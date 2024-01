Las fuerzas del cielo, obligadas a bajar a tierra

Luis Toto Caputo usó el prime time de las malas noticias económicas —la noche del viernes— para anunciar que el gobierno mandaba a la papelera de reciclaje aspectos clave de la ley, como el aumento de las retenciones, el blanqueo, la moratoria, el adelanto de Bienes Personales y la modificación de la fórmula jubilatoria, las vías por la que el gobierno pretendía llegar a la meta del déficit cero, pero no presentó una hoja de ruta alternativa .

Ese silencio del ex trader del JP Morgan y del Deutsche Bank sugiere que el gobierno piensa en tres opciones, no necesariamente antagónicas. La primera es ajustar aún más el torniquete del gasto, una situación que pondría a las provincias en una situación aún más crítica. La segunda es aumentar ingresos, por ejemplo, a través del aumento de impuestos, algo que el presidente ya se mostró dispuesto a hacer pese a las promesas previas de automutilarse si iba en esa dirección. La tercera es no cumplir con el objetivo o maquillarlo con contabilidad creativa de las cuentas públicas.