de cárcel para un joven detenido con 200 gramos de marihuana
Policiales

Narcomenudeo: piden 8 años de cárcel para un joven detenido con 200 gramos de marihuana

Cañada de Gómez: cinco imputados por apuñalar a un vecino durante los festejos del Mundial

Cañada de Gómez: cinco imputados por apuñalar a un vecino durante los festejos del Mundial

Discusión salvaje: lo imputaron por darle martillazos en la cabeza a otro hombre

Discusión salvaje: lo imputaron por darle martillazos en la cabeza a otro hombre

Detuvieron al novio de Lara Caraballo tras hallar indicios de femicidio en barrio Ludueña

Detuvieron al novio de Lara Caraballo tras hallar indicios de femicidio en barrio Ludueña

La Ciudad
Paritaria docente en Santa Fe:  ofrecen un aumento del 15% y llevan la suba anual al 49%
La Ciudad

Paritaria docente en Santa Fe:  ofrecen un aumento del 15% y llevan la suba anual al 49%

Paritarias: para UPCN y ATE la propuesta salarial de la provincia resulta razonable

Paritarias: para UPCN y ATE la propuesta salarial de la provincia "resulta razonable"

La gripe empieza a ceder en Santa Fe, pero aún hay circulación de virus respiratorios

La gripe empieza a ceder en Santa Fe, pero aún hay circulación de virus respiratorios

De la UNR a la élite de la ciencia mundial: premian a un joven investigador rosarino

De la UNR a la élite de la ciencia mundial: premian a un joven investigador rosarino

Librerías de Rosario en alerta ante el proyecto de derogación de la ley del libro

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

Librerías de Rosario en alerta ante el proyecto de derogación de la ley del libro

Por la invasión de palomas, cada vez más edificios de Rosario cierran sus patios y balcones

Por Nachi Saieg
La Ciudad

Por la invasión de palomas, cada vez más edificios de Rosario cierran sus patios y balcones

Cómo es el cerebro tecnológico que está detrás de la baja de inseguridad
Policiales

Cómo es el cerebro tecnológico que está detrás de la baja de inseguridad

¿Argentina es un país racista? Claves para debatir la acusación que reavivó Samuel L. Jackson
La Ciudad

¿Argentina es un país racista? Claves para debatir la acusación que reavivó Samuel L. Jackson

Presión Mundial: cómo el estrés afectó la tensión arterial de los rosarinos
Suple

Presión Mundial: cómo el estrés afectó la tensión arterial de los rosarinos

El Polo de la Niñez de Rosario abrirá sus puertas el mes próximo

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

El Polo de la Niñez de Rosario abrirá sus puertas el mes próximo

Operativo delivery: policías simularon ser repartidores para desarticular un búnker de drogas
Policiales

Operativo delivery: policías simularon ser repartidores para desarticular un búnker de drogas

El tiempo en Rosario: un martes gris con lloviznas durante toda la jornada
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un martes gris con lloviznas durante toda la jornada

La boa perdida de Colegiales nunca existió: el inesperado final de la historia viral
Información General

La boa perdida de Colegiales nunca existió: el inesperado final de la historia viral

Juzgan al gerente de una banda narco que sembró violencia en Ludueña: piden 46 años de prisión
Policiales

Juzgan al "gerente" de una banda narco que sembró violencia en Ludueña: piden 46 años de prisión

Por qué recomiendan tomar mate en invierno
Información General

Por qué recomiendan tomar mate en invierno

Desaparición de Micaela Albornoz: movimientos con su tarjeta en Córdoba abren una nueva pista
Policiales

Desaparición de Micaela Albornoz: movimientos con su tarjeta en Córdoba abren una nueva pista

Matías Bottoni muestra avances en Barcelona tras su grave lesión: ya da más de mil pasos con un exoesqueleto
La Ciudad

Matías Bottoni muestra avances en Barcelona tras su grave lesión: ya da más de mil pasos con un exoesqueleto

Lautaro Martínez y una frase que reavivó la polémica por no jugar la final: Pero bueno
Ovación

Lautaro Martínez y una frase que reavivó la polémica por no jugar la final: "Pero bueno"

Messi rompió el silencio tras la final: Una vez más logramos unirnos como país
Ovación

Messi rompió el silencio tras la final: "Una vez más logramos unirnos como país"

A puro amor: los elogios de Anto Roccuzzo hacia Lio Messi por ser el mejor ejemplo para sus hijos
Zoom

A puro amor: los elogios de Anto Roccuzzo hacia Lio Messi por ser "el mejor ejemplo" para sus hijos

Descuentos para jubilados de Ansés: cómo aprovecharlos en distintos comercios
Economía

Descuentos para jubilados de Ansés: cómo aprovecharlos en distintos comercios

El gobierno de Santa Fe activa la paritaria: ¿por dónde puede ir la oferta?
La Ciudad

El gobierno de Santa Fe activa la paritaria: ¿por dónde puede ir la oferta?

Empezó el juicio por el crimen de Máximo Jerez: cuatro acusados enfrentan pedidos de perpetua
Policiales

Empezó el juicio por el crimen de Máximo Jerez: cuatro acusados enfrentan pedidos de perpetua

Santa Fe pide que Nación amplíe la Sube: 1 de cada 4 usuarios no accede a la tarifa social
La Ciudad

Santa Fe pide que Nación amplíe la Sube: 1 de cada 4 usuarios no accede a la tarifa social