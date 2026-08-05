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Ley tributaria de Santa Fe: en seis meses se generaron más de 8.600 nuevos empleos

El gobierno presentó el balance de los primeros seis meses de aplicación de la norma, que incluye un alivio fiscal para impulsar la producción y el trabajo

5 de agosto 2026 · 18:13hs
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Los ministros Puccini

Los ministros Puccini, Olivares y Báscolo destacaron el impacto de la ley tributaria de Santa Fe. 

El Gobierno de Santa Fe presentó este miércoles el balance de los primeros seis meses de aplicación de la ley tributaria 2026. Desde el 1º de enero la norma implementa un esquema de alivio fiscal destinado a impulsar la producción, la inversión y el empleo. Según los datos oficiales, las medidas permitieron la creación de 8.694 nuevos puestos de trabajo y generaron un ahorro total de $ 36.622 millones para el sector privado.

Los resultados fueron dados a conocer en una conferencia de prensa encabezada por el ministro de Economía, Pablo Olivares, junto a sus pares de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Roald Báscolo, y de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini.

“Estos beneficios tributarios están empezando a tener un impacto cada vez más masivo y transversal”, afirmó Olivares.

Y agregó: “Eso se refleja en la generación de empleo, en la reducción de la carga fiscal y en un alivio concreto para muchos sectores de la economía santafesina”.

El ministro explicó que la estrategia económica del gobierno provincial se apoya en tres ejes: infraestructura, financiamiento y reducción de la presión tributaria. “Ese tercer eje lo potenciamos con los beneficios y exenciones incorporados en la ley tributaria, y hoy podemos mostrar un primer indicador semestral de sus resultados”, señaló.

Durante el primer semestre, 6.132 contribuyentes utilizaron al menos uno de los principales beneficios previstos por la norma. En conjunto, las medidas redujeron la carga tributaria efectiva promedio del 3,29 % en 2025 al 1,69 % en 2026, lo que representa una disminución cercana al 50 %.

Olivares destacó además el desempeño de la economía provincial: “Santa Fe muestra un comportamiento superior al promedio nacional. Ya estamos por encima de los niveles de actividad de 2025, 2024, 2023 e incluso del pico que había registrado en 2017. Eso tiene relación directa con las políticas productivas y de empleo que estamos llevando adelante”.

Beneficios

Uno de los principales incentivos de la ley tributaria es que permite descontar del pago de Ingresos Brutos el salario de los nuevos trabajadores incorporados a la plantilla.

Durante los primeros seis meses de vigencia, las empresas santafesinas descontaron 31.362 recibos de sueldo, lo que representó un ahorro de $19.608 millones y posibilitó la creación de 8.694 nuevos puestos de trabajo respecto de la dotación existente en 2025.

Al analizar los recibos descontados durante junio, el 24 % correspondió al comercio mayorista y minorista (2.115 trabajadores), el 22 % a la construcción (1.915) y el 16 % a la industria manufacturera (1.381).

Al respecto, Báscolo señaló que “se trata de los tres sectores que hoy están siendo los más afectados por el contexto económico nacional”. En ese sentido, explicó que el incentivo busca generar “un efecto amortiguador frente al difícil escenario que atraviesa el mercado laboral”.

En cuanto a la distribución territorial, Rosario encabezó el uso de este beneficio con 4.310 trabajadores, seguida por La Capital (1.087), San Lorenzo (740), Castellanos (427) y General Obligado (299).

Alivio fiscal

Por su parte, Puccini sostuvo que los resultados “forman parte de un plan de gobierno que estableció prioridades claras, donde la ley tributaria constituye una herramienta de alivio fiscal al servicio de la producción".

"En el contexto actual, esta política funciona como una medida anticíclica y demuestra que es posible mantener las cuentas públicas ordenadas y, al mismo tiempo, devolver parte del esfuerzo fiscal al sistema productivo mediante incentivos concretos", afirmó.

Uno de los beneficios más utilizados permite deducir hasta el 30 % del pago de Ingresos Brutos tomando como crédito fiscal el consumo de energía eléctrica.

Entre enero y junio, 20.618 empresas accedieron a este beneficio, que representó un ahorro de $15.437 millones.

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Por actividad, 17.189 comercios obtuvieron un ahorro de $ 11.775 millones, mientras que 3.429 industrias accedieron a beneficios por $ 3.661 millones.

A su vez, durante los primeros cinco meses del año, 5.434 pequeños comercios solicitaron la reducción de la alícuota de Ingresos Brutos, con un ahorro estimado superior a $ 522 millones.

Finalmente, el gobierno provincial destacó otro beneficio incorporado recientemente para las concesionarias de automóviles: un crédito fiscal aplicable al pago de Ingresos Brutos por cada unidad vendida que sea efectivamente registrada y patentada. En sus dos primeros meses de vigencia, este régimen permitió descontar $ 65.285.554.

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