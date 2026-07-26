Copa Santa Fe: Social Lux sigue haciendo historia, le ganó a Adiur y va por el bicampeonato en el femenino

El equipo de barrio Ludueña defensoras del titulo, derrotó por penales a las naranjas y jugará ante Defensores de la Costa de Avellaneda por Copa Santa Fe 2026

Las pioneras del fútbol rosarino y actuales campeonas de la temporada 2025 continúan haciendo historia en la Copa Santa Fe . En un clásico del Viaducto vibrante, Social Lux derrotó en definición por penales por 3 a 2 a Adiur y de esta manera disputará por segundo año consecutivo el título santafesino.

En dos semanas enfrentará a Defensores de la Costa de Avellaneda en dos partidos , el primero será en Rosario y la revancha será en el norte santafesino.

Adiur hizo todo para clasificar también. En los 80 minutos, las naranjas debían revertir el 0-2 de la ida y lo hicieron ganando 3 a 1 con los goles Maira Sánchez, Antonella Amici y Emilia Boccalini. Pamela Chindamo anotó el transitorio empate en el arranque del segundo tiempo.

Después llegaron la serie de tiros penales, las naranjas erraron en tres oportunidades y las de Mercadito fueron más efectivas con los goles de Evelyn Peralta, Nerina Carruchther y Janise Busquet. La arquera de Social Lux, Estefanía Gauna, le contuvo el penal a Antonella Amici.

Leer más: Con Leo en las tribunas y una Arroyo Seco convulsionada, Central Córdoba se anotó un triunfazo ante Leones FC

Palabras de los finalistas

“Es el gol más importante desde que estoy en Social Lux y sirvió gracias a Dios para volver a disputar nuevamente la final de la Copa Santa Fe. Ahora vamos a festejar y a preparar las dos finales”, sostuvo Janise Busquet, capitana y autora del gol del triunfo.

Por su parte. Mauro Palacios, el técnico de las verdolagas expresó: “Este plantel jamás te deja tirado, siempre deja todo y este triunfo se logró con mucho sacrificio. Desde mañana (lunes), vamos a preparar los dos partidos finales”.