El superávit comercial llegó a u$s 2.194 millones impulsado por el fuerte salto de las exportaciones

Las ventas al exterior aumentaron 24,5% interanual y alcanzaron los u$s 9.055 millones, mientras que las importaciones crecieron 7,3%. El saldo positivo fue u$s 1.314 millones superior al registrado un año atrás

Las manufacturas de origen agropecuario (MOA) volvieron a liderar las ventas externas durante junio, con exportaciones por u$s 3.344 millones, equivalentes al 36,9% del total y un crecimiento interanual del 31,6%.

Las exportaciones argentinas crecieron 24,5% interanual en junio y permitieron que la balanza comercial registrara un superávit de u$s 2.194 millones , según informó este lunes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). En el mismo período, las importaciones aumentaron 7,3%.

De acuerdo con el organismo, las ventas al exterior alcanzaron los u$s 9.055 millones, impulsadas por un incremento del 16,5% en los precios y del 6,8% en las cantidades exportadas. En la medición desestacionalizada, sin embargo, mostraron una baja del 0,9% respecto de mayo.

Las importaciones, por su parte, totalizaron u$s 6.861 millones. El aumento interanual respondió principalmente al alza de los precios, que crecieron 11,6%, mientras que las cantidades importadas retrocedieron 3,8%. En la comparación mensual desestacionalizada, las compras al exterior avanzaron 3,4%.

Como resultado, el saldo comercial fue positivo en u$s 2.194 millones, lo que representa una mejora de u$s 1.314 millones frente a junio de 2025.

El Indec también destacó que los términos del intercambio mejoraron 4,4%, debido a que los precios de las exportaciones crecieron por encima de los de las importaciones.

Qué productos impulsaron las exportaciones

Las manufacturas de origen agropecuario (MOA) volvieron a liderar las ventas externas durante junio, con exportaciones por u$s 3.344 millones, equivalentes al 36,9% del total y un crecimiento interanual del 31,6%.

Las manufacturas de origen industrial (MOI) ocuparon el segundo lugar, con envíos por u$s 2.418 millones (26,7% del total), tras aumentar 31,4% frente al mismo mes del año pasado.

Los productos primarios representaron el 20,8% de las exportaciones, con u$s 1.886 millones y una suba del 3,6%, mientras que el rubro combustibles y energía aportó u$s 1.406 millones, equivalente al 15,5% del total, con un incremento del 31,1%.

Cómo evolucionaron las importaciones

Entre las importaciones, los bienes intermedios concentraron la mayor participación, con compras por u$s 2.344 millones, un 34,2% del total y un aumento interanual del 9,5%. Le siguieron los bienes de capital, con u$s 1.119 millones (16,3%), aunque en este caso registraron una caída del 8%. Las piezas y accesorios para bienes de capital sumaron u$s 1.094 millones (15,9%) y retrocedieron 9,4%.

En tanto, las importaciones de combustibles y lubricantes crecieron 126,3% y alcanzaron los u$s 794 millones, el mayor incremento porcentual entre todos los rubros.

En el acumulado de los primeros seis meses de 2026, las manufacturas de origen agropecuario representaron el 32% de las exportaciones argentinas, seguidas por las manufacturas industriales (27,1%), los productos primarios (25,5%) y combustibles y energía (15,4%).

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Los tres principales productos exportados fueron los aceites crudos de petróleo, con una participación del 9,5%; el maíz en grano, con el 8,4%; y la harina y pellets de soja, también con el 8,4%.

En cuanto a las importaciones, los bienes intermedios, los bienes de capital y las piezas y accesorios para bienes de capital concentraron el 71% de las compras realizadas por el país durante el primer semestre.

Los productos más importados fueron los porotos de soja, los vehículos para transporte de personas y los productos inmunológicos.

Brasil se mantuvo como el principal destino de las exportaciones argentinas, con el 12,6% del total, seguido por China (9,9%) y Estados Unidos (9,8%). En el caso de las importaciones, China encabezó el ranking de origen de las compras externas, con una participación del 22,5%, seguida por Brasil (21,5%) y Estados Unidos (9,2%).