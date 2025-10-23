Argentinos clasificó a la final de la Copa Argentina: derrotó a Belgrano en el Gigante

El Bicho dio vuelta el marcador y le ganó por 2 a 1 al Pirata, que venía de eliminar a Newell's. Definirá contra River o Independiente Rivadavia

Tomás Molina, de frente, celebra su gol de penal que le dio el triunfo a Argentinos.

Argentinos clasificó por primera vez a la final de la Copa Argentina. El Bicho superó este jueves en el Gigante por 2 a 1 a Belgrano, que venía de eliminar a Newell's en Villa Mercedes (San Luis). El conjunto de Nicolás Diez comenzó abajo en el marcador, pero se recuperó y lo dio vuelta con fútbol y un penal polémico.

El conjunto de La Paternal jugará por el título contra el vencedor del partido que jugarán este viernes, a las 2215, River e Independiente Rivadavia de Mendoza en el estadio Mario Alberto Kempes.

Belgrano se puso en ventaja con un gol de Lucas Zelaráyan, a los 36'. El mediocampista pateó desde afuera del área, hubo un leve toque en el medio de un futbolista de Belgrano y Chiquito Romero no reaccionó y la pelota se le metió cerca.

El conjunto de Ricardo Zielinski cometió el pecado de especular demasiado pronto con el gol de diferencia y Argentinos creció y mostró el fútbol ofensivo que lo caracteriza.

¡BELGRANO EN VENTAJA! Zelarayán convirtió este golazo para el 1-0 del Pirata ante Argentinos Juniors.

Los goles de Argentinos

Hernán López Muñoz igualó, a los 59', finalizando debajo del arco una buena jugada colectiva del Bicho, en el que ingresó el exCentral Lautaro Giaccone en la segunda etapa.

¡ARGENTINOS JUNIORS LLEGÓ A LA IGUALDAD!

Tras una gran jugada, López Muñoz marcó el 1-1 para El Bicho ante Belgrano.

— TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) October 24, 2025

Argentinos, que el viernes pasado derrotó a Newell's por 3 a 1 por la Liga Profesional, continuó dominando el trámite y Tomás Molina desniveló a través de un penal, a los 82'.

¡LO DIO VUELTA!

Molina puso el 2-1 de penal para Argentinos Juniors ante Belgrano.

— TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) October 24, 2025

La sanción de la pena máxima por parte del árbitro Yael Falcón Pérez trajo polémica. Le cobró una supuesta sujeción de Heredia a Lescano dentro del área cordobes en un tiro de esquina.