El resultado fiscal de las provincias se deterioró en el primer trimestre de 2026

El resultado fiscal de las provincias registró en el primer trimestre del año el menor superávit financiero de los últimos doce años. Según un informe de la Fundación Mediterránea, los ingresos provinciales cayeron 12,8% en términos reales respecto de 2023, mientras que el gasto total 10,3%. Santa Fe fue la provincia que mostró mayor déficit, equivalente al 18,2% del gasto total. También fue una de las pocas aumentó el gasto en inversión.

En un informe elaborado por los economistas Marcelo Capello y Gaspar Reyna, el instituto de investigaciones de la fundación alertó sobre la evolución de las cuentas consolidadas provinciales en la primera parte de 2026, cuando mostraron el superávit financiero más bajo del período 2015-2026 para un primer trimestre. Este saldo fue, además, 69% inferior al promedio de los últimos doce años.

Los economistas analizaron los datos publicados por la Dirección Nacional de Asistencia a Provincias (DNAP) del gobierno nacional al primer trimestre de 2026. De los 23 distritos con información, 17 presentaron superávit y 6 déficit financiero. Los mayores superávits se dieron en Caba, Jujuy y San Luis, mientras que las provincias deficitarias fueron Santa Fe, Tierra del Fuego, Tucumán, Santa Cruz, San juan y Buenos Aires.

Entre el primer trimestre de 2023 y el mismo período de 2026, los ingresos totales bajaron 12,8% y las erogaciones 10,3%. No obstante, la situación es muy heterogénea: mientras Neuquén y Río Negro cuentan con más recursos (21% y 3%, respectivamente), en el resto de las jurisdicciones los ingresos bajaron. Las mayores caídas se vieron en Tierra del Fuego (-34%), Mendoza (-26%), Chaco (-22%), Santiago (-22%) y La Rioja (-21%).

Las transferencias totales a provincias, automáticas más discrecionales bajaron en todas las jurisdicciones, a excepción de Caba. Los ingresos tributarios propios del consolidado provincial disminuyeron 8% en tres años. Misiones perdió 32%, Santiago del Estero 26% y Chaco 24%. En cambio, crecieron Neuquén (21%), Río Negro (13%) y Santa Fe (4%).

El rumbo del ajuste

En el mismo período, las erogaciones totales aumentaron en tres jurisdicciones (Neuquén, Caba y Santa Cruz), mientras en los restantes casos se dieron caídas. El gasto de capital fue el que más se ajustó, un 42%. Sólo cuatro jurisdicciones aumentaron el gasto de capital: Santa Fe, Neuquén, Río Negro y Caba. En el resto de las provincias se observaron caídas de dos dígitos, que llegaron al 89% en La Rioja, 88% en Tucumán y Chaco y 85% en Jujuy.

“El ajuste fiscal en provincias ocurrió básicamente en 2024, cuando el gasto bajó 24% interanual en el primer trimestre; dado que en 2025 y 2026 subió un 16% y 2% anual real, respectivamente”, señalaron los economistas de la Fundación Mediterránea.

En 2024, la Nación recortó fuertemente las transferencias más discrecionales a provincias, lo que generó “un ajuste cuasi obligado en las cuentas provinciales”, señalaron. Las transferencias discrecionales a provincias disminuyeron un 66% entre el primer trimestre de 2023 e igual período de 2026. En ese punto, concluyeron que un 38% del ajuste fiscal ocurrido en los últimos tres años fue inducido por el recorte de transferencias discrecionales nacionales.