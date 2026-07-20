Gremios y organizaciones sociales protestan contra el ajuste y la caída del poder adquisitivo

Anunciaron cortes de calles, ollas populares y una movilización hacia Ansés para reclamar por mejoras salariales, la situación de los jubilados y la continuidad de programas sociales

Representantes de diversos gremios y organizaciones sociales de Rosario anunciaron cómo será el cronograma de la gran jornada nacional de lucha contra la crítica situación económica que atraviesan trabajadores y jubilados que se realizará el próximo miércoles. La protesta incluirá cortes en diferentes puntos de la Circunvalación, ollas populares y una marcha hacia la sede de Ansés en Sarmiento y Rioja para exigir justicia social y empleo digno.

La movida se gestó contra el ajuste presupuestario, la pérdida del poder adquisitivo y la eliminación de programas de asistencia que dejan a miles de familias sin ingresos básicos. Los referentes locales también expresaron la necesidad de proteger el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y las moratorias previsionales frente a políticas que consideran perjudiciales para la soberanía nacional.

La jornada de lucha impulsada por gremios y organizaciones sociales busca consolidar la unidad del movimiento obrero para resistir la recesión y construir las bases de un futuro paro regional.

Este lunes se realizó en ATE Rosario un encuentro organizativo para coordinar medidas conjuntas rumbo a la Jornada Nacional de Lucha. El 22 de julio desde las 10 horas habrá cortes en distintos puntos de la ciudad y, a las 11, una movilización desde la delegación Pami UGL IX en San Lorenzo al 900 hasta la sede local Ansés de Rioja y Sarmiento para unificar demandas en defensa de las políticas sociales, el trabajo, los haberes previsionales y los derechos ciudadanos.

Situación límite para los jubilados

Lorena Almirón, Secretaria general de ATE Rosario y CTAA Rosario, explicó que “la jornada pone como eje a los jubilados y jubiladas, que en todo el país están viviendo una situación límite y tienen que optar por comer o comprar la medicación”. Además, apuntó que “hay una pérdida del poder adquisitivo brutal por el ajuste que hemos sufrido todos los sectores”.

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“Los trabajadores y trabajadoras no llegamos a fin de mes, hay un gran número por debajo de la línea de pobreza y existe una pérdida del poder adquisitivo brutal”, indicó la referente de ATE Rosario.

En la conferencia de prensa realizada tras la reunión, las diversas organizaciones-sindicatos de diversas centrales obreras tanto del sector público como privado-,ratificaron los principales ejes de la jornada: la defensa de una vida digna para las y los jubilados, la continuidad del Potenciar Trabajo, la exigencia de salarios dignos en las paritarias y el rechazo al avance de leyes regresivas en el Congreso, como las iniciativas sobre extranjerización de tierras que se debatirá el próximo 6 de agosto.