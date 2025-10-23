Milei eligió a Pablo Quirno como nuevo canciller y prepara más cambios en el gabinete

El presidente definió que el actual secretario de Finanzas reemplazará a Gerardo Werthein tras su renuncia. Habrá más movimientos

Pablo Quirno ocupará el puesto que dejó Gerardo Werthein en el gobierno de Milei

El presidente Javier Milei empezó a delinear el nuevo esquema de gobierno que anunciará tras las elecciones del domingo. En ese marco, este miércoles confirmó que Pablo Quirno , actual secretario de Finanzas y uno de los hombres más cercanos al ministro de Economía Luis “Toto” Caputo , será el nuevo canciller argentino .

La decisión llega luego de la salida de Gerardo Werthein , quien formalizó su renuncia al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores a partir del lunes 27 de octubre. El anuncio se realizó a través de un comunicado oficial de la Oficina del Presidente , que destacó el rol de Quirno en el equipo económico y anticipó una mayor integración entre la política exterior y la gestión económica.

“El nuevo canciller será Pablo Quirno, actual secretario de Finanzas y miembro clave del equipo económico que logró evitar la mayor crisis de la historia del país”, señaló el texto difundido por el gobierno.

Economista de perfil técnico y bajo perfil público, Quirno fue parte del gabinete económico desde el inicio de la gestión libertaria. Además de su función en Finanzas, ocupa el cargo de secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, donde se encarga de los contactos con inversores y organismos multilaterales.

Su designación, promovida por Caputo, apunta a profundizar el vínculo entre Economía y la política exterior. “De esta forma, el presidente Milei profundizará el vínculo entre la Cancillería y el Ministerio de Economía, y la visión promercado de la gestión, de cara a la segunda etapa de su gobierno”, precisó el comunicado.

Tras conocerse su nombramiento, Quirno escribió en redes sociales: “Un honor asumir esta nueva responsabilidad. Muchas gracias al presidente Milei por la confianza y al ministro Luis Caputo por tantos desafíos compartidos. ¡Seguiremos trabajando en equipo!”.

El nuevo canciller mantiene además una buena relación con Santiago Caputo, asesor presidencial de creciente influencia, y suele participar de las transmisiones del canal oficialista Carajo Stream.

>> Leer más: Milei confirmó que "reacomodará su gabinete" tras las elecciones y reveló qué resultado espera para el domingo

Objetivos y agenda internacional

Según detalló el gobierno nacional, Quirno “pondrá foco en abrir la Argentina al mundo, trabajando en acuerdos comerciales que dinamicen la economía” y continuará “construyendo alianzas internacionales para consolidar la reinserción del país en Occidente”.

Desde Casa Rosada señalaron que su perfil técnico y su experiencia en finanzas internacionales serán claves para las negociaciones que el Ejecutivo mantiene con organismos multilaterales y fondos de inversión.

Reacomodamiento en el gabinete

La salida de Werthein no será la única. El presidente también deberá cubrir la vacante que dejará el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, quien se irá del Ministerio tras los comicios. Entre los posibles reemplazantes figuran Sebastián Amerio, actual secretario de Justicia y hombre de confianza de Santiago Caputo, y Guillermo Montenegro, intendente de Mar del Plata.

Amerio ya adelantó en una entrevista que, tras las elecciones, el gobierno prevé avanzar con designaciones judiciales pendientes, enviando los pliegos al Senado. Actualmente, un 33% de los cargos de la Justicia Federal permanecen vacantes, cifra que asciende al 40% en el Ministerio Público Fiscal.

Además, Milei deberá definir reemplazantes en Seguridad y Defensa, donde Patricia Bullrich y Luis Petri competirán por bancas legislativas. También se resolverá quién ocupará el lugar del vocero presidencial Manuel Adorni, que asumirá como legislador porteño el 10 de diciembre.

Economía, el núcleo firme

La designación de Quirno en Cancillería despeja los rumores sobre posibles cambios en el Ministerio de Economía. Fuentes oficiales aseguraron que Luis Caputo mantiene el respaldo absoluto del presidente, y que no habrá modificaciones en su equipo más allá del reemplazo del nuevo canciller.