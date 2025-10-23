La Capital | Política | Milei

Milei eligió a Pablo Quirno como nuevo canciller y prepara más cambios en el gabinete

El presidente definió que el actual secretario de Finanzas reemplazará a Gerardo Werthein tras su renuncia. Habrá más movimientos

23 de octubre 2025 · 13:14hs
Pablo Quirno ocupará el puesto que dejó Gerardo Werthein en el gobierno de Milei

Pablo Quirno ocupará el puesto que dejó Gerardo Werthein en el gobierno de Milei

El presidente Javier Milei empezó a delinear el nuevo esquema de gobierno que anunciará tras las elecciones del domingo. En ese marco, este miércoles confirmó que Pablo Quirno, actual secretario de Finanzas y uno de los hombres más cercanos al ministro de Economía Luis “Toto” Caputo, será el nuevo canciller argentino.

La decisión llega luego de la salida de Gerardo Werthein, quien formalizó su renuncia al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores a partir del lunes 27 de octubre. El anuncio se realizó a través de un comunicado oficial de la Oficina del Presidente, que destacó el rol de Quirno en el equipo económico y anticipó una mayor integración entre la política exterior y la gestión económica.

“El nuevo canciller será Pablo Quirno, actual secretario de Finanzas y miembro clave del equipo económico que logró evitar la mayor crisis de la historia del país”, señaló el texto difundido por el gobierno.

Un hombre de confianza de Caputo

Economista de perfil técnico y bajo perfil público, Quirno fue parte del gabinete económico desde el inicio de la gestión libertaria. Además de su función en Finanzas, ocupa el cargo de secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, donde se encarga de los contactos con inversores y organismos multilaterales.

Su designación, promovida por Caputo, apunta a profundizar el vínculo entre Economía y la política exterior. “De esta forma, el presidente Milei profundizará el vínculo entre la Cancillería y el Ministerio de Economía, y la visión promercado de la gestión, de cara a la segunda etapa de su gobierno”, precisó el comunicado.

Tras conocerse su nombramiento, Quirno escribió en redes sociales: “Un honor asumir esta nueva responsabilidad. Muchas gracias al presidente Milei por la confianza y al ministro Luis Caputo por tantos desafíos compartidos. ¡Seguiremos trabajando en equipo!”.

El nuevo canciller mantiene además una buena relación con Santiago Caputo, asesor presidencial de creciente influencia, y suele participar de las transmisiones del canal oficialista Carajo Stream.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pabloquirno/status/1981381063365546382&partner=&hide_thread=false

>> Leer más: Milei confirmó que "reacomodará su gabinete" tras las elecciones y reveló qué resultado espera para el domingo

Objetivos y agenda internacional

Según detalló el gobierno nacional, Quirno “pondrá foco en abrir la Argentina al mundo, trabajando en acuerdos comerciales que dinamicen la economía” y continuará “construyendo alianzas internacionales para consolidar la reinserción del país en Occidente”.

Desde Casa Rosada señalaron que su perfil técnico y su experiencia en finanzas internacionales serán claves para las negociaciones que el Ejecutivo mantiene con organismos multilaterales y fondos de inversión.

Reacomodamiento en el gabinete

La salida de Werthein no será la única. El presidente también deberá cubrir la vacante que dejará el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, quien se irá del Ministerio tras los comicios. Entre los posibles reemplazantes figuran Sebastián Amerio, actual secretario de Justicia y hombre de confianza de Santiago Caputo, y Guillermo Montenegro, intendente de Mar del Plata.

Amerio ya adelantó en una entrevista que, tras las elecciones, el gobierno prevé avanzar con designaciones judiciales pendientes, enviando los pliegos al Senado. Actualmente, un 33% de los cargos de la Justicia Federal permanecen vacantes, cifra que asciende al 40% en el Ministerio Público Fiscal.

Además, Milei deberá definir reemplazantes en Seguridad y Defensa, donde Patricia Bullrich y Luis Petri competirán por bancas legislativas. También se resolverá quién ocupará el lugar del vocero presidencial Manuel Adorni, que asumirá como legislador porteño el 10 de diciembre.

Economía, el núcleo firme

La designación de Quirno en Cancillería despeja los rumores sobre posibles cambios en el Ministerio de Economía. Fuentes oficiales aseguraron que Luis Caputo mantiene el respaldo absoluto del presidente, y que no habrá modificaciones en su equipo más allá del reemplazo del nuevo canciller.

Noticias relacionadas
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, se va del Gabinete

Otro ministro se baja antes de las elecciones: Cúneo Libarona se va de Justicia

pullaro sobre el acto de milei y la contramarcha: no nos traigan problemas de buenos aires a rosario

Pullaro sobre el acto de Milei y la contramarcha: "No nos traigan problemas de Buenos Aires a Rosario"

Javier Milei en noviembre de 2023, antes del balotaje con el peronista Sergio Massa.

Pullaro habló sobre el acto de Milei y la contramarcha opositora

El gobernador Maximiliano Pullaro pidió a los rosarinos que acompañen a su vice, Gisela Scaglia, que encabeza la lista de Provincias Unidas en las elecciones del domingo. 

Pullaro: "No nos negamos al debate, pero no nos vamos a someter al poder central"

Ver comentarios

Las más leídas

Vi cómo lo tiraron por la barranca: habló la novia del joven asesinado en la costa central

"Vi cómo lo tiraron por la barranca": habló la novia del joven asesinado en la costa central

Mónica, la esposa de Miguel Russo: Estoy en paz porque hice todo y más

Mónica, la esposa de Miguel Russo: "Estoy en paz porque hice todo y más"

Crimen de Lucas Cicarelli: de la irrupción de un loco con mucho odio a la caída por la barranca

Crimen de Lucas Cicarelli: de la irrupción de un "loco con mucho odio" a la caída por la barranca

El nadador Matías Bottoni mejora y ya pasa los fines de semana fuera de la clínica

El nadador Matías Bottoni mejora y ya pasa los fines de semana fuera de la clínica

Lo último

Milei eligió a Pablo Quirno como nuevo canciller y prepara más cambios en el gabinete

Milei eligió a Pablo Quirno como nuevo canciller y prepara más cambios en el gabinete

De la Fórmula 1 a las letras: Franco Colapinto lanzó dos libros autobiográficos

De la Fórmula 1 a las letras: Franco Colapinto lanzó dos libros autobiográficos

Sindicatos y organizaciones sociales marchan al parque España para repudiar a Milei

Sindicatos y organizaciones sociales marchan al parque España para repudiar a Milei

Crimen de Lucas Cicarelli: el gobernador de Santa Fe apuntó contra el "Estado bobo"

"Hay que modificar las leyes", pidió Pullaro en cuanto al detenido que no fue imputado por problemas de salud mental
Crimen de Lucas Cicarelli: el gobernador de Santa Fe apuntó contra el Estado bobo
Copa Argentina: cómo será el operativo de tránsito en cercanías del Gigante
OVACION

Copa Argentina: cómo será el operativo de tránsito en cercanías del Gigante

Funes: investigan paliza en manada a un alumno dentro de un colegio

Por Matías Petisce
La Región

Funes: investigan paliza en manada a un alumno dentro de un colegio

Sindicatos y organizaciones sociales marchan al parque España para repudiar a Milei
Política

Sindicatos y organizaciones sociales marchan al parque España para repudiar a Milei

Pullaro habló sobre el acto de Milei y la contramarcha opositora
Política

Pullaro habló sobre el acto de Milei y la contramarcha opositora

Milei en Rosario: Caren Tepp llamó a expresar el descontento pacíficamente en las urnas
Política

Milei en Rosario: Caren Tepp llamó a expresar el descontento pacíficamente en las urnas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Vi cómo lo tiraron por la barranca: habló la novia del joven asesinado en la costa central

"Vi cómo lo tiraron por la barranca": habló la novia del joven asesinado en la costa central

Mónica, la esposa de Miguel Russo: Estoy en paz porque hice todo y más

Mónica, la esposa de Miguel Russo: "Estoy en paz porque hice todo y más"

Crimen de Lucas Cicarelli: de la irrupción de un loco con mucho odio a la caída por la barranca

Crimen de Lucas Cicarelli: de la irrupción de un "loco con mucho odio" a la caída por la barranca

El nadador Matías Bottoni mejora y ya pasa los fines de semana fuera de la clínica

El nadador Matías Bottoni mejora y ya pasa los fines de semana fuera de la clínica

Newells y la salvación: ¿cómo puede zafar del descenso el rojinegro en la próxima fecha?

Newell's y la salvación: ¿cómo puede zafar del descenso el rojinegro en la próxima fecha?

Ovación
Facundo Bagnis fue suspendido por doping positivo en el US Open
Ovación

Facundo Bagnis fue suspendido por doping positivo en el US Open

Facundo Bagnis fue suspendido por doping positivo en el US Open

Facundo Bagnis fue suspendido por doping positivo en el US Open

El insólito momento que vivió el Bambino Pons en la transmisión de un partido de la Champions League

El insólito momento que vivió el Bambino Pons en la transmisión de un partido de la Champions League

Sarmiento vs Central: hora, canal y posibles formaciones por el pendiente del torneo

Sarmiento vs Central: hora, canal y posibles formaciones por el pendiente del torneo

Policiales
Su hija lo denunció por amenazas con una pistola y lo arrestaron cerca de la Terminal
Policiales

Su hija lo denunció por amenazas con una pistola y lo arrestaron cerca de la Terminal

Crimen de Lucas Cicarelli: el gobernador de Santa Fe apuntó contra el Estado bobo

Crimen de Lucas Cicarelli: el gobernador de Santa Fe apuntó contra el "Estado bobo"

Piden evaluar el estado de salud mental de acusado por abuso de una mujer

Piden evaluar el estado de salud mental de acusado por abuso de una mujer

Un hombre fue detenido por golpear a su expareja embarazada

Un hombre fue detenido por golpear a su expareja embarazada

La Ciudad
Copa Argentina: cómo será el operativo de tránsito en cercanías del Gigante
OVACION

Copa Argentina: cómo será el operativo de tránsito en cercanías del Gigante

Feria del Libro: Iván Noble, y Lila Siegrist, los protagonistas del jueves

Feria del Libro: Iván Noble, y Lila Siegrist, los protagonistas del jueves

Supermercados: un encuentro clave en Rosario para sumar ventas

Supermercados: un encuentro clave en Rosario para sumar ventas

Calor y tormentas: jueves inestable en Rosario con una máxima de 33 grados

Calor y tormentas: jueves inestable en Rosario con una máxima de 33 grados

El insólito momento que vivió el Bambino Pons en la transmisión de un partido de la Champions League
Ovación

El insólito momento que vivió el Bambino Pons en la transmisión de un partido de la Champions League

El 8, un pabellón de Piñero desde el cual un preso lideraba una banda
Policiales

"El 8", un pabellón de Piñero desde el cual un preso lideraba una banda

Sarmiento vs Central: hora, canal y posibles formaciones por el pendiente del torneo
Ovación

Sarmiento vs Central: hora, canal y posibles formaciones por el pendiente del torneo

Padece síndrome de West, tenía pocas chances de vivir y ahora necesita ayuda para viajar a México

Por Matías Petisce
La Ciudad

Padece síndrome de West, tenía pocas chances de vivir y ahora necesita ayuda para viajar a México

Redes, algoritmos y política: cómo se informan los jóvenes rosarinos sobre las elecciones
La Ciudad

Redes, algoritmos y política: cómo se informan los jóvenes rosarinos sobre las elecciones

Quini 6: de cuánto es el pozo vacante multimillonario más alto de la historia
Información General

Quini 6: de cuánto es el pozo vacante multimillonario más alto de la historia

Allanan oficinas vinculadas a José Luis Espert en Pergamino 
Política

Allanan oficinas vinculadas a José Luis Espert en Pergamino 

Polémica en Cancillería: Werthein firmó 83 traslados antes de renunciar
Política

Polémica en Cancillería: Werthein firmó 83 traslados antes de renunciar

Newells y la salvación: ¿cómo puede zafar del descenso el rojinegro en la próxima fecha?

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Newell's y la salvación: ¿cómo puede zafar del descenso el rojinegro en la próxima fecha?

Central: qué variantes probó Ariel Holan en el primer ensayo de fútbol pensando en Sarmiento

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central: qué variantes probó Ariel Holan en el primer ensayo de fútbol pensando en Sarmiento

Reforma laboral: qué son los salarios dinámicos que propone el gobierno
Información General

Reforma laboral: qué son los "salarios dinámicos" que propone el gobierno

Homicidio en la costa central: un acusado quedó preso y el otro fue declarado inimputable
Policiales

Homicidio en la costa central: un acusado quedó preso y el otro fue declarado inimputable

Rocío Robles, la rosarina que conquistó a Adrián Suar: del carnaval de barrio a la TV y su amor por Central
Zoom

Rocío Robles, la rosarina que conquistó a Adrián Suar: del carnaval de barrio a la TV y su amor por Central

Werthein renunció en Cancillería: los posibles cambios en el gabinete
Política

Werthein renunció en Cancillería: los posibles cambios en el gabinete

Discapacidad: nuevo reclamo en Rosario por la implementación de la ley de emergencia
La Ciudad

Discapacidad: nuevo reclamo en Rosario por la implementación de la ley de emergencia

San Nicolás: un estudio confirmó que los efluentes de Atanor contaminaron el arroyo Yaguarón
la region

San Nicolás: un estudio confirmó que los efluentes de Atanor contaminaron el arroyo Yaguarón

Llega la cuarta edición de la Maratón La Capital: todo lo que hay que saber
Información General

Llega la cuarta edición de la Maratón La Capital: todo lo que hay que saber

Diego Topa fue estafado por el tío de un famoso: Era mi sueño, pagué todo en regla
Zoom

Diego Topa fue estafado por el tío de un famoso: "Era mi sueño, pagué todo en regla"

La UNR entregará mil árboles nativos producidos en el vivero de Agrarias
La Ciudad

La UNR entregará mil árboles nativos producidos en el vivero de Agrarias

Piumato denunció a un juez federal de Rosario por persecución y acoso laboral
La Ciudad

Piumato denunció a un juez federal de Rosario por persecución y acoso laboral