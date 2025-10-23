La Capital | La Ciudad | Milei

Milei en Rosario: blindan el parque España con un fuerte operativo de seguridad

Cortes de tránsito, vallado y unos 850 agentes de seguridad son la postal de este jueves en Rosario ante el cierre de campaña de La Libertad Avanza

23 de octubre 2025 · 15:59hs
Vallas y gendarmes. Gran operativo de seguridad ante la llegada del presidente Javier Milei.

Héctor Rio / La Capital

Vallas y gendarmes. Gran operativo de seguridad ante la llegada del presidente Javier Milei.

Rosario, y más precisamente el parque España, será sede del cierre de campaña nacional de La Libertad Avanza de cara a las elecciones de este domingo. Así, un fuerte operativo de seguridad, integrado por unos mil agentes, se montó desde este jueves al mediodía en el centro de Rosario ante la llegada del presidente Javier Milei, que encabezará el acto.

En el centro rosarino ya se puede ver la presencia de algunos simpatizantes libertarios. Grupos de jóvenes con remeras, gorras y banderas de las Fuerzas del Cielo almorzaron en el bar El Cairo y recorrieron las calles céntricas a pesar del calor agobiante.

Los cortes de tránsito ubicados en avenida del Huerto y Paraguay, Mitre y Urquiza y Corrientes y Tucumán obligaron a los vehículos a desviar su trayecto habitual. La mayoría de los vecinos afectados ya estaban enterados de la jornada excepcional, pero otros se quejaron por la falta de colectivos y taxis en la zona.

WhatsApp Image 2025-10-23 at 15.16.04 (1)

Adolescentes con el uniforme escolar también recorrieron las calles de la ciudad tras ser desobligados de los colegios cercanos. Los directivos del Colegio Español y la escuela General San Martín decidieron directamente cancelar las clases durante todo el día.

WhatsApp Image 2025-10-23 at 15.16.05

El escenario donde estará presente Javier Milei estuvo montado desde el mediodía del jueves en las escalinatas del parque España. Una pantalla muestra en loop imágenes del mandatario junto a sus simpatizantes.

WhatsApp Image 2025-10-23 at 15.16.04 (3)

Al rededor de la zona la imagen es clara: mucho vallado y gran cantidad de gendarmes merodeando las inmediaciones. En el parque, calle Mitre hasta Tucumán y Wheelright hasta Entre Ríos las fuerzas de seguridad se hacen presentes.

Según fuentes oficiales, unos 850 efectivos de Casa Militar, Fuerzas Federales, Policía de Santa Fe y agentes de Dirección de Tránsito de Rosario fueron desplegados en el megaoperativo de seguridad ante la lelgada a Rosario del presidente Javier Milei para participar del acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza.

Milei se reunirá con candidatos y dirigentes libertarios

Entre 17 y 17.30 el presidente tendrá una reunión cerrada en el hotel Ros Tower (Mitre 299) con candidatos y dirigentes de La Libertad Avanza de Santa Fe, a modo de previa del acto.

El acto en el parque España se prevé para las 19. Junto al primer mandatario, participarán de la convocatoria su hermana, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich (aspirante a senadora por Caba), y otros integrantes del gabinete, a la par de candidatos de los restantes distritos.

Además estará Agustín Pellegrini, quien encabeza la lista de diputados nacionales por la lista libertaria. Al acto, programado a las 19, se sumarán la jefa de LLA en la provincia, la diputada nacional Romina Diez, y Las Fuerzas del Cielo, lideradas por el influencer conocido como el Gordo Dan.

Contramarcha en Rosario

Bajo el lema "Milei persona no grata", un amplio abanico de sindicatos, organizaciones sociales, estudiantiles y de jubilados se manifestarán por la zona del parque España.

Gremios del Transporte nucleados en la Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT) regional Rosario (Recolectores, Dragado y Balizamiento, Camioneros de Santa Fe, Cadetes de Rosario, Marina Mercante, Conductores Navales nucleados en Siconara), junto a organizaciones sociales (CCC , Movimiento Evita, UTEP) y gremios de la CTA (Coad y ATE Rosario) concentran este jueves en la Plaza de la Cooperación (Mitre y Tucumán) desde las 17.30, para luego marchar al parque España.

Producto de los cortes en la zona, tiene previsto llegar al menos hasta la plaza Guernica, de Mitre y Salta.

Militantes de “Las fuerzas del cielo” de todo el país llegaron a Rosario para acompañar a Milei

Banderas, micros y cánticos: "Las fuerzas del cielo" ya están en Rosario para apoyar a Milei

Agustín Pellegrini es el candidato de La Libertad Avanza.

Pellegrini: "La visita del presidente es un envión anímico muy grande para el domingo"

Toniolli: “El proyecto de Milei está terminado, el peronismo debe volver a ser una herramienta de esperanza”

Eduardo Toniolli: "El único voto que le duele a Milei es el de Fuerza Patria"

Pablo Quirno ocupará el puesto que dejó Gerardo Werthein en el gobierno de Milei

Milei eligió a Pablo Quirno como nuevo canciller y prepara más cambios en el gabinete

