Modificaciones en la enseñanza secundaria

Vemos con preocupación en la sociedad argentina, diferentes tendencias de “ suavizar “ en lo educativo y en los límites encausadores , de conductas a futuro, de chicos y chicas adolescentes y no tanto. Construir un ciudadano responsable, en lo ético y lo social, no puede dar peores resultados que lo que se está emprendiendo. Impulsar el libre albedrío, como por ejemplo promover alumnos secundario, sin aprobar todas las materias, es, fomentar la anulación de las responsabilidades para superar metas, que luego derivarán en otros estamentos de la adultez. No permitamos como sociedad, ni perdamos de vista, con conciencia, teorías descabelladas, de algunos psicopedagogos y “expertos” en Educación lo esencial, para la formación de ciudadanos juiciosos y comprometidos.