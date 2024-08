Choque en el microcentro: el sobrino de Demi Carabajal embistió a un ciclista

Minutos antes del choque el artista santiagueño descendió del auto en Santa Fe y Laprida. “Yo estaba manejando y bajé a hacer un trámite en un local. El auto no estaba bien estacionado, pero entraba y salía. Debo haber tardado diez minutos. Cuando salgo, el auto no estaba. Yo calculo que llegó alguien de tránsito que le dijo que lo mueva, él lo ha movido, agarró por acá y chocó a un ciclista”.

En el lugar trabaja personal de la PDI en las pericias para determinar los detalles del choque. Testigos que se encontraban en el lugar se alertaron por el ruido del choque, sostienen que se trató de un golpe fuerte cuando el ciclista doblaba por Santa Fe.

Cronología del choque

“Tengo entendido que el ciclista dobló en rojo. Eso dijo mi sobrino, pero no tengo idea, no sé bien cómo ha sido. Yo estaba esperando allá y llegó un policía para decirme que habían chocado con mi auto, caminé y me encontré con esto. Aparentemente el ciclista está bien, que es lo único que importa. A mi sobrino lo llevaron detenido”, afirmó el músico santiagueño.