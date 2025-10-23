La Capital | Ovación | Argentinos

Argentinos clasificó a la final de la Copa Argentina: derrotó a Belgrano en el Gigante

El Bicho dio vuelta el marcador y le ganó por 2 a 1 al Pirata, que venía de eliminar a Newell's. Definirá contra River o Independiente Rivadavia

23 de octubre 2025 · 23:34hs
Tomás Molina

Tomás Molina, de frente, celebra su gol de penal que le dio el triunfo a Argentinos.

Argentinos clasificó por primera vez a la final de la Copa Argentina. El Bicho superó este jueves en el Gigante por 2 a 1 a Belgrano, que venía de eliminar a Newell's en Villa Mercedes (San Luis). El conjunto de Nicolás Diez comenzó abajo en el marcador, pero se recuperó y lo dio vuelta con fútbol y un penal polémico.

El conjunto de La Paternal jugará por el título contra el vencedor del partido que jugarán este viernes, a las 2215, River e Independiente Rivadavia de Mendoza en el estadio Mario Alberto Kempes.

Belgrano se puso en ventaja con un gol de Lucas Zelaráyan, a los 36'. El mediocampista pateó desde afuera del área, hubo un leve toque en el medio de un futbolista de Belgrano y Chiquito Romero no reaccionó y la pelota se le metió cerca.

El conjunto de Ricardo Zielinski cometió el pecado de especular demasiado pronto con el gol de diferencia y Argentinos creció y mostró el fútbol ofensivo que lo caracteriza.

Los goles de Argentinos

Hernán López Muñoz igualó, a los 59', finalizando debajo del arco una buena jugada colectiva del Bicho, en el que ingresó el exCentral Lautaro Giaccone en la segunda etapa.

Argentinos, que el viernes pasado derrotó a Newell's por 3 a 1 por la Liga Profesional, continuó dominando el trámite y Tomás Molina desniveló a través de un penal, a los 82'.

>> Leer más: Newell's: cuántos partidos suspendieron a Ever Banega por la expulsión contra Argentinos

La sanción de la pena máxima por parte del árbitro Yael Falcón Pérez trajo polémica. Le cobró una supuesta sujeción de Heredia a Lescano dentro del área cordobes en un tiro de esquina.

