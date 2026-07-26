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Copa Santa Fe: Social Lux sigue haciendo historia, le ganó a Adiur y va por el bicampeonato en el femenino

El equipo de barrio Ludueña defensoras del titulo, derrotó por penales a las naranjas y jugará ante Defensores de la Costa de Avellaneda por Copa Santa Fe 2026

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

26 de julio 2026 · 21:43hs
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Copa Santa Fe. Las mujeres campeonas de Mercadito celebran la clasificación a una nueva final.

Copa Santa Fe. Las mujeres campeonas de Mercadito celebran la clasificación a una nueva final.

Las pioneras del fútbol rosarino y actuales campeonas de la temporada 2025 continúan haciendo historia en la Copa Santa Fe. En un clásico del Viaducto vibrante, Social Lux derrotó en definición por penales por 3 a 2 a Adiur y de esta manera disputará por segundo año consecutivo el título santafesino.

En dos semanas enfrentará a Defensores de la Costa de Avellaneda en dos partidos, el primero será en Rosario y la revancha será en el norte santafesino.

Adiur y Social Lux, igualaron en el global 3 a 3

Adiur hizo todo para clasificar también. En los 80 minutos, las naranjas debían revertir el 0-2 de la ida y lo hicieron ganando 3 a 1 con los goles Maira Sánchez, Antonella Amici y Emilia Boccalini. Pamela Chindamo anotó el transitorio empate en el arranque del segundo tiempo.

Después llegaron la serie de tiros penales, las naranjas erraron en tres oportunidades y las de Mercadito fueron más efectivas con los goles de Evelyn Peralta, Nerina Carruchther y Janise Busquet. La arquera de Social Lux, Estefanía Gauna, le contuvo el penal a Antonella Amici.

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Palabras de los finalistas

“Es el gol más importante desde que estoy en Social Lux y sirvió gracias a Dios para volver a disputar nuevamente la final de la Copa Santa Fe. Ahora vamos a festejar y a preparar las dos finales”, sostuvo Janise Busquet, capitana y autora del gol del triunfo.

Por su parte. Mauro Palacios, el técnico de las verdolagas expresó: “Este plantel jamás te deja tirado, siempre deja todo y este triunfo se logró con mucho sacrificio. Desde mañana (lunes), vamos a preparar los dos partidos finales”.

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