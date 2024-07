Copa América: un arquero que es una maravilla para un equipo que buscará otra final

Fue una de las más deslucidas actuaciones de un equipo de Lionel Scaloni, desde que se inició este ciclo virtuoso. Y fue el mismo entrenador el que dio una definición exacta en la conferencia de prensa cuando le preguntaron sobre el bajo nivel de Lionel Messi. “Acá analizamos siempre todo desde el conjunto”. Y tuvo razón. Fue Leo y viceversa que no funcionaron, no le hicieron sentir el juego a Ecuador, sufrieron su asfixiante presión física.

Por eso Dibu Martínez no fue solo figura por los penales decisivos que atajó ni bien Leo Messi pifió el suyo. Atajó pelotas clave como la del primer tiempo cuando ya Ecuador le insinuaba que le iba a hacer las cosas complicadas . Como antes fue clave ante Canadá y ni hablar ante Chile, dos triunfos merecidos pero también con angustia o chances de otro resultado posible.

Y es que Argentina no parece estar en el mejor nivel físico para sostener su dominio. Sintetizado en Messi, pero también en un Enzo Fernández que viene de una operación, en la falta de continuidad en sus clubes de varios jugadores, como Julián Álvarez que no por nada perdió el puesto con Lautaro Martínez. Como Gio Lo Celso, que juega poco y nada. O Rodrigo De Paul, un tanto menos Alexis Mac Allister.

Se nota una selección más desgastada, menos fresca. Ecuador se lo hizo notar claramente. Lo terminó metiendo en un arco, le empató con un gol muy parecido al de Países Bajos, el del descuento de Wout Weghorst en los cuartos de final del Mundial. Y no se lo ganó porque Jordy Caicedo falló un cabezazo increíble en el último instante.

Alertas, alarmas para una selección a la que le sobra jerarquía hasta para desentrañar trámites así, como cuando se puso en ventaja a través del cabezazo de Lisandro Martinez en un momento en que no daba pie con bola, en que fue dominado por Ecuador. Como en gran parte del complemento. Ni hablar desde el penal que marró Enner Valencia en adelante, porque ni eso sirvió para tomar envión, mientras el rival no aminoró el suyo.

Y que por eso mismo no debe desestimar lo que pasó, porque no solo Ecuador le encendió la luz amarilla. Es difícil, muy, continuar siempre en el nivel más alto. Siempre lo más complicado no es tanto llegar sino mantenerse. Y esta Argentina está atravesando esas cuestiones. Pero claro, todo equipo grande tiene un gran arquero. Y Dibu lo demuestra a cada paso, cuando más se lo necesita, hasta cuando los compañeros flaquean o lo hace también el mejor del mundo en el momento más inapropiado.

No por nada, Lionel Messi no solo demostró su felicidad en la cuenta de Instagram, expresó que se sufrió mucho ante un rival muy duro y gracias al trabajo de todos. Pero fue claro cuando finalizó su mensaje: “Encima tenemos al mejor arquero del mundo”. Que parece que ataja sentado en una silla. Una maravilla. Lo es.

El Dibu igualó a Goycochea

Damián Emiliano Martínez y Sergio Javier Goycochea son los arqueros argentinos con más penales atajados en una definición por esa vía con 8 cada uno. El podio lo completa Sergio Romero con 4. Más atrás, Ubaldo Fillol con 3 y Carlos Roa con 2. La lista finaliza con Agustín Orión, Hernán Cristante y Germán Lux con uno cada uno. Aunque el Dibu atajó el 44,44 % de los penales que le ejecutaron (8/18) y Goyco el 28,57 % (8/28). La marca que todavía mantiene Goyco es la de más tandas ganadas con 5 de 5, mientras que el marplatense lleva 4 de 4. Los dos atajaron al menos un penal en cada serie.